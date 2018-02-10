 Лидеры КНДР и Южной Кореи договариваются о первой за 10 лет встрече

Об этом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, заявил представитель южнокорейского лидера.
Приглашение передала лично сестра лидера КНДР Ким Ин Ин во время встречи с Мун Чжэ Ином в президентской резиденции 10 февраля.
Северокорейский диктатор пригласил президента Южной Кореи "в ближайшее время" посетить с визитом Пхеньян. Мун Чжэ Ин заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может произойти за создание приемлемых для него условиях.
Если встреча лидеров двух Корей состоится, то она станет первой за более 10 лет.
Отметим, что южнокорейский президент после открытия зимних Олимпийских игр принял у себя официальную делегацию Северной Кореи, в состав которой входит сестра лидера КНДР.
КНДР согласилась принять участие в нынешней Олимпиаде несколько недель назад. Наблюдатели расценили это как важный сигнал ослабления напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей.
Ранее Мун Чжэ Ин заявлял о готовности встретиться со своим северокорейским лидером "при правильных условиях".
Олимпиада в Южной Корее проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
это поинтереснее запуска ракет
стремно.
Ак тут соєвому не пропіадриться???
😁
...после продолжительного обмена любезностями, Чжэ Ин стал Ыном, а Чен Ын -- Ином...