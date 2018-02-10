EN|RU|UK
Темы дня: Арест Шепелева Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  247  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6537) Донбасс (15418) Антитеррористическая операция (15471)

 С начала суток российско-оккупационные войска осуществили один обстрел позиций ВСУ, – штаб АТО

С начала суток по состоянию на 18.00 10 февраля 2018 года в зоне АТО зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Читайте: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 700 взрывов на Донбассе

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. На Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате этого обстрела никто из украинских воинов не пострадал. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не фиксировалось", - говорится в сообщении.

"Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник прибегнет к вооруженным провокациям", - отметили в штабе АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ПВО сбили четвертый российский беспилотник "Орлан-10" за последние 1,5 месяца, - штаб АТО

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили один обстрел позиций ВСУ, – штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049723
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мабуть давно гуманітарного конвою з Россії не було ось і немає чим обстрілювати
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток российско-оккупационные войска осуществили один обстрел позиций ВСУ, – штаб АТО
 
 
 
 
 
 вверх