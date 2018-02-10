 За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаци Нацполиции, об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием руководителей уголовных блоков территориальных и структурных подразделений полиции.

Совещание состоялось под председательством первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Как отмечается, в 2017 году закончено досудебное расследование и направлено в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп. Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями. Кроме того, были раскрыты и нейтрализованы 13 вооруженных банд в девяти областях.

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Первый заместитель главы Нацполиции отметил, что в прошлом году наблюдалась положительная динамика в раскрытии преступлений в сфере борьбы с организованной преступностью.

"На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых - 83 организаторы. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких", - отметил он.





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