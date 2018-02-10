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 Политика Украины
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Все про:организованная преступность (28) Нацполиция (6875) Аброськин (370)

 За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ, - Аброськин

В 2017 году закончено досудебное расследование и направлено в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаци Нацполиции, об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием руководителей уголовных блоков территориальных и структурных подразделений полиции.

Совещание состоялось под председательством первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Как отмечается, в 2017 году закончено досудебное расследование и направлено в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп. Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями. Кроме того, были раскрыты и нейтрализованы 13 вооруженных банд в девяти областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступные группировки, сообщества и воры в законе: Шевченко рассказал, с чем будет бороться Департамент Нацполиции по борьбе с организованной преступностью. ВИДЕО

Первый заместитель главы Нацполиции отметил, что в прошлом году наблюдалась положительная динамика в раскрытии преступлений в сфере борьбы с организованной преступностью.

"На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых - 83 организаторы. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина оказалась среди стран с самым высоким уровнем влияния организованной преступности на бизнес. РЕЙТИНГ

Источник: https://censor.net.ua/n3049718
 
 
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Все кто угодно, кроме главного организатора ОПГ - Порошенко и его воровских шавок из ОПГ Рошен
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"друзям все , а ворогам - закон !" (с)
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***
дерзкие и наглые воры попадают в криминальную хронику,
умные и хитрые - в список Форбс.
остальные так и маются всю жизнь в ЖКХ.
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Стандартно заточенные отмазки совкового МУСОРА. А шо там с главными воротилами экономики - звягильськими, мертведчуками, уркисами, дамбасячей рыжей ССУЧАРЕ и прочими "бизнЕсменами"???
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Шо там, шо там, -жывутьпановаму. А фуле, Ылита.
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять олигарху Петру Порошенко, что пришло время собирать чемоданы на Ростов!
Тимошенко в США приняли лучше, чем Порошенко

Тимошенко приняли на самом высоком уровне фактически как представителя Украины на международной арене

http://ua24ua.net/timoshenko_v_ssha_prinyali_luchshe_chem_poroshenko/

А тут ні гу-гу...😎
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голубана посадил, или хату выделил, абдроськин?
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Под мусорские погоны ,во все времена становились"лучшие".Это касается совка,очаковских времен и независимости.
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и главное не доедает чуваку хуйню нести, а главари опг почему не сидят? хвастается 307 а сколько не поймали и главари где? я конечно против михо но ему присунуть удалось а с главарями опг бандитов справится немогут
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""Так правильнее----За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ,306 из которых были отпущены - Аброськин"""
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За минулий рік на лаві підсудних опинилися 307 членів ОЗГ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5095

Mikheil Saakashvili додає 3 нові світлини.
4 год ·
Приїхали, вчора операцію по моєму захопленню в Фермонті координував той же співробітник управління державної охорони, з відкормленою пикою і особливо тупим поглядом, який охороняв весілля Луценка.
Саме УДО за особистої участі Гелетея здійснювала викрадення і депортацію грузинських офіцерів і журналістів у листопаді минулого року. Тобто Порошенко використовує особисту охорону для злочинних дій.
Ну що, порохоботи, може ці співробітники УДО випадково там гуляли або перекур влаштовували?
Дякую людині, яка впізнала цю особу, прошу допомоги в опознані інших. Я був би особливо вдячний тим друзям, які повідомлять нам в приват домашні адреси та номери телефонів цих співробітників. Ми обов'язково нагрянемо в гості до них додому і передамо привіт від народу України.
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" який охороняв весілля Луценка". Это он ноги переломал в бассейне?
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А скільки реально опинилось за гратами?
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Абдроськин хочет посадить национальные дружины.
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...а 450 остались на свободе.Ещё и собираются в одном месте...
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Когда уже Аброськин окажется на скамье подсудимых.
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450 "торпед", сидит под куполом на Грушевского, где, картавый, проводит сходки ,под пристальным взглядом, кучеряво-шоколадного пахана. Вот где ОПГ. А то, о чем говорит Амброськин, то по сравнению с нашими нардепами, это просто дворовая шпана, ворующая велосипеды
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ, - Аброськин
 
 
 
 
 
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