 Нацполиция начала операцию "Мигрант" для выявление иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на рабочем совещании с оперативными подразделениями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Вячеслав Аброськин отметил, что целью общегосударственных профилактических мероприятий является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.



Он подчеркнул, что оценка результатов работы любого региона будет проводиться исключительно по результатам выдворения или пресечения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности. Поэтому злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственное участие в реализации самого преступления.





"Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны владеть информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

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Он отметил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.