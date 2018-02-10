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 Политика Украины
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Все про:кино (1063) фильмы (221) Госкино (90) Ильенко Филипп (4)

 В 2018 году состоится 49 премьер украинских фильмов - это очень много, - Госкино

Украинские зрители до конца 2018 года увидят 49 премьер отечественных фильмов.

Об этом заявил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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"Мы составили список, сколько премьер будет в этом году, и у нас получилась 49 – это очень много. Мы сейчас не говорим о художественных, полнометражных, мы говорим о разных видах фильмов, даже документальных. Это то, что будет показано в широком или ограниченном прокате на большом экране", - сказал Ильенко.

При этом, председатель Госкино уверен, что среди премьер будут и кассовые хиты.

"Меня эта цифра вдохновляет. Уверен, что там будут и кассовые хиты, и фестивальные достижения, поэтому очень хочу увидеть реакцию украинского зрителя на эти фильмы", - сказал он.

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"Пожалуй, наиболее масштабной премьерой ближайших месяцев будет эмоциональный фильм "Похищенная принцесса" - это второй в истории Украины полнометражный 3D-анимационный фильм. И судя по всему, это будет также и кассовый успех, я надеюсь", - сказал председатель Госкино.

Источник: https://censor.net.ua/n3049721
 
 
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походу, лучше,чем сваты и панин...нЭ?!
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Вирішив летіти з кацапами Марс освоювати?
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Поэтапно замещается ватно-совковая хрень.
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Недомерок вовка послан со своими сватами на путина😂
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мыльные оперы или действительно стоящее кино ?
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49 на рік це у середньому 4 на місяць.
щось у січні жодноі прем"єри не висвітлювалось.
мабуть бреше Філіпок
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В принципі є надія, що значна частина буде рівня "Кіборгів". І що важливо. що кошти, вкладені у виробництво "Кіборгів окупилися і ідеологічну роботу стрічка провела.
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Стоящие кино Исповедь активиста или Судьба патриота. Немая сатирическая комедия.
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=FYaTfDG0zik
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Лучше б сняли один фильм но стоящий...Смотрел "Сторожовую заставу" ....не смог досмотреть...Зачем снимать фуфло? Будет как в России сотни фильмов в год и ни одного стоящего.
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Если сравнить "Сторожевую заставу" и похожий кацапско-диснеевский "Последний богатырь", то это земля и небо. К сожалению. Собственно и по сборам это видно.
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Олимпийцы из РФ стали настоящими изгоями в олимпийской деревне
А недавно стало известно, что многие спортсмены не хотят даже ездить в одном лифте с российскими олимпийцами, которые, напомним, не имеют права выступать под флагом своей страны.
Так, призер Олимпийских игр 2014 российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала об изменениях в отношении иностранных спортсменов к атлетам из России, а также отметила, что "чувствует на себе косые взгляды" в олимпийской деревне.
"Также слышала, что другие конькобежцы обсуждали ситуацию. Некоторые из них отказываются ездить с тобой в одном лифте. Возникает чувство неловкости и обиды, потому что ты не можешь отстоять свое честное имя", - сказала челябинская конькобежка в интервью пропагандистскому изданию RT.
Также она поделилась мнением о нежелании Международного олимпийского комитета допускать ряд оправданных российских спортсменов до Игр 2018.
"Первая мысль, которая возникает в голове, - что нас, Россию, боятся, потому что не допускают сильных спортсменов. Возможно, на нас обижены за победу на Играх в Сочи. Других логичных объяснений у меня нет, потому что МОК никак не аргументирует отстранение атлетов", - считает Фаткулина.
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что нас, Россию, боятся, потому что не допускают сильных спортсменов" (С) - йоП-ну-тая!
а то,что брезгуют быть рядом с мошенниками! Не приходило в голову?
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Ой лютують, ніби перцю їм в штани насипали) Може не все пропало!?)
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Вовошка уже капытами настучала)Да мельник?)
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2018 году на содержание Петра Порошенко! Из Государственного Бюджета Украины было выделено более одного Миллиарда гривен!На Балы! На Пафосные приемы в Мариинском дворце! На Фуршеты и Банкеты! Будет потрачена такая Коллосальная сумма!
А на покупку Жилья для детей Сирот! Со всей Украины! Заложено всего 577 миллионов гривен! На самых Беззащитных и Беспомощных…
На Детях… Петр Алексеевич решил Сэкономить! Ведь Балы и Банкеты для него похоже Важнее
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може це урахуванням фільмів категорії "ХХХ"
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Ну к чему так пыжиться ?
Не умеем мы снимать кино . Не знаю почему .
То ли мозгов не хватает , то ли наши сволочи ещё не умеют отмывать деньги , а скорее , это им и не нужно .
Ни одного смотрибельного фильма за годы "незалэжности" мы не сняли . И скорее всего , не снимем .
Вероятно , в киношных кругах , как и везде , все хотят воровать и отдыхать на Мальдивах , но при этом ни за что не отвечать , и в идеале - нихрена не делать .
Не в кино счастье .
Экономика нужна . Нужны "лишние деньги" для простого украинца , чтобы кроме жратвы и похоронить родных , у него было что потратить и на пустячки для близких .
А в условиях , когда власть сходит с ума , не зная как потратить бешенное бабло , а простой украинец выживает , не до кино как-то .
Не главное это ...
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Кино снимают только Американцские студии, остальное = ГАВНО. 49 фильмов ой ненадо, Нудятина Мудятина, исторические сопли и прочая хрень.(это как Немецкое или Финское кино -Никому нахрен не надо)
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Эх, люблю украинские фильмы, особенно "Свадьба в Малиновке" и песни и танцы.
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А по мне , так лучше бы "Похороны в Виннице" .
Можно с танцами и песнями .
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Да пусть хоть "Киевнаучфильм" .
Лишь бы побыстрее ...
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Нет хороших фильмов потому, что нет хороших сценариев. А нет сценариев потому, что не вдохновляет сценаристов вот эта постперестроечная, по стсоветская жизнь. Все на что способны - бесконечные будни ментов-бандитов, банкир-дурочка из глубинки и пр. трэш. Советское кино было про нас с вами, а мы совсем не менты, и не бандиты, и даже не банкиры.
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Кто бы для Украины написал хороший такой сценарий .
А то какая-то помесь фильма ужасов с порнографией ...
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Улицы разбитых КацаПсинских хвонарей или Бандиццкий Питирьбюргер У 2018 році відбудеться 49 прем'єр українських фільмів, це дуже багато, - Держкіно - Цензор.НЕТ 2766дрюгих сценариев на РАБссии нет У 2018 році відбудеться 49 прем'єр українських фільмів, це дуже багато, - Держкіно - Цензор.НЕТ 291
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Есть очень много сравнительно хороших кацапских фильмов (первые серии "Улиц..." кстати шедевральны).
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Український фільм - це фільм українською мовою. Те ж саме про газети, книги і т.д. і т.п...
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Когда то показвали серьял про крутого майора, "Кремень" назваетцца,который ментов покосил,спецназ выкосил и еще бандюков за 4 серии успел выкосить...Пародия на Рэмбо У 2018 році відбудеться 49 прем'єр українських фільмів, це дуже багато, - Держкіно - Цензор.НЕТ 3412
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Выживший в Сирии з ЧВК Вагнер три дня назад,рассказал подробности...
мы против американцев ничто,бегаги от ямы к яме,вся техника разбита...
у меня было в подчинении 33 человека и три танка.., нет никого... У 2018 році відбудеться 49 прем'єр українських фільмів, це дуже багато, - Держкіно - Цензор.НЕТ 8170
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Вовошка ты ипанутое животное.Если Улица..это хорошее кино,то ты реально ватный мудак)
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подразделение ЧВК ВАгнер насчитывало 253 человека, убито 217 ИХТАМНЕТов
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Сегодня Израиль бомбил Крыс Путлера в Сирии....подробностей пока нет
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Смотрел 2 украинских ХФ фильма -- из крайних:
...про снайпершу и татарина-индейца... ...про обеих, 2 раза упорно не досмотрел.
Дайте, кто-нить, линк на шо-нибудь приличное из нашего сёгодэння -- дужэ повдячную!
...а то: Пані вже лягли і просють! -- набридло вже трошки...*) (батя мой ещё снимал, если шо, кадысь давно...) -- скучно!
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Так, ну думка москалів і тих хто закосив під українців( особливо семенів штопаних) щось зовсім не цікавить. Якшо ви так ненавидите українську культуру і мову - нахєр панове з України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году состоится 49 премьер украинских фильмов - это очень много, - Госкино
 
 
 
 
 
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