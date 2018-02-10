 Кабмин опубликовал перечень дорог госзначения, которые будут ремонтировать в 2018 году. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"Перечень предусматривает проведение работ по строительству и реконструкции на сумму 531,8 млн грн, капитального ремонта на сумму 1 260,1 млн грн и текущего среднего ремонта на сумму 4 808,2 млн грн. Общий объем финансирования составляет 6 600 млн грн с введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3 696 погонных метров мостов", - сказано в сообщении.
В список вошли такие дороги:
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М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница
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М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече
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Н-11 Днепр - Николаев
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ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп
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Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь
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Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов
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М-05 Киев - Одесса
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Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев
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М-22 Полтава - Александрия и другие
Также сообщается, что будет проведен капитальный и текущий средний ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы. Общий объем финансирования составляет 1 млн грн со введением в эксплуатацию 77 км дороги.
Кроме этого, капитальный и текущий средний ремонт будет проведен и на дороге Р-46 Харьков - Ахтырка на всей протяженности, что составляет 104 км, общей стоимостью 982,2 млн грн.
Из них в Сумской области - протяженностью 21,9 км (в том числе 2 моста) и стоимостью 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе 1 мост) и стоимостью 762,6 млн грн.
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Крещатик - село в Черкасском районе Черкасской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 373 человека. Почтовый индекс - 19611. Телефонный код - 472.
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