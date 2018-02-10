 Гражданского на Донетчине застрелил инспектор штаба батальона "Днепр-1", - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратура Донецкой области расследует уголовное производство по факту убийства мужчины инспектором штаба батальона "Днепр-1", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что 9 февраля в г. Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого ушла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснуться женщину заставили крики и ругань мужчин, выяснявших между собой отношения. Когда побежала на кухню, чтобы посмотреть что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол.

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"Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона "Днепр-1" выстрелил в 48-летнего оппонента из табельного оружия, от чего последний скончался", - отмечают в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.