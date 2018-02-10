 Похитители 20-летнего криворожанина требовали за него 100 тыс. грн, а потом убили, - полиция

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря, инфомирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в январе злоумышленники похитили 20-летнего парня, требуя у матери 100 тыс. гривен выкупа, а через три недели, не дождавшись денег, убили его.
Для раскрытия преступления полицейские опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий.
Как выяснили правоохранители, организовал преступную группу ранее судимый мужчина, который отбыл срок за мошенничество. Он выбрал себе двух подельников, заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент похищения злоумышленник организовал себе алиби.
ПОЖИЗНЕННОЕ ПАДАЛЯМ!!!
Правда, с возможностью продлить на 5 лет.
В законодательстве Норвегии, не предусмотрено пожизненное заключение.
С целью получения выкупа, по предварительному сговору - до 5 лет
Совершенные ОПГ, либо повлекшие тяжкие последствия - до 10 лет
Убийство - от 7 до 15 лет
Умышленное убийство - от 10 до 15 лет/пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.
И опять ты за своё " у нас " !
Для " у вас" - иди на местные форумы и пугай их своей безграмотностью.
Ощадбанк пишається своєю службою інкасації
За багаторічною традицією 1 серпня українські інкасатори відзначають професійне свято.
Професія інкасатора займає особливе місце в переліку професій "для справжніх чоловіків", адже, як підтверджує практика, робота інкасатора пов'язана із серйозним ризиком для життя й надзвичайною небезпекою. Головні якості, притаманні інкасаторам, - витривалість, гарна фізична підготовка, зосередженість, уміння швидко аналізувати і реагувати на ситуацію.
«Робота інкасаторів, поза всяким сумнівом, є дуже відповідальною та ризикованою. Особливо небезпечна вона сьогодні в «гарячих точках» країни. Саме від оперативної діяльності наших інкасаторських бригад на сході багато в чому залежить забезпечення своєчасного виконання зобов'язань з виплати зарплат, пенсій та соціальної допомоги. Ми пишаємось працівниками нашої служби інкасації і дякуємо їм за сумлінну працю», - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Ощадбанк посідає провідну позицію серед банків України за кількістю торгових об'єктів, банківських установ і банкоматів, що обслуговуються його службою інкасації, а також є найбільшим оператором на ринку, який може забезпечити надання послуг у будь-якому населеному пункті України.
Потужна служба інкасації банку складається з 219 підрозділів інкасації, розташованих більш, ніж в 200 населених пунктах, та налічує 2594 співробітника. Інкасатори Ощадбанку, на відміну від інших банків, під час роботи використовують вогнепальну зброю. Крім обслуговування власної мережі банківських установ, служба інкасації Ощадбанку надає послуги й іншим суб'єктам господарювання - понад 4150 клієнтам - юридичним особам та 2021 установі інших банків.
Однією з переваг інкасаторської служби Ощадбанку є найбільший серед банків України автопарк, який повністю складається з броньованих автомобілів, що відповідає всім вимогам нормативних документів Національного банку України. Кількість таких автомобілів становить 855 одиниць. Всі автомобілі служби інкасації та перевезення цінностей Ощадбанку обладнано системою супутникового спостереження та тривожного реагування. Кожна бригада інкасації забезпечена можливістю подачі тривожного сигналу на централізований пульт контролю (ця можливість зберігається й у випадку, якщо інкасатори знаходяться поза броньованим автомобілем).
Дякуємо всім представникам цієї мужньої професії за надзвичайно відповідальну роботу. Бажаємо міцного здоров'я, рівних доріг, безпечних маршрутів та впевненості в завтрашньому дні!
Прес-служба Ощадбанку
01.08.2014
Mason Lemberg ні, невідомо від чого він висадився
але Альфи там не було
Отморозки ведь не бомжа похитили ради выкупа. И неизвестно когда родственники заявили о пропаже парня.
Хлопець в домовині і мати 1 ногою також вже там!
Важко собі навіть уявити як вона пережила ці 3 тижні!
Співчуття рідним і близьким