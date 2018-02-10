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Все про:Кривой Рог (494) Нацполиция (6875) похищение (1233) убийство (4745)

 Похитители 20-летнего криворожанина требовали за него 100 тыс. грн, а потом убили, - полиция

В Кривом Роге 9 февраля полиция задержала трех соучастников похищения и убийства 20-летнего парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря, инфомирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, в январе злоумышленники похитили 20-летнего парня, требуя у матери 100 тыс. гривен выкупа, а через три недели, не дождавшись денег, убили его.

Для раскрытия преступления полицейские опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий.

Как выяснили правоохранители, организовал преступную группу ранее судимый мужчина, который отбыл срок за мошенничество. Он выбрал себе двух подельников, заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент похищения злоумышленник организовал себе алиби.

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Похитители 20-летнего криворожанина требовали за него 100 тыс. грн, а потом убили, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049709
 
 
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Я не понимаю, нельзя было достать хотя бы 100тыс подельных гривен или что то типо того и проследить за выкупом - у нас полиция походу работает по совковым методам...
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А ти впевнений, що мати звернулася в поліцію після викрадення сина, а не після його смерті? З тексту це не зрозуміло.
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Наличные остались в прошлом веке, сейчас преступники (мошенники, вымогатели, террористы) используют безналичные расчёты (пополнение банковских карт, переводы на банковские счета, криптовалюты). Поэтому в данном случае, думаю эти мрази требовали пополнить какую-нибудь банковскую карту, но никак не наличные требовали.
ПОЖИЗНЕННОЕ ПАДАЛЯМ!!!
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Менты. Бандитов давно нет .
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даже боюс спросить - за такое у нас светит пожизненное, даже если бы не убили а только лешили свободы - пожизненное - а тут обезательно. У вас хоть 3-5 годика присудят?
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у вас в храме можно Богородицу попросить о чем то, и заработать пару лет лагерей.
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Брейвика за убийство 77 человек, на 21 год посадили.
Правда, с возможностью продлить на 5 лет.
В законодательстве Норвегии, не предусмотрено пожизненное заключение.
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поими, может и парадокс, но за убииство даёт меньше чем похищение или лишение свободы человеку
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а за убийство автомобилем вообще пару лет, если трезвый.
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Незаконное лишение свободы, или похищение человека - до 3 лет
С целью получения выкупа, по предварительному сговору - до 5 лет
Совершенные ОПГ, либо повлекшие тяжкие последствия - до 10 лет
Убийство - от 7 до 15 лет
Умышленное убийство - от 10 до 15 лет/пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.
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Если ты понятно писать научишься, без лЕшили, обЕзательно, боюс и т.д., тогда мы начнём .понимать, ЧТО ты спросил...
И опять ты за своё " у нас " !
Для " у вас" - иди на местные форумы и пугай их своей безграмотностью.
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ты китаискйи учи , на это язык забей, и не стоит этого покойника (русского языка) реаминовать, так что .....
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Да ладно, датское пожизненное через 5 лет водят по выходным в город, через 10 говорят что раскаялся и выпускают. Год в украинской тюрьме = 3 в датской
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Три тижні утримували - потім вбили.. Дійсно - невже не можна за цілих три тижні якось вийти на злочинців з передачею грошей, та звільнити хлопця? Три тижні.. Дивна поліція у нас.. Співчуття матері загиблого хлопчини..
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Слишком распустили бандюков пора брать их за жабры !!!
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Хвалят себя! А толку от вашей работы - матери от того что Вы ублюдков поймали не легче. В нашей стране их вскоре выпустят на свободу! Законов нет, судей тоже! Воров и вымогателей не считаем.
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Ничего удивительного. Вчера в Киеве днем вооруженная банда пыталась похитить Саакашвили. Это же точно ни СБУ, ни МВД и ГПУ. В стране бардак.
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а на крыше МТС ловить было лепо Викрадачі 20-річного жителя Кривого Рогу вимагали за нього 100 тис. грн, а потім убили, - поліція - Цензор.НЕТ 7495
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Гыга, лови первоисточник фото за 2014 год. Проверяй источники перемоги.)))

Ощадбанк пишається своєю службою інкасації
Викрадачі 20-річного жителя Кривого Рогу вимагали за нього 100 тис. грн, а потім убили, - поліція - Цензор.НЕТ 7367

За багаторічною традицією 1 серпня українські інкасатори відзначають професійне свято.
Професія інкасатора займає особливе місце в переліку професій "для справжніх чоловіків", адже, як підтверджує практика, робота інкасатора пов'язана із серйозним ризиком для життя й надзвичайною небезпекою. Головні якості, притаманні інкасаторам, - витривалість, гарна фізична підготовка, зосередженість, уміння швидко аналізувати і реагувати на ситуацію.
«Робота інкасаторів, поза всяким сумнівом, є дуже відповідальною та ризикованою. Особливо небезпечна вона сьогодні в «гарячих точках» країни. Саме від оперативної діяльності наших інкасаторських бригад на сході багато в чому залежить забезпечення своєчасного виконання зобов'язань з виплати зарплат, пенсій та соціальної допомоги. Ми пишаємось працівниками нашої служби інкасації і дякуємо їм за сумлінну працю», - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Ощадбанк посідає провідну позицію серед банків України за кількістю торгових об'єктів, банківських установ і банкоматів, що обслуговуються його службою інкасації, а також є найбільшим оператором на ринку, який може забезпечити надання послуг у будь-якому населеному пункті України.
Потужна служба інкасації банку складається з 219 підрозділів інкасації, розташованих більш, ніж в 200 населених пунктах, та налічує 2594 співробітника. Інкасатори Ощадбанку, на відміну від інших банків, під час роботи використовують вогнепальну зброю. Крім обслуговування власної мережі банківських установ, служба інкасації Ощадбанку надає послуги й іншим суб'єктам господарювання - понад 4150 клієнтам - юридичним особам та 2021 установі інших банків.
Однією з переваг інкасаторської служби Ощадбанку є найбільший серед банків України автопарк, який повністю складається з броньованих автомобілів, що відповідає всім вимогам нормативних документів Національного банку України. Кількість таких автомобілів становить 855 одиниць. Всі автомобілі служби інкасації та перевезення цінностей Ощадбанку обладнано системою супутникового спостереження та тривожного реагування. Кожна бригада інкасації забезпечена можливістю подачі тривожного сигналу на централізований пульт контролю (ця можливість зберігається й у випадку, якщо інкасатори знаходяться поза броньованим автомобілем).
Дякуємо всім представникам цієї мужньої професії за надзвичайно відповідальну роботу. Бажаємо міцного здоров'я, рівних доріг, безпечних маршрутів та впевненості в завтрашньому дні!
Прес-служба Ощадбанку
01.08.2014
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фотка ,танюха,всего лишь иллюстрация.там и твоего идола иСааки нету и чо?вопрос в том,что этот заробитчанин не ориентируется в форме.но готов быть главнокомандующим всех и вся. Викрадачі 20-річного жителя Кривого Рогу вимагали за нього 100 тис. грн, а потім убили, - поліція - Цензор.НЕТ 9984
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Євген Тичук Про інкасаторів - точна інфа?

Викрадачі 20-річного жителя Кривого Рогу вимагали за нього 100 тис. грн, а потім убили, - поліція - Цензор.НЕТ 1462

Mason Lemberg ні, невідомо від чого він висадився
але Альфи там не було

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"Это же точно ни СБУ, ни МВД и ГПУ."_____________я бы не был столь категоричен...
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Жизнь человека иногда и бутылку водки может стоить, а может и вообще ничего не стоить. Всякое бывает. Однако всегда нужно бороться за свою жизнь, любым возможным способом, а в безвыходной ситуации продать ее подороже, забрав с собой того кто пытается ее лишить.
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капец, за 3,500 баксов убить человека. посадить этих мудаков пожизненно.
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Избивают задержанных --плохо и мы верещим на форумах. Задержали ,увы с опозданием ,тоже выражаем недовольство! Очень тяжело работать честно и когда хаят твою работу , пропадает последнее желание делать что то для кого -то хорошо или хорошее! Спасибо, последние честные менты!
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Если три недели держали, то таки ждали деньги.
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Как сказал бы ДоПкин: "Новость по-дебильному написана".
Отморозки ведь не бомжа похитили ради выкупа. И неизвестно когда родственники заявили о пропаже парня.
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Высаживать таких уродов посреди джунглей и пущай там попробуют выжить по тем законам, по которым так стремились жить. Скоты...
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Хвалят себя! А толку от вашей работы - матери от того что Вы ублюдков поймали не легче. В нашей стране их вскоре выпустят на свободу! Законов нет, судей тоже! Воров и вымогателей не считаем.
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Я в шоке - 100 тыс. гривен за жизнь. Это месячный заработок сеньора в IT. На весах месяц работы и целая жизнь.
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Якщо дійсно знайшли вбивцю, то молодці хлопці. Такої інформації потрібно більше для населення, то і довіра до поліції буде більша.
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за таке звільнення судити треба!
Хлопець в домовині і мати 1 ногою також вже там!
Важко собі навіть уявити як вона пережила ці 3 тижні!
Співчуття рідним і близьким
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохитители 20-летнего криворожанина требовали за него 100 тыс. грн, а потом убили, - полиция
 
 
 
 
 
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