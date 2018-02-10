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Все про:смерть (4623) ГСЧС (1289) вода (59)

 С начала 2018 года на водных объектах Украины погибли 60 человек, - ГСЧС

С начала текущего года на водных объектах Украины уже погибли 60 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в ведомстве отметили, что в последнее время, из-за постоянно меняющейся температуры на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.

"Так, с начала года спасатели зафиксировали уже 60 случаев гибели на водных объектах страны", - сообщает ГСЧС.

Как отмечается, с целью предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды замерзшими реками и озерами, в ходе которых призывают граждан не выходить на тонкий лед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на пожарах в Украине погибло уже 311 человек, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3049704
 
 
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А янукович и Азаров - живы... Кому суждено быть повешенным -- тот не утонет... С начала 2018 года на водных объектах Украины погибли 60 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8516
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ну, меньший янукович... тоже думал долго жить, но лед Байкала подумал по другому
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Дурнів заклики не бути дурнем не зупинять . Та й біс із ними!
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Передать все водные обьекты в руки потужных рефрматоров!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала 2018 года на водных объектах Украины погибли 60 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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