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 Ответственность за Холокост лежит на Германии, - Меркель о польском законе об Институте нацпамяти

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что это Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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 В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти.

По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.

"Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", - сказала канцлер Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства"

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3049725
 
 
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е-мое...какая же, толерантная Германия, стала... Бисмарк с Фридрихом, наверное, в гробах, как ужи вертятся))
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Взагалі не тільки Німеччина це робила, тому Меркель трохи хвора.
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Та в то время весь мир воевал .в каждом народе можно найти кто тогда воевал за фашистов и против .
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А исраэль несет ответственность за геноцид народа Украины с помощью своих соплеменников из Винницы?
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кто такой этот путен? вроде вальцман.
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Це в тебе вже почалися галюцінації від зловживання народним московським напоєм ! Мерщій викликай психіатрів, може приведуть тебе ще до тями.
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сынок. это ты рэбэ в синагоге расскажешь.
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Твій синок ходить в синагогу і скаржиться на тебе ребе ? )))
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знаю одного подольского янгола в Киеве...
подонок вроде тебя - ты, баран потный?
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Молодец Меркель. Германия от своей вины не отказывается. Другим трусам пример.
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Доживём ли мы до слов : "Ответственность за коммунистические и имперские преступления лежит на России" от лидера России...
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"Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести"
***
Потрібно уточнити - За злочини які творили нацисти до звільнення тих концтаборів антигітлерівською коаліцією. Деякі табори після звільнення використовувалися полонених і переміщених осіб антигітлерівською коаліцією.
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Правильно сказала. Меньше будет повода русским фашистам нас называть фашистами в целях пропаганды.
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Сподіваюся, що в Ізраїлі почули Меркель і припинять звинувачувати в Холокості всі інші народи, крім німців.
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В середине 60-х в Польше была развязана злобная антисемитская кампания по инициативе партийного руководства во главе с тогдашним первым секретарем Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии Владиславом Гомулкой. Многие оставшиеся в живых евреи, в основном представители интеллигенции, вынуждены были покинуть Польшу. По всей стране проходили массовые митинги, организованные властями, на которых раздавались призывы «очистить Польшу от евреев-сионистов». Мне довелось в это время быть в научной командировке в Варшаве, так что я сам был свидетелем этой позорной антисемитской вакханалии. В отдельных местах с евреями расправлялись физически.

Новый всплеск антисемитской кампании произошел в 70-е годы. Входивщая в состав руководства Польской объединенной рабочей партии группа так называемых «партизан» во главе с генералом Мечиславом Мочаром стала всячески раздувать ненависть к евреям, хотя их в то время оставалось в стране всего несколько десятков тысяч, и они практически не играли никакой роли в политической жизни. Именно тогда мировая печать заговорила о специфическом польском феномене - «антисемитизме без евреев».
Як вам це? До речі це досить відомі факти!
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Нужно проводить расследования кто привёл гитлера к власти и на чьи деньги ?
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Если бы что то подобное сказал Порошенко...то наши зрадоботы и всепропальщики уже бы на гавно изошли...потом бы его сожрали и опять изошли....
А в Германии все спопойно..там идиотов нет....
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Ты дебил, что бы он сказал, что третий рейх организовала Украина? Так он у них просил прощения от имени Украины х.з. за шо.
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мордыхай вальцман нивинавал? онжыдеть?
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Сподіваюся, що в Ізраїлі почули Меркель і припинять звинувачувати в Холокості всі інші народи, крім німців.

Ну вообще это россия начала обвинять украинцев в холокосте.
Странно что только сейчас Меркель решила сделать заявление.
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відповідальність за голокост лежит на жидах
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Напевно, але поляки завзято брали участь в людобойстві, від Львівського погрому 1941 року і до служби в охороні німецьких концтаборів.
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Полукровки уничтожали евреев-трудяг.. А хоть одного банкира-капиталиста в печь засунули? А теперь трудяги немцы, оплачивают косяк своих ватных предков...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтветственность за Холокост лежит на Германии, - Меркель о польском законе об Институте нацпамяти
 
 
 
 
 
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