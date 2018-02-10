 Похитители 20-летнего криворожанина требовали за него 100 тыс. грн, а потом убили, - полиция

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря, инфомирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, в январе злоумышленники похитили 20-летнего парня, требуя у матери 100 тыс. гривен выкупа, а через три недели, не дождавшись денег, убили его.

Для раскрытия преступления полицейские опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий.

Как выяснили правоохранители, организовал преступную группу ранее судимый мужчина, который отбыл срок за мошенничество. Он выбрал себе двух подельников, заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент похищения злоумышленник организовал себе алиби.

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