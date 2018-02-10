 Медики Израиля организуют проект волонтерской экстренной помощи в одной из областей Украины, - Супрун. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
"На этой неделе встречалась с представителями израильской волонтерской организации United Hatzalah. Она объединяет около 4000 медиков, парамедиков и врачей. Их цель - за максимально короткое время добраться до пациента, чтобы оказать ему первую помощь. Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжают на скутерах, велосипедах, бегут самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренки помочь пострадавшим. Они это делают совершенно бесплатно, 24 часа в сутки, 365 дней в году", - написала она.
По словам Супрун, волонтеры совместно с Минздравом планируют провести обучение местных жителей, как оказывать первую медицинскую помощь.
Дочь живёт в Энергодаре (Запорожская обл ), а её отец по имени Додик (ему под семьдесят) давно проживает в Израиле. И вот в разговоре по скайпу он появился перед камерой, прижимая компресс к левому глазу, под которым «светился» приличный синяк. Дочь взволновалась:- Папа, что случилось?
- Эх, доченька, я-то ещё хорошо отделался, а вот моему соседу Мареку таки точно не повезло, ему заехали по голове кирпичом.
- Как, я ничего не понимаю, у вас что, опять взбунтовались арабы?
- Таки нет, доченька, хуже, нас бьют проклятые москали!
- Кто??? Ты можешь объяснить толком, какие «москали» в Израиле?! - в тревоге воскликнула дочь.
- Ты понимаешь, я с Мареком пошёл вчера к украинскому посольству, мы же таки с Украины. И что мы такого сделали, только два раза успели крикнуть «Слава Украине!», как нас стали закидывать камнями русские евреи, которые за Россию. Мы их зовём москалями. Больше всего меня поразила соседка Софа, с которой мы двадцать лет живём на одной площадке, так они с сыном тоже кидали в нас с Мареком кирпичи и камни и кричали, что мы «бандеровские морды». Кто-то ударил меня, я еле успел добежать до машины, а Марека-таки увезли в больницу! Ты можешь себе представить, в Союзе я был «жидовской мордой», а теперь в Израиле стал «бандеровской мордой»! Как тебе это нравится? Ладно, пойду поменяю компресс.
вАронежская клиника "- сдержанная роскошь!
когда начнут помогать им и их семьям?...
Там много ихнего брата от перепоя мучается .
Решили помочь бедолагам ...
Сбежать от НКВДешного режима и на расстоянии тысячи километров любить главного
НКВДешника. Если так хорош хрусский мир - Welcome to ruSSia - э не -
дурных нема - будем дальше любить на расстоянии… Вот такой форшмак с ватой в
голове. "Хезболла" - ливанская организация (признана террористической во всем мире -
кроме Кацапстана) - сегодня воюет на стороне Асада/Окурка. Главная цель "Хезболлы"
(для чего она и она и создавалась) - уничтожение государства Израиль. Когда
поутихнет в Сирии (конфликт длится десятки лет, и так же будет далее -
загораться/тлеть) "Хезболла", набравшись опыта и кацапского
вооружения, вернутся к основной своей задаче - привет ватничкам из Израиля.
Олег Пономарь
3 ч ·
Очень важные новости поступают из Сирии. Давайте всё соберем вместе и восстановим хронологию.
1. Три дня назад асадо-российские войска пытались атаковать позиции сирийских курдов, которых прикрывают и курируют США. В ответ на это ВВС США и западной коалиции нанесли ответный удар и были уничтожены до 500 военнослужщих асадо-российских сил, более 20-ти средств передвижения и 9 танков.
2. Сегодня ночью с крупной сирийской авиабазы Т-4 на территорию Израиля был запущен иранский дрон.
3. В ответ на это Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии. Во время операции сирийские ПВО повредили израильский F-16. Самолет разбился на территории Израиля, оба пилота катапультировались. Один - в хорошем состоянии, второй перенес тяжелую операцию. Сейчас врачи борются за его жизнь.
4. В ответ на это Израиль сегодня провел более 6 массированных авиа-атак по важным объектам в Сирии. Атакованы объекты асадовского дворца, 3 батареи ПВО, крупнейший в Сирии аэропорт Тайфур, 4 иранские базы в Сирии и та авиабаза Т-4 в провинции Хомс. Большинство этих объектов полностью выведены из строя.
5. В Израиле объявлена первая волна мобилизации.
Будем на связи.
апд. посмотрел комментарии. не переживайте за Израиль - они еще даже F-35 не поднимали. Справятся с Асадом.