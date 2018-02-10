 Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.







"На этой неделе встречалась с представителями израильской волонтерской организации United Hatzalah. Она объединяет около 4000 медиков, парамедиков и врачей. Их цель - за максимально короткое время добраться до пациента, чтобы оказать ему первую помощь. Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжают на скутерах, велосипедах, бегут самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренки помочь пострадавшим. Они это делают совершенно бесплатно, 24 часа в сутки, 365 дней в году", - написала она.

По словам Супрун, волонтеры совместно с Минздравом планируют провести обучение местных жителей, как оказывать первую медицинскую помощь.