 С начала суток российско-оккупационные войска осуществили один обстрел позиций ВСУ, – штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. На Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате этого обстрела никто из украинских воинов не пострадал. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не фиксировалось", - говорится в сообщении.

"Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник прибегнет к вооруженным провокациям", - отметили в штабе АТО.

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