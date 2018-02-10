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 Гражданского на Донетчине застрелил инспектор штаба батальона "Днепр-1", - прокуратура

Сотрудник полиции, застреливший из табельного оружия гражданского в городке Часов Яр, что под Бахмутом на Донетчине, является инспектором штаба батальона "Днепр-1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратура Донецкой области расследует уголовное производство по факту убийства мужчины инспектором штаба батальона "Днепр-1", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что 9 февраля в г. Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого ушла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснуться женщину заставили крики и ругань мужчин, выяснявших между собой отношения. Когда побежала на кухню, чтобы посмотреть что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол.

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"Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона "Днепр-1" выстрелил в 48-летнего оппонента из табельного оружия, от чего последний скончался", - отмечают в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. 

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3049706
 
 
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Перекрашені менти продовжують вбивати громадян України.
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Пытавшиеся вчера задержать Саакашвили «ихтамнеты» оказались сотрудниками УГО Гелетея
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кто этот из синим галстуком -друг галантерея?
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що ти париш??? альфа там була/не була, а потім мухуїла арештували/не арештували...
словом, брєдачкі трохи забзділися, тепер свіжим поносом версій бризкають Цивільного на Донеччині застрелив інспектор штабу батальйону "Дніпро-1", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8408
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Смак цієї горілки він надовго запам'ятає.
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Розстріляти ублюдка та і по тому................
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Почекай , андруша.. Поживи ще трішки.. Розстріляти тебе - завжди встигнемо.. Щоранку одягай чисту білизну - може й знадобиться.. Гражданского на Донетчине застрелил инспектор штаба батальона "Днепр-1", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2069
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Разборки 48-летних...
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ты бы не лез в это ихтамнет - следи за своей паРашей...
давай нам про ваши побьеды пиши...)))
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И как я в это влез, чудик? И кто ты такой, чтобы мне указывать? Не нравится - спамь, или отправляй в бан. А советы давать - ПНХ.
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НХ твоя пятая точка будет хороша - следи за своей паРашей...
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Похоже оба ублюдка,вместе бухали,так что одному смерть.а другому тюрьма.
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что то разяснения женщины похожи на - шла, подскользнулас,упала, потеряла сознание, очнулас - труп в квартире.
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Прямо-таки кацапская история - такой дикий итог дружеского праздника - пьяная драка- труп: гораздо больше присущ кацапским "семейным праздникам".

Очень жаль, что такое случается иногда даже и в Украине, где живёт в основном трезвый народ, не склонный к тупой животной агрессии.

В Германии и в Великобритании за последние 75 лет ни один полицейский ни разу не применил служебное оружие в каких-либо личных разборках.
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головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів про це в інтерв'ю виданню "Мир",

Я вам зараз цифри назву небойових безповоротних і санітарних втрат української армії. Три полки. Більше тисячі людей - це небойові втрати в АТО,
- заявив він.
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пьянки, результаты пьянок. Бухает наша страна не меньше рф.
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да ваша мордовия бухает не меньше чем вся РФ
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Командировка, пойло и бабы до хорошего не доводят.
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Сидит с табельным оружием и жрёт водяру.
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Пригласила народ к себе домой и пошла спать. Пля, ну не бывает же так! Мусора, хватит чушь писать.
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а в Израиле 19летняя молодежь военнообязанная ездит по всей стране с оружием и не делает глупости как наши 50 летние орлы!
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Гиркин сказал в интервью,что на Бамбассе 4 500 отставных охвицеров советской армии...Но ко мне воевать пришли всего 28 бамбассцев.Мои надежды рухнули поэтому я покинул Дамбасс.Брешет каздлина...он сбил пасссажирский Боинг и УДРАЛ на Мацковию....это отмазка..
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Джекки Чан мочит в сортире быдло одним касанием.не говоря о Чаке Норрисе или Рэмбо Цивільного на Донеччині застрелив інспектор штабу батальйону "Дніпро-1", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8636
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Майже на 100% впевнений, що цивільний був фанатом кацапо-ординського "міра". Цю нечисть "по трєзвянкє" зубами рвати чудом стримуєся, а тут - по п"яні. Війна... А фсбу не спішать виявляти прокацапську мерзоту в тилу, "закрили" б "кацапомірського" так роки на три за антиУкраїнські гнилі "базари", гляди і живим би залишився.
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"- Ах,-сказал Лоханкин проникновенно,- ведь в конце концов,кто знает? Может быть,так надо.Может быть,именно в этом великая сермяжная правда!"...(с)
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Лугандон йому гандони хотів продати, а панасоніка не мав),Міг же йому гранату підкинути,вже й бабу оглушив, а так вигрібай по закону!
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а по закону лугандон громадянин України! маємо те що маємо
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Спитати національність, виявиться, що обидва кацапи. Цього зброду за роки панування Москви в Украіну наіхала тьма тьмуща, як щурів на нижню палубу корабля.
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Похоже, что это просто бытовуха, причем здесь Днепр-1 ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданского на Донетчине застрелил инспектор штаба батальона "Днепр-1", - прокуратура
 
 
 
 
 
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