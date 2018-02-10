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Все про:бойкот (186) Жданов (132) Россия (68000) футбол (2814) ЧМ-2018 (76)

 Глава Минспорта Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, который состоится летом текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"С точки зрения наших национальных интересов мы сделали все, чтобы Чемпионат мира по футболу не состоялся в России, но наши возможности ограничены. Мы призываем фанатов не ехать туда ", - сказал Жданов.

По словам министра, еще два года назад все мировое сообщество было близко к принятию решения отменить ЧМ в России, но сейчас уже поздно.

"Вы помните, начались судебные процессы у бывшего руководства ФИФА, обвинения в коррупции, но сейчас эта компания пришла. Я думаю, что тема снята с повестки дня", - добавил он.

Что касается Зимних Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Пхенчхане, то, по словам И.Жданова, он намерен посетить игры, так как у него есть специальная аккредитация, которая позволяет присутствовать на всей Олимпиаде.

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"Но мы договорились с моим первым заместителем, что мы разделим мою аккредитацию пополам. Там сейчас два представителя Министерства (Министерства молодежи и спорта Украины - Ред.) присутствуют - мой зам и руководитель отдела зимних видов спорта. Со мной еще поедет один человек, мой помощник, но он поедет за счет Национального олимпийского комитета, так как существует так называемый accompany person - человек, который сопровождает министра, он получит аккредитацию от Международного олимпийского комитета ", - рассказал министр.

Вместе с тем, он отметил, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, несмотря на наличие приглашения, решили отказаться от поездки на открытие Зимней Олимпиады "в связи с ситуацией в Украине".

"НОК обратился к президенту Украины и премьер-министру, но в связи с ситуацией в Украине, ни президент, ни премьер решили на открытие не ехать. Ко мне обращались некоторые известные политики, но у меня ответ один - все эти поездки организует Национальный олимпийский комитет, потому что это их акция. Даже свою поездку я не могу организовать, это организуется только через НОК", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049717
 
 
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Нормальные не поедут, придурков не удержать.
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Їм навіть допомогти треба. В один кінець.
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В 1936 теж мало місць в Берліні було, діди вболівали.
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Багато продали в Сочі? Розвалити це ваше ноухау, в Кореї вже продані квартири в будинках, крім тих де живе ОАР ( Об`єднана Арабська Республіка), там треба дезинфекцію провести.
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В тундру, в тундру, мокшанин... Пожуй ягелю... Глава Мінспорту Жданов закликав українських уболівальників не їхати до Росії на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 3797 Глава Мінспорту Жданов закликав українських уболівальників не їхати до Росії на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 7798
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Ще білети на матчі не продали а готелі тіпа розпродані...
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а что ты хотел?
ты хотел, что бы ватан признал что он живет в смехдержаве?
даже если ватан в дерьме будет тонуть- он все равно будет кричать, что они "самые, самые, самые... во всем Мире")
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Глава Мінспорту Жданов закликав українських уболівальників не їхати до Росії на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 2903 Английские СМИ в шоке: база их сборной на ЧМ-2018 в России напоминает "конец света" (фото)
https://sport.unian.net/football/2271644-angliyskie-smi-v-shoke-baza-ih-sbornoy-na-chm-2018-v-rossii-napominaet-konets-sveta-foto.html

Глава Мінспорту Жданов закликав українських уболівальників не їхати до Росії на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5982
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5 зірок по мордовськи, що їх не влаштовує, пів московії так живе.
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там русру воют по поводу оскорбления со стороны Канады. Что кацапов воспринимают как отребье и тема допинга только с ними и связывают.
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Ну чому- в один кінець хай їдуть, та потім не жаліються, як Гриб.
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Гриба не в рашке повязали а в Беларуси... А вообще в рашку сейчас ездят только долбодяты и рашистские агенты...
Не понимаю, почему Порошенко до сих пор не ввёл хотя бы визовый режим с рашкой, боится пуйла или что?
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А Беларусь - это что, другое государство? Это западная часть рашки.
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І який зв'язок між поїздками наших ідіотів в рашку та візовим режимом з нею?
То Гриб зараз в СІЗО в Білорусі? Та невже...
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В 2017 році найбільше українців виїжджали у Польщу (9 990 978 осіб), до Росії (4 376 423 людини)....

чи не забагато долбодятлів та агентів? а може то ти самий головний долбодятел?
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Володимир Мик а в Беларусь Гриб за чем поехал? За русской мандой, которая его и выманила чтоб сдать кацапской же гебне. Теперь он судя по нашей прессе самый больной человек. Батя его не научил что нужно думать не яйцами а головой ?
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Ну это естессно что ехать в пидорашку не нужно,а песню путин-хуйло исполнить непременно.
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В мене питання,чому Україна взагалі в відборі приймала участь?????
Тепер коли ми не вийшли,ці всі спроби визивають лише сміх і недолугість такими голосними словами.
Соромно якось за всю федерацію та міністерство , недолугість і подвійні стандарти.
А якби вийшли,що б тоді просив, їхать підтримать ,чи байкотувать???
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Тому що тоді дискваліфікували ьи федерацію.
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Давайте так. Скиньте регламент з таким пунктом.
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Читаємо. Впервые в истории заявки для участия в отборочном турнире подали все 208 членов ФИФА (не считая России). Этот турнир является дебютным для сборных Бутана, Южного Судана, Гибралтара и Косова. В отборочном турнире стартовали 206 команд. Сборная Зимбабве была дисквалифицирована после подачи заявки из-за несоблюдения условий контракта с бывшим главным тренером и намерена обжаловать соответствующее решение ФИФА. Команда Индонезии была исключена из турнира из-за приостановки членства её футбольной федерации в ФИФА в связи с вмешательством государственных органов в деятельность федерации.

Тобто можна було б просто не подать заявку для участі в турнірі.
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Давай так, я не спортивний юрист, но ось інтерв`ю Ступара на цю тему, він також допускав дискваліфікацію збірної.
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Де про те , що можна було б просто не подавать заявки. Звісно ,що якщо заявки подали , то потрібно приймать участь.

"Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань у період між жеребкуванням і стартом відбіркового турніру, буде оштрафована мінімум на 20 000 CHF (швейцарських франків). Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань після старту відбірного турніру, буде оштрафована мінімум на 40 000 CHF.
Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань не пізніше, ніж за 30 днів до старту фінальної стадії, буде оштрафована мінімум на 250 000 CHF. Будь-яка асоціація, яка знімається зі змагань менш ніж за 30 днів до старту фінальної стадії або по її ходу, буде оштрафована мінімум на 500 000 CHF.
У залежності від обставин відмови, дисциплінарний комітет ФІФА може накласти додаткові санкції, включаючи усунення відповідної асоціації від подальших турнірів під егідою ФІФА".
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Ще додайте 6 домашніх матчів, кошти з яких пішли на утримання стадіонів, складне питання.
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Паиамушто перед тем как писать керню, сначала бы узнал устав ФИФА. Нема никаких двойных стандартов. Несмотря на отсутствие де-юре состояния войны с пидарашкой ФИФА и УЕФА разводит сборные и клубы, Азербайджан с Арменией кстати тоже. Там не дурачки сидят и боевые действия на трибунах и возле стадиона никому не нужны. А если бы мы, о чудо, пробились бы в финальную часть, то все равно никто бы не поехал сугубо из-за невозможности дать гарантии безопасности.
Зато у нас своих дурачков хватает, типа какая-то там организация по борьбе с рассизмом и Львов Арену дисквалифицировали и оказывается чорно-червоний стяг это экстремизьм. Наша ФФУ это прглотила
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Напомним, во время квалификационного раунда ЧМ-2014 Украина - Сан-Марино (9:0) на трибунах стадиона "Арена-Львов" болельщики растянули баннеры с изображением логотипа дивизии "СС-Галичина", а также растяжки с цифрой 88, что означает фашистское приветствие.

Оштрафували за SS і за цтфру 88. Якщо не знаєте що це,то прочитайте про 1488
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Скиньте регламент ФІФА з таким пунктом!!!!
Мені вдалось знайти,що просто подаються заявки для участі в відборі.
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На основании чего ФФУ должна была отказываться от квалификации к ЧМ-2018? Какие документы до пояснювальної записки приложили бы?
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Можна було б прикласть 3000 похоронок солдат. А взагалі в решламенті немає ніяких документів.
Юридично можна було б закріпить рішенням Росіє приєднать Крим до Росії.
Тут політична воля мала буть ,а приймать участь в турнірі ,не вийти ,а тоді закликать байкотувать - так роблять тільки клоуни
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Вот и я говорю, шо ты в ногомяче ни бэ ни мэ. Любое втручання держави в дела местной федерации автоматом приводят к приостановлению ее членства в ФИФА/УЕФА. "Клоуни" не хотят потом просить всех на свете шоб очередных сепарных убийц, которые у нас сидят, менять на настоящих клоунов, которые поперлись в расею на ЧМ и им там от некуй делать скрутили ласты и шьют убийство Кеннеди.
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Клоун - это ты. Я про федерацию говорю и Министерство спорта и про логику вообще государства .
Когда идет война,как говорят , то ни про какой ЧМ в стране -агрессоре и речи не может идти , а у нас плебсу про войну говорят , где надо кацапам - говорят про АТО на международном уровне , участвуют в турнире,а потом просят болейщиков его байкотировать.
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Шел бы ты срать в другое место. Если никуя не разбираешься, то сиди и не кизди. Государство в лице Министерства спорта никакого влияния на ФФФУ не имеет, бо такое требование ФИФА/УЕФА. Юридических оснований для отказа от квалифайраунда в отбор на ЧМ 18 не было, крапка. Мне тоже много чего не нравится, но такова суровая правда жизни. ФФУ попросила, а каждый в зависимости от состава черепной коробки автомат сам себе решит ехать или не ехать.
Еще раз для тебя поясню. Ни одно государство в мире не имеет влияние на местную федерацию. Это приняли везде, бо ногомяч спорт намбер ван в мире и в него играет наибольшое количество спортсменов профессионалов. Количество простого пипла счету не поддается и уж тем более задействованому в этой сфере жизни человечества баблу. И шоб ты сегодня плохо спал, держи фотокарточку.
Рождественское перемирие 1914 год, ПМВ, Западный фронт. Німці з Брітами у футбол грали. https://inosmi.ru/world/20141225/225159411.html
Глава Мінспорту Жданов закликав українських уболівальників не їхати до Росії на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 8792
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Кажуть на мериканстiй лямпiадi в Пхенчханi, мериканцi вже 5 медалiв взяли, в одному виду спорту. Вищого гартунку! Навiдь Макларен, здобув, бо чистий.
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А Об`єднана Арабська республіка як себе почуває? ОАР?
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Кажуть що не дуже. то понос, то золотуха((( Та на що? Медплi нашiх друзiв, мерыканцiв - то нашi медалi. Одна команда.
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украинские болельщики могут невольно сыграть роль и кацапских узников. В орков нет кодекса чести, ни морали, ни совести
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А в тих українців, що туди поїде- розуму.
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Что немцы думают о России: любить РФ нужно только издалека...
https://www.youtube.com/watch?v=Ypyv9WCUfxM
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Чтобы ехать на парашку из Украины "болеть"при отсутствии команды Украины надо иметь фундаментальные проблемы с психикой.
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Знаю людей, які ще з 70-х років вболівають за голандців, на рахунок педерації згоден, не та країна куда поїде нормальна людина.
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Маю товариша, який вже два роки дивиться англійську Лігу, наш чемпіонат дивитися взагалі перестав.
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Я 20 років дивлюсь лише англійців, німців і іспанців, навіть італійців не дивлюсь, про наших промовчу, іноді матч єврокубка .
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У меня рейтинг чуть другой: англичане,немцы,французы,испанцы...Итальянцев и русских уже давным,давно не смотрю-тошнит!
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Пляяя, до чого тут Англ прем"єр -ліга до ЧС???
Англ прем"єр лігу дивляться всі і кожен ,хто цікавиться хоть трохи футболом
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Чтобы туда поехать, много денег надо меть. Даже нам это в напряг.
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Не те слово ,що багато ,скоріше за все,навіть більше,ніж до Франції на Євро 16
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Потрібно буть дуже-дуже далеким від футболу , щоб не розуміть ,чому люди хочуть поїхать і побачить матчі Португалія-Іспанія , Аргентина - Хорватія,Бразилія - Швейцарія , Німеччина - Мексика , Німеччина - Швеція , Мексика - Швеція , Англія - Бельгія , Польща - Колумбія , вже у відборі , не говорячи вже про плей-офф, де всі матчві будуть цікаві.
На фінал Ліги Чемпіонів в Києві ви мабуть теж не захочете піти , бо там не буде наших
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А я поїду на ЧМ - 18))) Цiкаво як ЛЮДИ живуть. Ось Сарнск, це мокшi, їх 400 000. а таку красу зробили. Казань а оcь лужники, тут i ,буду, бо я вата тупа
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а кто тебе с Мацквабада помешает поехать кацап...?
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Министр спорта призывает не ехать на ЧМ-2018. Не удивляйтесь, когда ФИФА это припомнит. Хотя министрам по-фигу такие мелочи вроде интересов своей страны.
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Фифа припомнит? Им не до этого, им бы от грязных россиянских денег отмыться...
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Гордон постоянно говорит о том, что ЧМ в рашке отменят. Хочется верить в этот прогноз. Время ещё есть. Украинцы в рашке - это вообще нонсенс. Хотя на ЧМ по хоккею они были в Киеве , и никто из засранцев не удивился, как это тут их 'не сожрали живьем' и даже 'глаза не выкололи'. С логикой у них большие проблемы.
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В паРашке сожрут и выколют обязательно. Я бы не рисковал туда ехать.
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ето врядле. а вот насчёт повязать нескольких лохов- как "кровавых биндеровцев из АТО"(с) - это запросто. Держимордорским полицаям многим хочется новых звёздочек, доплат ,карьер, квартир и прочих ништяков. А как? Не на фронт же ехать - для етого хватает 146% быдла из депрессивных мухосрансков. Вот посадят нескольких придурков, кто туда попрётся - и бинго !
Не впервой чай, водилы дальнобои, пацаны-инвалиды, чуваки с ножовкой - пилить опоры ЛЭП. Ехайте , хлопцы, ехайте , кто хочет - в Держиордор. Токо вспомните историю - что случилось с Буратиной, когда ему стало интересно - чо будет , ежели отвёрткой окрутить шурупчик и него в пупке.
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на ЧМ по хоккею они были в Киеве
Можно ссылочку, с геолокацией дуба откуда ты рухнула вниз головой. мадам. вы удивили)))
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Дядя,будьте обережні з своїми словами. Тут лох -це ви тому що був ЧС ,тільки не елітна група.
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Офіційна назва ,здається "Чемпіонат Світу з хзокею Дивізіон 1."
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Чемпионат Мира есть один. Он просто Чемпионат Мира. У меня есть грамота, за организацию ЧМ-2007 года в РФ. Настоящего ЧМ. Да, я принимал участие в его организациии. Доказать не очень, но легко, у меня есть медаль и грамота. Искать, фотогравивать лень.
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А я думаю, что наша сборная таки заставила засранцев удивиться, проиграв все пять матчей "суперхоккейным" державам.
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А я записался в волонтеры. Я буду украинскую группу на матчи водить))) хотя думаю, что многие из них лучше меня русский, и украинский знают. Но мне главное Неймара зазырить. Уверен, что украинцы билеты на крутые матчи не купят, если там, конечно Тимошенко не будет, с Порошенком. Но Корочка волонтера есть.
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Сокольники, это МСК))) Мой брат выступал за "Кривбасс", стоппер. центр защиты № 3, потом в Германии играл. МС Украины. Я играл за "Колос" Никополь , млодежка, в одной команде с Сергеем Беженаром, потом он капитаном сборной Украины был. Я на этого жданова такой болт ложил. То что будет, для меня праздник. Смогу брата проведу. У кого не получится, сосите леденцы.
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Сам вибрав таке.
Не вернешся з рашки - не засумуєм.
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сайт фантазерів... та ахінея-носіїв
сидять і фантазуууують... та таку ахінею несуть
аж гай шумить.
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Патриотам следует потребовать запрета и телевизионной трансляции. На москальских праздниках нам нечего делать...
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Я считаю, что настояшим патриотам, надо залить уши воском, как агонавтам, ну а глаза. выколоть.
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Здорова людина в кацапські єбєня і так не поїде.
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Лучше не ехать. Люди отслеживаются по инету, фейсбуку и прочему. Реальная возможность загреметь в кутузку и от не ...уй делать получить срок.
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А вам сказал,что он вообще состоится???
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Да похоже все смирились, что он будет, как и с керченским мостом, разными турецкими потоками и т.п. Как-то скучно становится на сайте...
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Это точно. Совершать подвиги на Цензоре много безопаснее.
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Ты уже атаковал штаб "пиндосов"? Какая половина тебя комментирует? Глава Мінспорту Жданов закликав українських уболівальників не їхати до Росії на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 4777
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Минспорта Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018
 
 
 
 
 
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