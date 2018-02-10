 За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаци Нацполиции, об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием руководителей уголовных блоков территориальных и структурных подразделений полиции.
Совещание состоялось под председательством первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина.
Как отмечается, в 2017 году закончено досудебное расследование и направлено в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп. Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями. Кроме того, были раскрыты и нейтрализованы 13 вооруженных банд в девяти областях.
Первый заместитель главы Нацполиции отметил, что в прошлом году наблюдалась положительная динамика в раскрытии преступлений в сфере борьбы с организованной преступностью.
"На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых - 83 организаторы. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких", - отметил он.
дерзкие и наглые воры попадают в криминальную хронику,
умные и хитрые - в список Форбс.
остальные так и маются всю жизнь в ЖКХ.
Тимошенко в США приняли лучше, чем Порошенко
Тимошенко приняли на самом высоком уровне фактически как представителя Украины на международной арене
http://ua24ua.net/timoshenko_v_ssha_prinyali_luchshe_chem_poroshenko/
А тут ні гу-гу...😎
Mikheil Saakashvili додає 3 нові світлини.
4 год ·
Приїхали, вчора операцію по моєму захопленню в Фермонті координував той же співробітник управління державної охорони, з відкормленою пикою і особливо тупим поглядом, який охороняв весілля Луценка.
Саме УДО за особистої участі Гелетея здійснювала викрадення і депортацію грузинських офіцерів і журналістів у листопаді минулого року. Тобто Порошенко використовує особисту охорону для злочинних дій.
Ну що, порохоботи, може ці співробітники УДО випадково там гуляли або перекур влаштовували?
Дякую людині, яка впізнала цю особу, прошу допомоги в опознані інших. Я був би особливо вдячний тим друзям, які повідомлять нам в приват домашні адреси та номери телефонів цих співробітників. Ми обов'язково нагрянемо в гості до них додому і передамо привіт від народу України.