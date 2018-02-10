 Глава Минспорта Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С точки зрения наших национальных интересов мы сделали все, чтобы Чемпионат мира по футболу не состоялся в России, но наши возможности ограничены. Мы призываем фанатов не ехать туда ", - сказал Жданов.
По словам министра, еще два года назад все мировое сообщество было близко к принятию решения отменить ЧМ в России, но сейчас уже поздно.
"Вы помните, начались судебные процессы у бывшего руководства ФИФА, обвинения в коррупции, но сейчас эта компания пришла. Я думаю, что тема снята с повестки дня", - добавил он.
Что касается Зимних Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Пхенчхане, то, по словам И.Жданова, он намерен посетить игры, так как у него есть специальная аккредитация, которая позволяет присутствовать на всей Олимпиаде.
"Но мы договорились с моим первым заместителем, что мы разделим мою аккредитацию пополам. Там сейчас два представителя Министерства (Министерства молодежи и спорта Украины - Ред.) присутствуют - мой зам и руководитель отдела зимних видов спорта. Со мной еще поедет один человек, мой помощник, но он поедет за счет Национального олимпийского комитета, так как существует так называемый accompany person - человек, который сопровождает министра, он получит аккредитацию от Международного олимпийского комитета ", - рассказал министр.
Вместе с тем, он отметил, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, несмотря на наличие приглашения, решили отказаться от поездки на открытие Зимней Олимпиады "в связи с ситуацией в Украине".
"НОК обратился к президенту Украины и премьер-министру, но в связи с ситуацией в Украине, ни президент, ни премьер решили на открытие не ехать. Ко мне обращались некоторые известные политики, но у меня ответ один - все эти поездки организует Национальный олимпийский комитет, потому что это их акция. Даже свою поездку я не могу организовать, это организуется только через НОК", - сказал он.
Наивный мокшанин...
ты хотел, что бы ватан признал что он живет в смехдержаве?
даже если ватан в дерьме будет тонуть- он все равно будет кричать, что они "самые, самые, самые... во всем Мире")
https://sport.unian.net/football/2271644-angliyskie-smi-v-shoke-baza-ih-sbornoy-na-chm-2018-v-rossii-napominaet-konets-sveta-foto.html
Не понимаю, почему Порошенко до сих пор не ввёл хотя бы визовый режим с рашкой, боится пуйла или что?
То Гриб зараз в СІЗО в Білорусі? Та невже...
чи не забагато долбодятлів та агентів? а може то ти самий головний долбодятел?
Тепер коли ми не вийшли,ці всі спроби визивають лише сміх і недолугість такими голосними словами.
Соромно якось за всю федерацію та міністерство , недолугість і подвійні стандарти.
А якби вийшли,що б тоді просив, їхать підтримать ,чи байкотувать???
Тобто можна було б просто не подать заявку для участі в турнірі.
"Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань у період між жеребкуванням і стартом відбіркового турніру, буде оштрафована мінімум на 20 000 CHF (швейцарських франків). Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань після старту відбірного турніру, буде оштрафована мінімум на 40 000 CHF.
Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань не пізніше, ніж за 30 днів до старту фінальної стадії, буде оштрафована мінімум на 250 000 CHF. Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань менш ніж за 30 днів до старту фінальної стадії або по її ходу, буде оштрафована мінімум на 500 000 CHF.
У залежності від обставин відмови, дисциплінарний комітет ФІФА може накласти додаткові санкції, включаючи усунення відповідної асоціації від подальших турнірів під егідою ФІФА".
Зато у нас своих дурачков хватает, типа какая-то там организация по борьбе с рассизмом и Львов Арену дисквалифицировали и оказывается чорно-червоний стяг это экстремизьм. Наша ФФУ это прглотила
Оштрафували за SS і за цтфру 88. Якщо не знаєте що це,то прочитайте про 1488
Мені вдалось знайти,що просто подаються заявки для участі в відборі.
Юридично можна було б закріпить рішенням Росіє приєднать Крим до Росії.
Тут політична воля мала буть ,а приймать участь в турнірі ,не вийти ,а тоді закликать байкотувать - так роблять тільки клоуни
Когда идет война,как говорят , то ни про какой ЧМ в стране -агрессоре и речи не может идти , а у нас плебсу про войну говорят , где надо кацапам - говорят про АТО на международном уровне , участвуют в турнире,а потом просят болейщиков его байкотировать.
Еще раз для тебя поясню. Ни одно государство в мире не имеет влияние на местную федерацию. Это приняли везде, бо ногомяч спорт намбер ван в мире и в него играет наибольшое количество спортсменов профессионалов. Количество простого пипла счету не поддается и уж тем более задействованому в этой сфере жизни человечества баблу. И шоб ты сегодня плохо спал, держи фотокарточку.
Рождественское перемирие 1914 год, ПМВ, Западный фронт. Німці з Брітами у футбол грали. https://inosmi.ru/world/20141225/225159411.html
арБатская может?
https://www.youtube.com/watch?v=Ypyv9WCUfxM
Англ прем"єр лігу дивляться всі і кожен ,хто цікавиться хоть трохи футболом
На фінал Ліги Чемпіонів в Києві ви мабуть теж не захочете піти , бо там не буде наших
Не впервой чай, водилы дальнобои, пацаны-инвалиды, чуваки с ножовкой - пилить опоры ЛЭП. Ехайте , хлопцы, ехайте , кто хочет - в Держиордор. Токо вспомните историю - что случилось с Буратиной, когда ему стало интересно - чо будет , ежели отвёрткой окрутить шурупчик и него в пупке.
Можно ссылочку, с геолокацией дуба откуда ты рухнула вниз головой. мадам. вы удивили)))
Не вернешся з рашки - не засумуєм.
сидять і фантазуууують... та таку ахінею несуть
аж гай шумить.