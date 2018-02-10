 Ответственность за Холокост лежит на Германии, - Меркель о польском законе об Институте нацпамяти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти.
По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.
"Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", - сказала канцлер Германии.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.
подонок вроде тебя - ты, баран потный?
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Потрібно уточнити - За злочини які творили нацисти до звільнення тих концтаборів антигітлерівською коаліцією. Деякі табори після звільнення використовувалися полонених і переміщених осіб антигітлерівською коаліцією.
Новый всплеск антисемитской кампании произошел в 70-е годы. Входивщая в состав руководства Польской объединенной рабочей партии группа так называемых «партизан» во главе с генералом Мечиславом Мочаром стала всячески раздувать ненависть к евреям, хотя их в то время оставалось в стране всего несколько десятков тысяч, и они практически не играли никакой роли в политической жизни. Именно тогда мировая печать заговорила о специфическом польском феномене - «антисемитизме без евреев».
Як вам це? До речі це досить відомі факти!
А в Германии все спопойно..там идиотов нет....
Ну вообще это россия начала обвинять украинцев в холокосте.
Странно что только сейчас Меркель решила сделать заявление.