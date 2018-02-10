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Все про:история (1352) Польша (4114) Чапутович (11)

 Глава МИД Польши Чапутович: Надеюсь, исторический спор с Украиной будет улажен на следующей неделе

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович надеется, что исторический спор между Украиной и Польшей удастся уладить на встрече вице-премьер-министров двух стран, которая должна состояться на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Чапутович заявил после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ", - сказал он.

Министр отметил, что Польша осознает обеспокоенность украинских властей по поводу поправки к закону об Институте национальной памяти. Речь идет о поправке, которая вызвала критику как в Израиле, так и в Украине, а также о запрете на эксгумацию, которую должен был провести польский Институт национальной памяти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об Институте нацпамяти вводит цензуру под угрозой наказания многолетним заключением, - польский ПЕН-клуб

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко ранее заявил, что во время своего визита в Польшу, который запланирован на середину февраля, будет поднимать тему принятого польским парламентом закона, который запрещает "бандеровскую идеологи".

"Такие законы не улучшают отношения между двумя странами и вносят некоторый диссонанс в наши отношения, хотя я уверен, что даже принятие таких законов не станет основанием для того, чтобы Украина и Польша кардинально разошлись из-за этого", - сказал он в эфире "5 канала".

Он отметил, что уже определена предварительная дата его визита в Польшу: "Визит должен состояться в середине февраля".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польская интеллигенция просит ветировать закон об Институте нацпамяти: Это угроза для граждан Польши украинской национальности и украинских работников

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3049711
 
 
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Глава МИД Польши Чапутович: Надеюсь, исторический спор с Украиной будет улажен на следующей неделе - Цензор.НЕТ 6988 наче студенти перед залікам - за ніч намагаються увесь курс пройти. Історія не терпить поспіху, Кліо з таких насміхається Глава МИД Польши Чапутович: Надеюсь, исторический спор с Украиной будет улажен на следующей неделе - Цензор.НЕТ 6632 . Чи в Польщі історія, як наука не існує?
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***Т.Г.Шевченко
У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,-
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,-
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята; «Нехай,- каже,-
Може, так і треба».
Шкода праці. Схаменіться:
Усі на сім світі -
І царята і старчата -
Адамові діти.
А вам нудно! жалкуєте!
Єй-богу, не чую,
І не кричіть! Я гірку п'ю,
А не кров людськую!
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Смотрю за время оккупации Польши кацапами, поляки многому у них научились , например прилюдно плюнуть в лицо, а потом потребовать любви и дружбы.
Кацапье, правда, более радикально, режет по куску живьем и спрашивает - " ты будешь меня любить или нет , Украина?Мы заставим тебя любить , любым способом"
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Так. Та відлік часу йде на покоління, а не роки.
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Никто не сомневался, что спор будет улажен,но осадочек останется.И даже не к польскому народу,а к тем кому этот закон принять было важнее,чем предъявить козломордым за сбитый самолёт под Смоленском.Очень неприлично поступили.
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Кожен копає Історію на глибину, яка йому вигідна.
Історію не можна поміняти, Історію не можна переписать. Бо то вже буде не історія.
А все тому, що Історія, то - минуле, яке не можна поміняти.
*
Історія необхідна для того, щоб не повторювати помилки в майбутньому.
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Українці з поляками порозуміються , тому що добре розуміють заідкіля вітер дує та від кого йдуть провокації і бажання посварити українців з поляками , та угорцями !
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Нафиг они впали - пшеки обоссанные...
Пшекам ссыкливым, так же как и кацапам - сначала нужно в дюндель заехать - а потом разговаривать - типа - может и неправы были...

Вон кацапы регулярно так и делают. Из последнего - то Катынь, то самолёт - так пшеки обоссанные как шёлковые с кацапами...
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а если они вам заедут? у них куда больше способов это сделать
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Прикладів подібного порозуміння за останню тисячу років не було і в наступну тисячу не буде так само. Принаймні не раніше, ніж Польща поверне Україні окуповані нею Холмщину, Сянщину і Підляшшя, котрі нічим засадниче не різняться від окупованих Москвою Луганщини, Донеччини, Білгородщини і Стародубщини.
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Москали , но вы хоть ,, осадком " удовлетворены ? 😊
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Там на одни рожи пшековские и то тошно смотреть - а что там тогда внутри?..
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Поляки, поверніть заґарбані українські етнічні землі!
Polacy, zawróćcie złapany ukraińskie ziemie etniczne!
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Польша не изменит свой закон, скорее всего Украина не будет вносить диссонанс в отношения между странами. Конечно Розенко может встать в позу и тогда ситуация ещё больше обостриться, может даже выйти на уровень Евросоюза. В любом случае всё урегулируется до выборов, т.к. в западной Украине многие бизнесмены ведут дела с польскими бизнесменами, а граждане работают на польских предприятиях. Им ни к чему напряг в отношениях между двумя государствами. Будем посмотреть, что будет дальше, но скорее всего будет как я написал выше.
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скорее всего закон будет отменен, а пшеки стройными рядами пойдут найух
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пока стройными рядами идут совсем не они, на уборку клубники - становись!
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Громадянин Розенко не має ані належної освіти, ані повноважень для залагодження будь яких історичних суперечок. І оскільки уряд не був призначений у законний спосіб, то варто нагадати, що всяка спроба видати себе за державного службовця з метою отримання неправомірної вигоди є шахрайством і карається позбавленням волі на строк до восьми років.
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Тобто маємо тупо схавати і утертись? А #уя вам, ляхи на босе рило. Де ляхи починають проти України йти там смерть їх польщі
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Порада для розенки - запитайте, чому поляки докулупалися до УОН і Бандери, особливо в світлі таких історичних фактів як три поділи Польщі в яких активу участь брала росія, пакт молотова-ріббентропа, який припинив існування Польщі, розстріл офіцер у Катині, трагедія з Качинським і т.д. Пшеки, а точно українці з УПа і Бандерою ваша найбільша історична біль?????
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За неделю разрушенные памятники восстановят, имя Бандеры реабилитируют...
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В польському законі немає слова "Бандера". Варто знати все не з чужих слів, а в оригіналі. Ось текст тієї самої статті.
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они просто знают на ком шапка горит
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Чого він хоче? Щоби ми усі проспекти Бандери перейменували у проспекти Тадеуша Коморовського? Чи Войцеха Ярузельського?
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Політичне угрупування " право і справедливість" тут є впрост аналогом партії регіонів,але з присмердом шовінізму. Відношення адекватних громадян до тієї партейки є вельми критичним,що свого часу споводує великі прикрощі у як внутрішній політиці,так і назовні кордонів ЕУ,що ми вже бачимо на прикладі реакції України,Канади та Ізраїлю. Та й в самій же Польщі,ще два роки тому,В місті Лодзь на перилах балкону одного з мешкань досить довго висів напнутий банер ,де на білім тлі червоним було написано: "ДЛЯЧЕҐО НЄ ЗҐІНЕВ ЄС З БРАТЕМ?"...Чому ж ти не загинув з братом?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Польши Чапутович: Надеюсь, исторический спор с Украиной будет улажен на следующей неделе
 
 
 
 
 
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