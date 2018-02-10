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 Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун. ФОТОрепортаж

Израильская волонтерская группа United Hatzalah планирует развернуть в одной из областей Украины службу, которая поможет врачам скорой оказывать экстренную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун 01
Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун 02
Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун 03

"На этой неделе встречалась с представителями израильской волонтерской организации United Hatzalah. Она объединяет около 4000 медиков, парамедиков и врачей. Их цель - за максимально короткое время добраться до пациента, чтобы оказать ему первую помощь. Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжают на скутерах, велосипедах, бегут самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренки помочь пострадавшим. Они это делают совершенно бесплатно, 24 часа в сутки, 365 дней в году", - написала она.

По словам Супрун, волонтеры совместно с Минздравом планируют провести обучение местных жителей, как оказывать первую медицинскую помощь.

Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун 04

Источник: https://censor.net.ua/n3049724
 
 
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Казалось бы, и что им Украина?
Дочь живёт в Энергодаре (Запорожская обл ), а её отец по имени Додик (ему под семьдесят) давно проживает в Израиле. И вот в разговоре по скайпу он появился перед камерой, прижимая компресс к левому глазу, под которым «светился» приличный синяк. Дочь взволновалась:- Папа, что случилось?
- Эх, доченька, я-то ещё хорошо отделался, а вот моему соседу Мареку таки точно не повезло, ему заехали по голове кирпичом.
- Как, я ничего не понимаю, у вас что, опять взбунтовались арабы?
- Таки нет, доченька, хуже, нас бьют проклятые москали!
- Кто??? Ты можешь объяснить толком, какие «москали» в Израиле?! - в тревоге воскликнула дочь.
- Ты понимаешь, я с Мареком пошёл вчера к украинскому посольству, мы же таки с Украины. И что мы такого сделали, только два раза успели крикнуть «Слава Украине!», как нас стали закидывать камнями русские евреи, которые за Россию. Мы их зовём москалями. Больше всего меня поразила соседка Софа, с которой мы двадцать лет живём на одной площадке, так они с сыном тоже кидали в нас с Мареком кирпичи и камни и кричали, что мы «бандеровские морды». Кто-то ударил меня, я еле успел добежать до машины, а Марека-таки увезли в больницу! Ты можешь себе представить, в Союзе я был «жидовской мордой», а теперь в Израиле стал «бандеровской мордой»! Как тебе это нравится? Ладно, пойду поменяю компресс.
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Я так розумію, що це реальна історія? Тоді "Мдааа...".
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Вся УКраины от севера до Юга с Западом и востоком --120 национальностей для россиян и многих моих друзей превратилась в Бандеровские морды ... И это факт -- стоит лишь сказать -- что в моем родном Донецке -- буряты на танках и Народный артист Иосиф Кабзон --- обгоревших бурят в танках приветствует в нашей областной больнице -- в ЮТУБ есть --Кобзон _ вы бурят - как я рад ....
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Якщо так швидко ми для вас перетворилися на ворогів, то ви їх постійно шукали🙋
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Честно,как то слабо верится в правдоподобность этой истории.Полиция вмешалась бы молниеносно.
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волонтеры планируют провести обучение местных жителей, как оказывать первую медицинскую помощь. /Дело богоугодное.
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В наших больницах из медицинского оборудования только носилки и штативы под капельницы.Реформы века - рулим весело.
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хочешь слезу вышибить?не нравится районная больница-езжай в обласную.там вполне себе сносная медицинская аппаратура...или ты томограф в фапе хочешь иметь?
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Белые дяди и тёти приехали индейцев спасать ... Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун - Цензор.НЕТ 1157
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вАронежская клиника "- сдержанная роскошь!
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та то санитары за тобой приехали, потерпи чуток, укол скоро будет Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун - Цензор.НЕТ 2859
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да,кацапа,белий-белий и савсэм гарячый Медики Ізраїлю організовують проект волонтерської екстреної допомоги в одній з областей України, - Супрун - Цензор.НЕТ 5849.ото бояра тебя довела.
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когда начнут помогать людям, защищавшим свою Родину и пострадавшим?...
когда начнут помогать им и их семьям?...
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Дуже цікаво. От тільки незрозуміло, як вони отримають інформацію про те, що швидка не може доїхати до пацієнта?
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Особливо від твого коменту смішно хворим.
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А я не для сміху, а до того, що потрібна справжня реформа медицини, а не її нищення кистлявими руками недолугої американської медсестри, виконуючої роль міністра охорони здоров'я...
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Потрібна. Позичиш Супрун свою чарівну паличку? Чи сам нею махни.
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Їй не паличка, а мотузка потрібна. Я ж позичу мило...
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Для цього багато розуму не треба, так що ти впораєшся.
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сто лет назад уже пробовали...сто миллионов как корова рускавым езыком слизала.
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телемедицина ведь,можна по телефону сказать или по скайпу,а вот это,на скутре,велосипеде или бегут самотужки вообще жесть
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Деякі це роблять просто заради тренувань (біг і т.п.), а ці ще й життя рятують- чом би й ні?
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А ты наших можешь себе представить медиков бежавших самотужки на вызов,они плять сраку от стула лишний раз не оторвут,разве шо кого то назначать погонщиком
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Так. Один з таких навіть пише на цьому форумі- кацахол.
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Та не,то вурдалака,он то про детские труны та смерти все пишет,такой погонит в обратную сторону
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Тобі пише? Не дивно. Та це лише приклад з форуму- я самовідданих лікарів багато знаю. А під час війни їх ще більше стало.
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Пояснення лише в тому, що вони отримують паралельно виклики.
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Як варіант. Чи коли всі швидкі на викликах.
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Днепру и Украине помогли они.Спасибо им большое.Помощь всегда помогает,когда она во время.
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имея такой медицинский багаж",Израиль здоровски помог бы даже консультациями,а эта программа - вообще круто!
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та нет СМЕРТЬ там давно забежала на 1000 край света от такой наглой твари...
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В Умани , наверное .
Там много ихнего брата от перепоя мучается .
Решили помочь бедолагам ...
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Вата мозга из Земли Обетованной.
Сбежать от НКВДешного режима и на расстоянии тысячи километров любить главного
НКВДешника. Если так хорош хрусский мир - Welcome to ruSSia - э не -
дурных нема - будем дальше любить на расстоянии… Вот такой форшмак с ватой в
голове. "Хезболла" - ливанская организация (признана террористической во всем мире -
кроме Кацапстана) - сегодня воюет на стороне Асада/Окурка. Главная цель "Хезболлы"
(для чего она и она и создавалась) - уничтожение государства Израиль. Когда
поутихнет в Сирии (конфликт длится десятки лет, и так же будет далее -
загораться/тлеть) "Хезболла", набравшись опыта и кацапского
вооружения, вернутся к основной своей задаче - привет ватничкам из Израиля.
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это добрые самаритяне...только на них и надеемся
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Сегодня ЦАХАЛ бомбил Крыс Путлера в Сирии,то амеры опустили РАБссию теперь Израиль,шо делаецца на Светте... Медики Ізраїлю організовують проект волонтерської екстреної допомоги в одній з областей України, - Супрун - Цензор.НЕТ 5049
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кажись израиль и закончит войну в сирии.как то лесник,который всех разогнал.

Олег Пономарь
3 ч ·

Очень важные новости поступают из Сирии. Давайте всё соберем вместе и восстановим хронологию.

1. Три дня назад асадо-российские войска пытались атаковать позиции сирийских курдов, которых прикрывают и курируют США. В ответ на это ВВС США и западной коалиции нанесли ответный удар и были уничтожены до 500 военнослужщих асадо-российских сил, более 20-ти средств передвижения и 9 танков.

2. Сегодня ночью с крупной сирийской авиабазы Т-4 на территорию Израиля был запущен иранский дрон.

3. В ответ на это Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии. Во время операции сирийские ПВО повредили израильский F-16. Самолет разбился на территории Израиля, оба пилота катапультировались. Один - в хорошем состоянии, второй перенес тяжелую операцию. Сейчас врачи борются за его жизнь.

4. В ответ на это Израиль сегодня провел более 6 массированных авиа-атак по важным объектам в Сирии. Атакованы объекты асадовского дворца, 3 батареи ПВО, крупнейший в Сирии аэропорт Тайфур, 4 иранские базы в Сирии и та авиабаза Т-4 в провинции Хомс. Большинство этих объектов полностью выведены из строя.

5. В Израиле объявлена первая волна мобилизации.

Будем на связи.

апд. посмотрел комментарии. не переживайте за Израиль - они еще даже F-35 не поднимали. Справятся с Асадом.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМедики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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