 Некоторые объекты Ханского дворца из-за "реставрации" уже утратили аутентичный вид, - Чубаров

Об этом рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров на заседании исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Ситуация с уничтожением Ханского дворца тяжелая – строительные работы на его территории расширились. Наши специалисты говорят, что, например, Ханская мечеть уже находится в том состоянии, когда приходится говорить об утрате аутентичности. Такая же угроза нависла над главным корпусом Ханского дворца", – рассказал Чубаров.
Он также отметил, что, несмотря на международное давление и внимание со стороны ЮНЕСКО, повлиять на ситуацию пока не удается.
"Все что мы предпринимаем в Украине и на международной арене пока не останавливает оккупантов. Мы планируем ряд мероприятий, в том числе в Париже и ЮНЕСКО, чтобы еще раз надавить на агрессора. Мы также попытаемся отправить в Крым международных специалистов в сфере охраны культурных памятников, чтобы они на месте оценили последствия разрушений".
Глава Меджлиса подчеркнул, что в рамках национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО формируется международная группа юристов.
"Они будут проводить расследование с целью привлечения к ответственности тех, кто разрушает этот памятник культуры", – добавил Чубаров.
Бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, крымский активист Эдем Дудаков ранее сообщил, что черепицу и деревянные балки, снятые в результате "реконструкции" Ханского дворца в Бахчисарае, обнаружили на территории памятника архитектуры Зынджирлы-медресе.
По информации активиста, во время "реконструкции" деревянные балки Ханского дворца уничтожили. Часть распилили, а часть – увезли. Кроме того, по данным Дудакова, выполняющая реставрацию фирма-подрядчик "Атта-групп" планирует заменить старинную черепицу на испанскую стилизованную.
Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.
В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крым согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.
Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.
а значит войне остановки нет.
2. Севастопольские пропагандоны пишут: "Предвыборный «день тишины» в Крыму работает на особых условиях: замолчать должны не агитаторы, а народ. И не на день, а, желательно, навсегда. В Гурзуфе общественных активистов вызвали в полицию и потребовали подписать обязательство «не выступать на митингах и собраниях» до выборов президента рф" https://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/policiya_myslej-_v_krymu_zapretili_mitingovat_do_vyborov/
3. В Севастополе прошли одиночные пикеты предателей, организованные "Русским блоком". В руках ватники держали плакаты: "Путин, верни людям равенство перед законом", "Провести судебную реформу, прекратить круговую поруку в судах", "Требуем остановить произвол и заказные дела", "Не убивайте малое предпринимательство", "Севастополь - не кормушка, а город русской славы". После трусливой акции, длившейся 15 минут (митинг оккупантами был запрещён), ватники призвали всех голосовать за путина, который "спас крымчан от растерзания украинцами". Хорошо, что теперь их терзает любимый путин, который довел россию и Крым до ручки. Вата - это диагноз https://ru.krymr.com/a/news/29031341.html (фото).
4. Евпатория из детского курорта превратилась в "Сирия ждет тебя, малыш"! Оккупанты набирают в военную секту "Патриот" детей от 6 до 15 лет под лозунгом "Если тебе не безразлична судьба нашего отечества, присоединяйся к нам!" https://twitter.com/KrimRt/status/962261505550028800 (фото-шок).
5. В Севастополе военные оккупанты забрали себе очередной пляж, который был доступен всем желающим во время "угнетения Крыма бандеровцами" http://fresh.org.ua/novosti/142212/v-sevastopole-voennye-zabrali-sebe-plyash_2018-02-10 (фото).
6. Вооружённые оккупанты продолжают устраивать на дорогах Крыма облавы, проверяя всех проезжающих https://twitter.com/KrimRt/status/962257285996318720 (скрин).
7. В центре Симферополя видел сборище молодых орков. Среди них славянской внешностью обладал один т.н. "офицер". Остальные - сыновья почётных оленеводов. В рузке армии не осталось русских - одни легковоспламеняющиеся буряты.
8. Коллаборант Сергей Цеков, заседающий в Госдуре, предложил "назвать улицы новых микрорайонов Симферополя в честь выдающихся личностей, связанных с полуостровом, и исторических событий Крымской весны". Жители Крыма комментируют: "Гоу ещё улицу путина забабахаем, улицу Сепаратистов, переулок Донецкий, переулок Луганский и улицу Крым-Россия-Навсегда. Идеально же", "Кто-нибудь скажите им, что ажиотаж вокруг перехода уде прошел, и на любую инфу про весну уже аллергия" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/962072938865352704 (скрин).
9. Анекдот недели. Оккупанты сообщили, что жители россии едут в оккупированный Крым за "высокотехнологичной медицинской помощью". Отмечу, что до оккупации россияне действительно лечились в Крыму, особенно что касается стоматологии. Но после оккупации медицину угробили - и об этом уже только ленивый не говорит https://twitter.com/CrimeaUA1/status/962295629941825536 (скрин).
10. Орк понаехал в Симферополь и недоволен: "Приехали в ваш город по работе и есть всего один вопрос. Почему в рабочее время, а именно с 10 утра до 5 вечера, у вас так много праздношатающегося народа? Создаётся впечатление, что Симферополь - город бездельников. Анонимно". Ответы не заставили себя ждать: "Не нравится - ехай на х*й", "Приезжий мусор задает вопросы", "Товарисчи приезжие, вы кем себя возомнили???? Кто вы такие, чтобы нам, коренным крымчанам, задавать в ТАКОЙ ФОРМЕ ТАКИЕ ВОПРОСЫ???? Какое вы имеете право обзывать наших людей бездельниками, не зная нашего ритма жизни???? Вы, когда в гости приходите, хозяевам дома задаёте вопрос, почему они не моют полы, а сидят на диване????", "В чужой монастырь со своим уставом не ходят! Приехал работать?! Работай! Вам, приезжим, нас, крымчан, не понять! Вас по дешевке навезли и по общагам по 5 человек в комнате живёте. Экономия! А местные БЕЗ РАБОТЫ!", "Так а вы какого хрена не на работе? Если вам так не нравится Крым, валите нафиг обратно в свои Рязань, Казань или откуда вы там? Вас тут никто не держит. Чемодан-вокзал-домой на материк", "А мне кажется, что пост создан одним из тех, кто после нашего референдума кричал, что крымчане к ним на шею перешли, а не домой вернулись. И теперь им бедненьким нас кормить придется" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/962078942575374339 (скрин).
11. Обидчивые понаехи, которые устали слышать от крымчан, что до оккупации было лучше. Козыряют единственным аргументом, мол, "россия дала вам мир". А ведь могла и не дать. Да и забрать в любой момент может, как на Донбассе: "Уже бесит. Я в шоке, господа. В Чёрный список нытиков! Прожив в Крыму около 4 лет, я вижу от людей столько негатива в адрес правительства и т.д., мол, при Украине было лучше! Но все голосовали за любимую россию! И теперь большинство думает, что вся россия обязана крымчанам!!! Постоянно ноют и ноют. В первую и самую главную очередь страна вам дала МИР!!! А не просиживание в подвале с каской на голове! Это и есть огромный плюс, покрывающий все минусы!!! На материке тоже очень сложно жить. Цените то, что имеете!" https://twitter.com/KrimRt/status/962275432795201536 (скрин полностью).
12. В Бахчисарае оккупанты открыли экспозицию "Крымский мост - стройка века". К стендам "не протолкнуться". Такие же будут по всему Крыму https://twitter.com/KrimRt/status/962281008941944832 (фото).
13. Крымская вата комментирует выход мельдониевой команды страны-404 на Олимпиаде: "Лучше бы с советскими флагами вышли или вообще бойкотировали", "Слив засчитан", "Позорники", "Позорище", "Предатели", "Это не наши, это OAR, я такую страну не знаю", "Очередной успех политики путена на международной арене", "Как этот великий президент не поехал поддержать наших?? Сволочь бесстыжая!!! Все принцы и т.д. там были, а он… Я и так не собиралась за него голосовать. Наши политики и президент - чмошники! Легли под америкосов", "Проход команды предателей", "Это страна их предала, когда чинуши заставляли наших спортсменов жрать мельдоний, чтобы свои карманы набить", "Очередной хохлосрач, из которого Крымский бандеровец высосет зраду" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/962083380723699712 (фото-скрин).
14. Жители Керчи о вчерашней победе над европейскими и украинскими сырами и колбасами: "Страна абсурда с миллионами нищих и голодных, производящая колбасы из бумаги и сыры - из технического масла. При этом уничтожаются высококачественные продукты питания, но почему-то не сжигаются немецкие генераторы, финские дизеля. Логики не ищите", "Дурость в квадрате", "Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы по традиции не зарекались. И над Крымом опять поднимались дымы. Это сыр и колбасы сжигались", "Отличные новости с утра… Особенно сегодня. Денег ноль, молока в доме ноль, колбасы с сыром тоже. Выпила кофе с карамельками из новогодних подарков. Рада за колбасу. Сегодня первый день без денег. Головных болей с голодухи пока не чувствую", "Не иначе как идиотами не назовешь. Печально", "Господи, простишь ли ты этих идиотов?", "Ну понятно: санкции и нет инструкции на русском языке - в топку. Закон есть закон. Но оно очень даже съедобное. А в наших супермаркетах всё отечественное и с русским языком, но не съедобное: молоко не от коровы, мясо с антибиотиками, вино не из винограда, пиво вообще не пиво, масло сливочное не из сливок, хлеб с картофельной палочкой, сыр - да побойтесь Бога, про колбасу и сосиски говорить не хочется… И куда всё это? В школы, детские сады и на наши кухни. И что самое интересное, всё это несъедобное дерьмо дороже санкционного. Что-то не видно, чтобы наши производители продуктов стали делать продукты вкуснее, качественное и дешевле санкционных. Зачем это им?" https://kerch.fm/2018/02/10/v-krymu-sozhgli-67-kg-importnyh-syrov-i-kolbas.html
15. Крым из-за продолжающихся блэкаутов местами освещается пламенным патриотизмом https://twitter.com/KrimRt/status/962255203226570753 (скрин).
P.S. Оккупанты ожидаемо собираются фальсифицировать результаты "выборов" путина. Всё это говорит о том, насколько хорошо они понимают настроения в Крыму. И, как вы уже догадались, не "аллергия" у ваты на "крымскую весну", как сказано выше, а разочарование от последствий своего предательства. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1