 В 2018 году состоится 49 премьер украинских фильмов - это очень много, - Госкино

Об этом заявил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Мы составили список, сколько премьер будет в этом году, и у нас получилась 49 – это очень много. Мы сейчас не говорим о художественных, полнометражных, мы говорим о разных видах фильмов, даже документальных. Это то, что будет показано в широком или ограниченном прокате на большом экране", - сказал Ильенко.
При этом, председатель Госкино уверен, что среди премьер будут и кассовые хиты.
"Меня эта цифра вдохновляет. Уверен, что там будут и кассовые хиты, и фестивальные достижения, поэтому очень хочу увидеть реакцию украинского зрителя на эти фильмы", - сказал он.
"Пожалуй, наиболее масштабной премьерой ближайших месяцев будет эмоциональный фильм "Похищенная принцесса" - это второй в истории Украины полнометражный 3D-анимационный фильм. И судя по всему, это будет также и кассовый успех, я надеюсь", - сказал председатель Госкино.
щось у січні жодноі прем"єри не висвітлювалось.
мабуть бреше Філіпок
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=FYaTfDG0zik
А недавно стало известно, что многие спортсмены не хотят даже ездить в одном лифте с российскими олимпийцами, которые, напомним, не имеют права выступать под флагом своей страны.
Так, призер Олимпийских игр 2014 российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала об изменениях в отношении иностранных спортсменов к атлетам из России, а также отметила, что "чувствует на себе косые взгляды" в олимпийской деревне.
"Также слышала, что другие конькобежцы обсуждали ситуацию. Некоторые из них отказываются ездить с тобой в одном лифте. Возникает чувство неловкости и обиды, потому что ты не можешь отстоять свое честное имя", - сказала челябинская конькобежка в интервью пропагандистскому изданию RT.
Также она поделилась мнением о нежелании Международного олимпийского комитета допускать ряд оправданных российских спортсменов до Игр 2018.
"Первая мысль, которая возникает в голове, - что нас, Россию, боятся, потому что не допускают сильных спортсменов. Возможно, на нас обижены за победу на Играх в Сочи. Других логичных объяснений у меня нет, потому что МОК никак не аргументирует отстранение атлетов", - считает Фаткулина.
а то,что брезгуют быть рядом с мошенниками! Не приходило в голову?
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На Детях… Петр Алексеевич решил Сэкономить! Ведь Балы и Банкеты для него похоже Важнее
Не умеем мы снимать кино . Не знаю почему .
То ли мозгов не хватает , то ли наши сволочи ещё не умеют отмывать деньги , а скорее , это им и не нужно .
Ни одного смотрибельного фильма за годы "незалэжности" мы не сняли . И скорее всего , не снимем .
Вероятно , в киношных кругах , как и везде , все хотят воровать и отдыхать на Мальдивах , но при этом ни за что не отвечать , и в идеале - нихрена не делать .
Не в кино счастье .
Экономика нужна . Нужны "лишние деньги" для простого украинца , чтобы кроме жратвы и похоронить родных , у него было что потратить и на пустячки для близких .
А в условиях , когда власть сходит с ума , не зная как потратить бешенное бабло , а простой украинец выживает , не до кино как-то .
Не главное это ...
Можно с танцами и песнями .
Лишь бы побыстрее ...
А то какая-то помесь фильма ужасов с порнографией ...
мы против американцев ничто,бегаги от ямы к яме,вся техника разбита...
у меня было в подчинении 33 человека и три танка.., нет никого...
...про снайпершу и татарина-индейца... ...про обеих, 2 раза упорно не досмотрел.
Дайте, кто-нить, линк на шо-нибудь приличное из нашего сёгодэння -- дужэ повдячную!
...а то: Пані вже лягли і просють! -- набридло вже трошки...*) (батя мой ещё снимал, если шо, кадысь давно...) -- скучно!