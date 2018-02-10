 Лидеры КНДР и Южной Кореи договариваются о первой за 10 лет встрече

Об этом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, заявил представитель южнокорейского лидера.

Приглашение передала лично сестра лидера КНДР Ким Ин Ин во время встречи с Мун Чжэ Ином в президентской резиденции 10 февраля.

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Северокорейский диктатор пригласил президента Южной Кореи "в ближайшее время" посетить с визитом Пхеньян. Мун Чжэ Ин заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может произойти за создание приемлемых для него условиях.

Если встреча лидеров двух Корей состоится, то она станет первой за более 10 лет.

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Отметим, что южнокорейский президент после открытия зимних Олимпийских игр принял у себя официальную делегацию Северной Кореи, в состав которой входит сестра лидера КНДР.

КНДР согласилась принять участие в нынешней Олимпиаде несколько недель назад. Наблюдатели расценили это как важный сигнал ослабления напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей.

Ранее Мун Чжэ Ин заявлял о готовности встретиться со своим северокорейским лидером "при правильных условиях".

Олимпиада в Южной Корее проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.