 Россия отказывается от поисков своих пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook.
"Только на этой неделе украинские военные передали останки двух погибших россиян. Конечно, за годы российской агрессии против Украины случаев, когда после экспертизы ДНК или совпадения документов и других обстоятельств, россияне забирали останки своих родных из моргов или захоронений на востоке Украины, было гораздо больше. Тем не менее, РФ и ее представители в Минской группе и в "нормандском формате" категорически отказываются делегировать своих экспертов в механизм с участием МККК (Международный Комитет Красного Креста - ИФ) для поиска пропавших без вести", - отметила Геращенко.
По словам Геращенко, координаторы ОБСЕ занимают недостаточно активную позицию в вопросе участия представителей российской стороны в поисках пропавших без вести.
"Механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", - написала она.
а єти уже свое отговорили..
"Механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/n3049710
"Механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК
Да и проводить ДНК-тест, удовольствие дорогое.
в.путин
- Слышь, Димон чьо укропы учудили?! Наших холопов дохлых по Украине выискивать
по ветру за пылью бегать?
или вместе с нашим великомученником черноземом выгребать...
вона в шовках на петі фрак
музики грають всі танцюють
гопак
вчера был он на том Венском балУ
натерли ж*пу фрака брюки
и феменша визжала на весь зал
от скуки
шуршащий фантик теребя
а шоколадки выи_ают
тебя
жрать не надо ничего,
кроме тортов от «Рошена»,
будет морда о-го-го!
как у.... порош*****!
есть даже ценник на ноге
и спрашивает сколько надо
кеге
тортом быть страшно и обидно
лишь краткий миг среди живых
а потом внезапно…
десять ножевых
- А Геращенко мне такая и говорит: "Заберите ваших дохлых онизаблудились и ихтамнетов с территории Укрианы!" А ей такой отвечаю: "А вам чьо, удобрения лишние не нужны?"
еще нарожает Машка
https://www.youtube.com/watch?v=Ypyv9WCUfxM