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Все про:КНДР (446) Олимпиада (702) Южная Корея (98) Ким Чен Ын (74)

 Лидеры КНДР и Южной Кореи договариваются о первой за 10 лет встрече

Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить с визитом КНДР. Последний согласен на встречу при соответствующих условиях.

Об этом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, заявил представитель южнокорейского лидера.

Приглашение передала лично сестра лидера КНДР Ким Ин Ин во время встречи с Мун Чжэ Ином в президентской резиденции 10 февраля.

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Северокорейский диктатор пригласил президента Южной Кореи "в ближайшее время" посетить с визитом Пхеньян. Мун Чжэ Ин заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может произойти за создание приемлемых для него условиях.

Если встреча лидеров двух Корей состоится, то она станет первой за более 10 лет.

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Отметим, что южнокорейский президент после открытия зимних Олимпийских игр принял у себя официальную делегацию Северной Кореи, в состав которой входит сестра лидера КНДР.

КНДР согласилась принять участие в нынешней Олимпиаде несколько недель назад. Наблюдатели расценили это как важный сигнал ослабления напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей.

Ранее Мун Чжэ Ин заявлял о готовности встретиться со своим северокорейским лидером "при правильных условиях".

Олимпиада в Южной Корее проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3049726
 
 
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ого
это поинтереснее запуска ракет
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похоже у москалей закончились деньги на "злого агресивного, кидающегося бомбочками, пухлого пупсика"
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Будет битва тхэквондо один на один, если хомяк не зассыт.
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Ты просто очередные танцы манцы!! северная корея пытается замирится при условии что ей оставят ядерную бомбу! вот и будем поглядеть как это будет!! Не верю я в то что как бы сказать волк откажется от мяса! НУ НЕ ВЕРЮ!!
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Съела Дюймовочка ползернышка, выпила полстакана водочки, присмотрелась... А Крот-то, красавчик...
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Чекаю, що скаже Пєтюнчік...
Ак тут соєвому не пропіадриться???
😁
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Пєтюнчік? Разом пляшку бандерівської пьєте?
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Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина

...после продолжительного обмена любезностями, Чжэ Ин стал Ыном, а Чен Ын -- Ином...
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То вони Трампа злякалися. Не корейці злякалися, звичайно.
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Навряд чи вони знайдуть спільну мову.
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Будут обьединяться, на самом деле им это интересно обоим, с одной стороны технологии, а с другой миллионы дешевой рабочей силы и рынок сбыта. Обьединение даст возможность стать серьезным игроком в своем регионе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛидеры КНДР и Южной Кореи договариваются о первой за 10 лет встрече
 
 
 
 
 
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