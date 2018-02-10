 Россия отказывается от поисков своих пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook.

"Только на этой неделе украинские военные передали останки двух погибших россиян. Конечно, за годы российской агрессии против Украины случаев, когда после экспертизы ДНК или совпадения документов и других обстоятельств, россияне забирали останки своих родных из моргов или захоронений на востоке Украины, было гораздо больше. Тем не менее, РФ и ее представители в Минской группе и в "нормандском формате" категорически отказываются делегировать своих экспертов в механизм с участием МККК (Международный Комитет Красного Креста - ИФ) для поиска пропавших без вести", - отметила Геращенко.

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По словам Геращенко, координаторы ОБСЕ занимают недостаточно активную позицию в вопросе участия представителей российской стороны в поисках пропавших без вести.

"Механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", - написала она.

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