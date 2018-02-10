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 Политика Украины
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Все про:иностранец (233) криминалитет (430) мигранты (484) Нацполиция (6875)

 Нацполиция начала операцию "Мигрант" для выявление иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране

Приказ о проведении операции был подписан министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Отработка пройдет совместно с работниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на рабочем совещании с оперативными подразделениями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Вячеслав Аброськин отметил, что целью общегосударственных профилактических мероприятий является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

Он подчеркнул, что оценка результатов работы любого региона будет проводиться исключительно по результатам выдворения или пресечения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности. Поэтому злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственное участие в реализации самого преступления.

Нацполиция начала операцию Мигрант для выявление иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране 01

"Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны владеть информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

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Он отметил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3049712
 
 
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Как хорошо, что шавки ставленника пуйла Порошенко озвучивают истинные мотивы действий Лолиты и его цепных псов Авакова, МВД, СБУ (филиал ФСБ)
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А про "номера" в Конча-Заспе, где тусуются и тихо себя чухают шлюшки, мертведчуки, вилкулы, шухерычи и прочей КУЕТЫ, не желаешь прохрюкать???
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это ты такой резкий сделал бы "диктатуру пролетариата" вместо парламента посадил 300 назначенных людей, всех остальных бы посадил, и периодически бы ловил и расстреливал "контру" судом из трех дружинников, проходили уже...
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І не зрозумієш- бо треба хоч трохи знати історію. Хоч своєї країни.
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Историю построения царского села Коча-Заспы и населяющего его ублюдков???
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Ты забыл еще упомянуть, что Я еще и сепар, агент кремля, писарь с лубянки, лодкокачатель и чел, который не построил ни одной будки.
Вы бы с Дрыщатиком уже это...сменили бы стыцевские методички и не позорились бы Нацполіція розпочала операцію "Мігрант" для виявлення іноземців, які впливають на криміногенну ситуацію в країні - Цензор.НЕТ 9554
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недавнюю историю забыл? Когда, самзванца вора Януковича скинули за коррупцию и работу на пуйла? Так же будет и самозванцем и вором Порошенко... аминь.
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Яник втік- так що вчи і новітню історію.
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Смеётесь? Что бы ставленник пуйла Порошенко пошёл против своего кремлёвского хозяина?
наоборот, агент пуйла Лолита выполняет все приказы и указания своего хозяина - кремлёвского пуйла, бесприкословно...
Пуйло приказал Лолите, любыми способами и методами, передать личного врага пуйла Саакашвили в его руки. Что и пытается сделать Лолита.
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Вот-вот.Наверно теперь представителей страны против которой мы ведём АТО(то есть с воюем террористами этой страны ) это коснётся в первую очедь.Они постоянно в местах где собираются(ну,например,майдановцы)начинают разговоры,что ДНР правы,а Киев неправ и Россия поддерживает их,а западенцы хотят их уничтожить.А любая попытка людей поставить их на место встречает мощную защиту их прав полицией.Теперь будет наоборот.Пускай теперь язычок прикусят.Теперь по закону они представители террористов.Полиция в кутузку поволочёт их в первую очередь,не Свободу или Правый Сектор,так как прежде,ведь представители страны агрессора прежде всего опасны для Украины.
Как вам мои хохмы.У нас по крайней мере в Одессе половина МВД ватники.Можете посмотреть фото и видео о 2 мая.Там из за спин их по людям стреляли.Да ещё половина с повязками бегала,обозначая себя для ватников.
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а Жулька защищала милицию: милиция правильно все сделала!
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Артем Семеніхін міський голова Конотопа єдиний міській голова який самотужкі бореться з аваковською мафією.
Закрили першу точку ігрових автоматів, яку кришують бандюки у владі (губернатор)!
https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/331539730692712/ ….
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І де в Україні Семеніхін надибав губернатора? Нацполіція розпочала операцію "Мігрант" для виявлення іноземців, які впливають на криміногенну ситуацію в країні - Цензор.НЕТ 4291
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тут с лягавыми согласен
пиковых на нож
новоявленные урки, базарные выходцы сцут
это не Рыбка покойный
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А не лучше ли принять закон о ворах в законе и не играть в спецоперации?
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"Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем" - будуть доїти тих ворів у законі, що й досі не в долі з ментами. Цю операцію вже давно можна було провести, без будь-якого оголошення, нібито ніхто про них раніше не знав.
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Вора в Законе особенно не подоишь. Чтобы доить компра должна быть и смелость. Спросите у Кобзона, он вам расскажет .
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та нафік мені той кобздон. Була ж деякий час тому сходка ворів у законі у якомусь ресторані, куди завітали менти, привітали там усіх та звалили, нікого не затримавши. Можуть просто домовитися між собою, що не заважатимуть та не виїжджатимуть на місце подій (менти це вміють) у той час, коли злочинці працюють. За скромну платню.
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А что им предъявишь? Ни стволов, ни наркоты, ни уголовных дел, где они проходят фигурантами. И никаких свидетелей. Или вы как Михо хотите, за одну воровскую корону на зону ? Без суда и следствия? Так я скажу, вору в Законе и на зоне лафа, а вот кто по ментовскому беспределу на нары попадет, такая "Борьба" очень не понравится
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А навіщо тоді про таку операцію оголошувати? якби справді хотіли б боротися, влаштували б сюрприз.
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Пиар называется. Нацполіція розпочала операцію "Мігрант" для виявлення іноземців, які впливають на криміногенну ситуацію в країні - Цензор.НЕТ 6408. Чтобы лехторат знал, что его полиция, его бережет. Ну и нелегалов предупредить, чтобы готовы были башлять побольше
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Та давно уже началась операция..как начали грузинов высылать без суда и следствия
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Давно пора. Выходцев из Азии на западной границе каждый день отлавливают. Они что с востока Украины телепортируются? Не пьют, не жрут и бредут партизанскими тропами?
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дали еще немного погулять тебе, психо-грузин с откормленной харей и тупым взглядом,
но сколько веревочке не виться...
мало депортировали в прошлом году твоих спецназовцев-деятелей культуры, подлец!!!
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Если полиция зачистит Украину от чурбанья, то ей многое простится.
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зачистить, егеж Нацполіція розпочала операцію "Мігрант" для виявлення іноземців, які впливають на криміногенну ситуацію в країні - Цензор.НЕТ 4665 То спортивна рибалка. Зловити, подоїти, відпустити.
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Бляха пора давно.Ось кацапье все схрони з антоніами бандерасами під землею шукає,а на землі навколо, вже ліс із мінаретами не помічають.
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когда выезд на лугандон для проведения операции？
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Так у нас 2/3 тех,кто у корыта-с иностранными гражданствами,мигранты.Неужели перешерстят?
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Вже а ні на "грамину" не дівує, що заради однієї(!!!) тільки людини, яку "вкрай" потрібно "нейтралізувати", так звані "правоохоронці" залучають величезні кошти платників податків, - тобто "пересічних українців" (олігархи "платять податки" тільки у звітах українських "чинуш") та вигадують всілякі "спецоперації" з метою "покращення криміногенної ситуації в країні"... Аброськін, - особисто ти вже розраховуй на пожиттєвий термін в "буцигарні", - та ні на "червоній зоні", а у звичайній колонії для дуже небезпечних! І спільники твої теж вже нехай готуються відповідати перед Народом України за всі свої "косяки"! Що, сподіваєтесь, що "змастите лижі"? Дарма... Тому що нова влада, яка прийде на зміну бандюкам - "клептоманам", буде складатися з Патріотів України, а не власної кишені! І ці люди зроблять все для того, щоб кожна потвора, яка нажилась на злиднях українців, відповіла "по повній"!!! Чули про спецпідрозділ в Ізраїлі? Так от в Україні теж такий буде, - можете не сумніватися! Потвори...
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Порошенко действует один в один как Януковощ, который прибегал к услугам рашистских военных и ментов, направляя их на расстрел майдановцев.
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надоело уже этот бред от упоротых читать. скорее бы придурка сплавили хоть куда.
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насочиняли за ночь, поковырявшись в носу.
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Авакян первый который влияет на криминогенную обстановку
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Внатуре мигранты оборзели...тут своих воров столько что украинцы вынуждены в польшу ехать чтоб прокормить Петю Гросю и 450 ублюдков. Правильно Аваксов миркует, не надо с пришлыми делиться!
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Мишу выслать памогут
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Логіка залізна річ - виходить що своєму криміналу дозволено все, і блюстітєлі порядку з ними. .
а чужим нейух в Україні робить,ніхто не збирається ділитися територією.. якийсь ПЗДЦ .
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Еще есть вопросик, а ВР с КМ и АП будут шерстить？там оооочень много с несколькими паспортами заседают.
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.. трохи довга ЦИТАТА ..варта УВАГИ :

Олександр Ружанський
6 hrs ·
ВСЕ ПОГАНО. ВСЕ ДУЖЕ ПОГАНО.
Я багато вже написав про той мегапіздець, який коїться в нашій країні. Я зробив вже не одне журналістське розслідування злочинності у різних її проявах, яка є сутністю діючої влади разом з її розумовою і моральною збоченістю .
Проте, знаю я набагато більше, ніж можу собі дозволити написати. Бо я завжди намагаюся надати такий фактаж, який є, або явним і відкритим, просто, не зовсім помітним для загалу, або який є максимально можливо доведеним висновком якогось аналізу наявної інформації.
Втім, в мене є маса фактів щодо реальної ситуації в Україні, в першу чергу, в правоохоронній системі і судовій владі, які не відповідають моїм критеріям для публікації, в силу неможливості їх доведення в рамках саме журналістського розслідування, але в істинності яких я не маю жодного сумніву. І ось, те, що я вже опублікував, і те, що я просто знаю, і звісно, те, що відомо всій країні, особисто у мене породжує відчуття повної, глибокої і безповоротної сраки, в яку загнали Україну владні гандони, підараси і покидьки на чолі з недосяжним у своїй потворності, виродком Порошенком. І чим довше ми будемо сидіти по фісбукам без прямого спротиву цьому підарському режиму, тим менше шансів у нас залишається щось змінити на краще в подальшому.
Є такий класний дописувач на ФБ - Станіслав Кукарека, який те, що робить з народом України наша влада дволиких уєбанів, влучно охарактеризував, як " варити жабу повільно". Це метафора до одного дослідження, згідно якого, якщо жабу кинути в окріп, вона, скоріш за все, звідти одразу вистрибне, але, якщо її кинути у холодну воду, яку підігрівати повільно, вона звариться без спротиву, не відчуваючи небезпеку.
Хіба у когось є заперечення такому порівнянню ? Те, що три-чотири роки тому було практично неможливе, зараз відбувається, як звичайна річ. Нам дзюрять в очі без жодного сумніву, а при нашому намаганні хоч якось обурюватися існуючим станом справ, нам ще й сруть на голову.
Свобода слова? Ха-ха. Шустера режим викинув з України, а все інше лише погана пародія з чітко дозованою критикою влади. Причому, критикою, більшою мірою від тих, хто з владою заодно. Власна негативна думка журналіста про Порошенка - і журналіста з ТБ одразу звільняють. І це не за Януковича часів, а в результаті перемоги "Революції гідності"!
Мусорське, прокурорське і суддівське свавілля, після невеличкої, майже непомітної паузи у 2014 році, повернулося і, схоже, вже нікуди діватися з України не збирається.
Бабушки через дороги у типу, нової патрульної поліції скінчилися і все стало, як і раніше. Хоча, після розстрілу пасажира БМВ мусорським рагулєм Олійником і захисту останнього самим Аваковим, сподіватися вже не було на що. Власне, у райвідділках і мусорських управах взагалі нічого змінювалося.
Суддів трошки шуганули, але, фактично, безрезультатно. Піймали на хабарі шістку Кернеса - харківського суддю Лазюка, і що? Він вже знову на роботі. Донецька суддівська вівця Переверзева кидала активістів за грати по вказівці сім'ї Януковича, а зараз робить теж саме від імені нової влади. Це мої приклади. А кожен може згадати свої власні і більш відомі.
В тюрмах сотні добровольців і військовослужбовців-патріотів. Таке можна було собі уявити на початку російської агресії?
Прикордонника Колмогорова без жодних доказів його вини ледве на кинули на 13 років ув'язнення. І тільки масовий розголос і увага громадськості дозволити вийти йому на волю. І тут же лицемірна паскуда Порошенко робить заяву, що, мовляв, він вже давно переймався долею прикордонника.
Чим ти переймався, мразота, окрім своєї сраки? В тебе ручний песик ГенплокуЛОЛ в наявності, підлеглі якого Колмогорова майже три роки в тюрмі і тримали.
А скільки ще таких Колмогорових в українських буцегарнях?!
Про прокуратуру не буду. Нема про неї що казати зі знаком плюс, а про мінуси вже казати набридло. Допоки з цієї клоаки не почнуться масові звільнення шакалів, щурів і тарганів, розраховувати нема на що. І бачите, ніхто ж звідти не звільняється! Значить і досі там щільно намазано. Саме для шакалів, щурів і тарганів.
НАБУ? Хтось ще вірить в цю структуру, не кажучи вже про маловиразну Антикорупційну прокуратуру? Якісь потуги цих безпорадних установ були вдало нейтралізовані режимом Порошенка через блядську судову систему, а питання антикорупційного суду влада оббрехала і спотворила настільки, що шанси на його розумне і об'єктивне вирішення наближаються до нуля.
Натомість, поведінка самого Порошенка, це взагалі чудовий лакмус того, що відбувається. Ще наприкінці 2016 року, від нього йшла інфа про сотні мільйонів гривень його особистої допомоги армії. Брехав, звісно, разом зі своїми мінетчиками. Але ж, типу, турбувався за свій імідж. На сьогодні всі ці умовності відкинуті нахуй. Петро Олексійович, ні за що вже не переймаючись, дриснув на новорічні свята на Мальдіви де витратив на відпочинок 15 лямів гривень.
Такий саме трюк з коштовним відпочинком на островах повторив і кум Петра Олексійовича, комсомолька фекалія, Югік Луценко, разом зі своєю козлопаскою третього тисячоліття.
А чого і кого їм всім соромитися? Фісбучних соллєй? Абсолютній більшості громадян вже насрати на сечу в своїх очах. Звикання пройшло непомітно і безболісно. І наразі весь цей людський непотріб у владі перестав відчувати якусь загрозу для себе і свого становища.
Якісь безглузді реформи тільки ускладнюють становище звичайного громадянина, а безсоромно хижацькі тарифи змушують навіть тих, хто щось заробляє, працювати виключно за їжу.
Дієздатні, адекватні і незгодні жити в стані нав'язаної владою атмосфери шизофренії звалюють з України десятками тисяч. Черга за біометричними паспортами тільки зростає. У багатьох з тих, хто намагається їх отримати стійке і не безпідставне відчуття, що скоро ця лавочка закриється...
Не знаю, чи є у нас ще шанс все виправити і довести, що владні виродки зарано розслабилися…
В будь-якому разі, завтра треба виходити всім, кого не задовольняє лайно від влади у себе на голові.
Виходити, як раніше: не за когось, а за себе, за справжню гідність, а не за приватизовану Хуйлорошеном і його довбаними сраколизами.
Аби нас не зварили остаточно і не подали Україну готовою до вживання Кремлю вже зі знищеним у нас інстинктом самозбереження.
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віктор федорович 31ee1569...а Петя с каких пор стал украинцем? Его жена и жена личинки подлежат депортации!!! Смешно когда порохобот начинает импровизировать для вас специально методички пишут чтоб вы меньше думали!
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У Вікіпедії написано, що він по національності українець. Приведи джерело, з іншою інформацією. А чіво ти так вазбуділся? русскіх любіш?
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О! Я так понимаю с Привоза всех чурок погонят?Их там в разы больше чем собак не стреляных во всей Одессе.А про седьмой вообще молчать не намолчатся.Там ускоглазых как тараканов,(на каждом шагу- мняу-мняу-мняу)и наши на них пашут.Даже рекламные щиты вокруг седьмого уже на китайских ероглифах.А армяне-то вообще особая история.Весь асфальт по Украине в их руках.Армяне отцы украинской корруции.
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В Луцке почти не осталось полицаев - все уволились.
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