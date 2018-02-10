 С начала 2018 года на водных объектах Украины погибли 60 человек, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в ведомстве отметили, что в последнее время, из-за постоянно меняющейся температуры на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.

"Так, с начала года спасатели зафиксировали уже 60 случаев гибели на водных объектах страны", - сообщает ГСЧС.

Как отмечается, с целью предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды замерзшими реками и озерами, в ходе которых призывают граждан не выходить на тонкий лед.





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