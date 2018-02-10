 В 2018 году состоится 49 премьер украинских фильмов - это очень много, - Госкино

Об этом заявил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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"Мы составили список, сколько премьер будет в этом году, и у нас получилась 49 – это очень много. Мы сейчас не говорим о художественных, полнометражных, мы говорим о разных видах фильмов, даже документальных. Это то, что будет показано в широком или ограниченном прокате на большом экране", - сказал Ильенко.

При этом, председатель Госкино уверен, что среди премьер будут и кассовые хиты.

"Меня эта цифра вдохновляет. Уверен, что там будут и кассовые хиты, и фестивальные достижения, поэтому очень хочу увидеть реакцию украинского зрителя на эти фильмы", - сказал он.

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"Пожалуй, наиболее масштабной премьерой ближайших месяцев будет эмоциональный фильм "Похищенная принцесса" - это второй в истории Украины полнометражный 3D-анимационный фильм. И судя по всему, это будет также и кассовый успех, я надеюсь", - сказал председатель Госкино.