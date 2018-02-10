 Глава МИД Польши Чапутович: Надеюсь, исторический спор с Украиной будет улажен на следующей неделе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Чапутович заявил после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ", - сказал он.

Министр отметил, что Польша осознает обеспокоенность украинских властей по поводу поправки к закону об Институте национальной памяти. Речь идет о поправке, которая вызвала критику как в Израиле, так и в Украине, а также о запрете на эксгумацию, которую должен был провести польский Институт национальной памяти.

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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко ранее заявил, что во время своего визита в Польшу, который запланирован на середину февраля, будет поднимать тему принятого польским парламентом закона, который запрещает "бандеровскую идеологи".

"Такие законы не улучшают отношения между двумя странами и вносят некоторый диссонанс в наши отношения, хотя я уверен, что даже принятие таких законов не станет основанием для того, чтобы Украина и Польша кардинально разошлись из-за этого", - сказал он в эфире "5 канала".

Он отметил, что уже определена предварительная дата его визита в Польшу: "Визит должен состояться в середине февраля".

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.