 Некоторые объекты Ханского дворца из-за "реставрации" уже утратили аутентичный вид, - Чубаров

Об этом рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров на заседании исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Ситуация с уничтожением Ханского дворца тяжелая – строительные работы на его территории расширились. Наши специалисты говорят, что, например, Ханская мечеть уже находится в том состоянии, когда приходится говорить об утрате аутентичности. Такая же угроза нависла над главным корпусом Ханского дворца", – рассказал Чубаров.

Он также отметил, что, несмотря на международное давление и внимание со стороны ЮНЕСКО, повлиять на ситуацию пока не удается.

"Все что мы предпринимаем в Украине и на международной арене пока не останавливает оккупантов. Мы планируем ряд мероприятий, в том числе в Париже и ЮНЕСКО, чтобы еще раз надавить на агрессора. Мы также попытаемся отправить в Крым международных специалистов в сфере охраны культурных памятников, чтобы они на месте оценили последствия разрушений".

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Глава Меджлиса подчеркнул, что в рамках национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО формируется международная группа юристов.

"Они будут проводить расследование с целью привлечения к ответственности тех, кто разрушает этот памятник культуры", – добавил Чубаров.

Бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, крымский активист Эдем Дудаков ранее сообщил, что черепицу и деревянные балки, снятые в результате "реконструкции" Ханского дворца в Бахчисарае, обнаружили на территории памятника архитектуры Зынджирлы-медресе.

По информации активиста, во время "реконструкции" деревянные балки Ханского дворца уничтожили. Часть распилили, а часть – увезли. Кроме того, по данным Дудакова, выполняющая реставрацию фирма-подрядчик "Атта-групп" планирует заменить старинную черепицу на испанскую стилизованную.

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

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В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крым согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.