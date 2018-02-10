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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1041) Красный Крест (173) Донбасс (15418)

 Россия отказывается от поисков своих пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, а также народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова и Ирина Фриз направили депутатские запросы в СБУ, ГПУ и МВД о предоставлении информации о количестве идентифицированных погибших на Донбассе россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  написала на странице в Facebook.

"Только на этой неделе украинские военные передали останки двух погибших россиян. Конечно, за годы российской агрессии против Украины случаев, когда после экспертизы ДНК или совпадения документов и других обстоятельств, россияне забирали останки своих родных из моргов или захоронений на востоке Украины, было гораздо больше. Тем не менее, РФ и ее представители в Минской группе и в "нормандском формате" категорически отказываются делегировать своих экспертов в механизм с участием МККК (Международный Комитет Красного Креста - ИФ) для поиска пропавших без вести", - отметила Геращенко.

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По словам Геращенко, координаторы ОБСЕ занимают недостаточно активную позицию в вопросе участия представителей российской стороны в поисках пропавших без вести.

"Механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", - написала она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049710
 
 
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россия не брасаит те, кто говорит па-руски...
а єти уже свое отговорили..
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А про це написано в тексті новини, а не в заголовку.
"Механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/n3049710
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а навіщо його шукати? рускіє мальчікі в трксіках висять на кожному стовпі
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Ире наверное не рассказали,что в воюющей стране,кум хуйла поживает.Откройте ей эту огромеую тайну.Может прозреет.
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Іринка так турбується про утилізовану вату.. Не шукають - ну й х.. з ними.. Про своїх піклуватись потрібно, як про живих так і про мертвих.. А не триндіти..
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про це написано в тексті новини, а не в заголовку.
"Механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК
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Медведчук, наверное, дал задание/просьбу выразить обеспокоиность...
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все что надо знать Россия отказывается от поисков своих пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9125 о современной расеи
Россия отказывается от поисков своих пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6400
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Та ну їх в дупу, разом з їхнім двоголовим півнем!
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Курица жопатая,петух в жопу клюнул,хранилище скрепов...
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Так это символ пидирации, двух главый петух, да и место на жопе подходящие!
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Это прибыли не приносит.
Да и проводить ДНК-тест, удовольствие дорогое.
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ммда.страна требует геров,а цапская 3.14зда рожает дураков.
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ехали на позицию для штурма, а их раздолбали, изверги.
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ну не хочет против сцарьского указа поити.
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Видать кремлядьський сепараст-мертведчук, нашептал своей сопливой секретутке, что ПИДАРаша не собирается тратить бабло за сбор своих помоев на нашей территории и ща, эта сопливая шлюха придумает гуманитарную программу, что бы из нашего бюджета вытянуть жилку на эту операцию Россия отказывается от поисков своих пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4707
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- Слышь, Димон чьо укропы учудили?! Наших холопов дохлых по Украине выискивать
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Это из истории Красной армии во второй мировой..." Пропал без вести" и все. Не пенсии родственникам, ни выплат с книжки бойца. Классная экономия для тоталитарных режимов

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Після звільнення Донбасу потрібно по мірі можливості зібрати все кацапське м'ясо з кістками в одну яму на самому кордоні, привалити величезним каменем, на якому написати: "Хто ти? Звідки ти? Якого хрена ти сюди приперся?"
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Та полити негашеним вапном... про всяк випадок!!!
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вроде путин сказал. что рюсские своих не бросают..Получается , что это неправда.Там в Сирии получилось 215 двухсотых рюсских вчера.. Неужели откажутся. Ихтамнету.Ничего святого у них нет.
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Он правильно сказал.Ты развивай."русские своих не бросают" -"своих бросают не русские а россияне". О как Росія відмовляється від пошуків своїх зниклих безвісти на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2857
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,,загиблих росіян,, що це за формуліровка? Кацапи в Україні - іздихають.
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Эта сопливая секретутка вещает то, что ей велит кремлядьский посыльный-мертведчук. Так что не исключено, что эта МРАЗЬ, вскоре будет говорить "героически погибших" Росія відмовляється від пошуків своїх зниклих безвісти на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1272
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Слава Богу. Хоть один про "зраду" написал. А то я уже волноваться начал. Росія відмовляється від пошуків своїх зниклих безвісти на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7120
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так а как же их после передвижного крематория искать?
по ветру за пылью бегать?
или вместе с нашим великомученником черноземом выгребать...
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гля шо нарыл )))я бачу перший бал марини

вона в шовках на петі фрак

музики грають всі танцюють

гопак
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***
вчера был он на том Венском балУ
натерли ж*пу фрака брюки
и феменша визжала на весь зал
от скуки
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ты выбираешь шоколадки

шуршащий фантик теребя

а шоколадки выи_ают

тебя
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***
жрать не надо ничего,
кроме тортов от «Рошена»,
будет морда о-го-го!
как у.... порош*****!

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холмс к вам пришла торговка телом
есть даже ценник на ноге
и спрашивает сколько надо
кеге
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***
тортом быть страшно и обидно
лишь краткий миг среди живых
а потом внезапно…
десять ножевых

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- А Геращенко мне такая и говорит: "Заберите ваших дохлых онизаблудились и ихтамнетов с территории Укрианы!" А ей такой отвечаю: "А вам чьо, удобрения лишние не нужны?"
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шедевр.ща отправлю родне в мордор.Пусть перед ужином ядом подышат Росія відмовляється від пошуків своїх зниклих безвісти на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3212
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кацапы не люди.это биомусор который никому не нужен. уже все поняли...
еще нарожает Машка Росія відмовляється від пошуків своїх зниклих безвісти на Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3456
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Что немцы думают о России: любить РФ нужно только издалека...

https://www.youtube.com/watch?v=Ypyv9WCUfxM
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия отказывается от поисков своих пропавших без вести на Донбассе, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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