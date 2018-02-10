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Все про:дороги (1566) ремонт (750) Укравтодор (294) Мининфраструктуры (500)

 Кабмин опубликовал перечень дорог госзначения, которые будут ремонтировать в 2018 году. СПИСОК

Правительство утвердило Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2018 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"Перечень предусматривает проведение работ по строительству и реконструкции на сумму 531,8 млн грн, капитального ремонта на сумму 1 260,1 млн грн и текущего среднего ремонта на сумму 4 808,2 млн грн. Общий объем финансирования составляет 6 600 млн грн с введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3 696 погонных метров мостов", - сказано в сообщении.

В список вошли такие дороги:

  • М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница

  • М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече

  • Н-11 Днепр - Николаев

  • ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп

  • Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь

  • Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов

  • М-05 Киев - Одесса

  • Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев

  • М-22 Полтава - Александрия и другие

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Также сообщается, что будет проведен капитальный и текущий средний ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы. Общий объем финансирования составляет 1 млн грн со введением в эксплуатацию 77 км дороги.

Кроме этого, капитальный и текущий средний ремонт будет проведен и на дороге Р-46 Харьков - Ахтырка на всей протяженности, что составляет 104 км, общей стоимостью 982,2 млн грн.

Из них в Сумской области - протяженностью 21,9 км (в том числе 2 моста) и стоимостью 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе 1 мост) и стоимостью 762,6 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049700
 
 
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С такими темпами как раз к турецкой пасхе все дороги и отремонтируем!
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Плотину никопольскую надеюсь сделают.
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Да надеятся нужно в ковычках написать.
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То ви кияни баловані. У вас одна яма на увесь міст . Поїздили б ви коли увесь міст яма.
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та да, падают иногда такие умные как ты с путепроводов в Киеве, бывает такое, а так да, болваны, и не только киевляне
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Ну как какая,где невозможно проехать в сторону Николаева.
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Повторяю. Какая плотина в Никополе? Он целиком находится на правом берегу Днепра.
Что там перегораживать?
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Є дамба під Мар'їнським.. Відгороджує гирло річки Базавлук, котра перекачується в Каховське водосховище насосами, тому що рівень в водосховищі значно вищий.. На цій дамбі ніколи не було нормальної дороги..
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Вчера выиграл суд у ДП! Мой адвокат доказал, что при скорости 250км/ч, знака 40 не видно!
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А остальные? Скоро Грося как хуйло шутить будет
Кабмин опубликовал перечень дорог госзначения, которые будут ремонтировать в 2018 году - Цензор.НЕТ 1360
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Ремонтировать и ОТРЕМОНТИРОВАТЬ - разные понятия....
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Невже і кіровоградську трасу зроблять. А як же проект здати її в оренду НАСА для випробування марсоходів.
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для наса отдали участок софиевка-кудашевка-верховцево-верхнеднепровск...
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Пообещать, опубликовать- это не значит, правильно написал Саша, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.И это слышим очень часто. НАДОЕЛО.
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Не ремонтують- погано, ремонтують- ще гірше. Що ви за люди...
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Да потому, что ремонтируют уже четверть века, а когда кататься будем?
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Ремонт доріг- це взагалі постійний процес. Я по дорогах їжджу, а не катаюся- не цікавить.
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Не знаю, где ты ездиешь, а я мучаюсь. Ну, не повезло, живу я тут.
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Чотири роки тому до Хрещатика я мучився 180 км, зараз- лише 15 км. І ті в наступному році мають відремонтувати. От зрада...
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Не факт.
Крещатик - село в Черкасском районе Черкасской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 373 человека. Почтовый индекс - 19611. Телефонный код - 472.
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Навіщо ти флудиш? Твій пост має якесь відношення до новини? Ти ще про кішечку свою, котра не може мати кошеняток - тут попатякай.. А те що даєш адресу, де тебе можна злапати - це добре..
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та не живе він там... витягнув з вікіпедії якийсь населений пункт з Черкаської області...
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Может половина населения с Хрещатика? Тогда поверю, шо дорогу отремонтируют.
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Дурко, почитай историю итальянской мафии и германских автобанов. Где ты видело в Украине дороги??? Ездишь на осле? Ну, то таке.
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Якщо сразу все покращити, то не буде роботи на другому терміну президенства. Треба потужно і дуже дозовано.
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Неужто вспомнили?! О трассе Мариуполь-Запорожье... Ну, погляжу... Уже скоро.
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А що з автодорогою "Стрий - Знамянка " ? Там вже не перший рік міст через Дністер зруйнований
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Мене найбільш цікавить Дніпро-Миколаїв, відрізок від Дніпра до Кривого Рогу.. Минулого року багато було зроблено не українських дорогах, в попередні три роки не робилось нічого.. Прогрес деякий відчувається, мені подобається те, що найбільш вбиті ділянки вже не намагаються "ямковим ремонтом" підрихтувати, а повністю вирізають зношене покриття й кладуть два шари асфальту.. По всій Україні доводиться їздити в справах і зрушення в минулому році були досить відчутними..
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Е50 нет в списке. Вместо короткой дорогой приходится пилить через почти Киев на Чоп из Одессы. Попытка сократить минувшей осенью стоила двух колёс. Сначала гули , а потом поочередно взорвались. Поверили сказкам гройсмана. Нужно этому звездуну пересылать счета за поломанные тачки и вывернутые колёса.
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від Львова в бік Тернополя вже зробили(до кордону Львівської області)....це була найгірша ділянка
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М12 и М20 через Хмельницкий уже отремонтировали, говно говном. Какой Кабмин, такие и дороги.
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Невже дорогу через Возсіяцьке відремонтують? Бо ми з Кропивницького на Миколаїв їздимо через Умань - лишні 150 км дороги!
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Эта дорога Кропивницкий - Николаев межобластная через Восиятске, самая хужая в Украине, ее чтобы отремонтировать, надо полбюджета выкинуть.
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Не надо ля-ля! Дорога у него самая хужая... У нас, в Одесской области, дорога намного хужее! Но мы гордимся молча, нос не задираем!
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Хороших дорог у нас не будет пока не заменят основание дорог, или пока жлобы не снизят тарифы на железнодорожные перевозки. Я живу недалеко от железной дороги и мне слышно когда проходят поезда. Частота прохода грузовых поездов уменьшилась в разы. Получается, что фурами возить выгоднее чем по железной дороге, хотя автомобильный транспорт во всём мире считается самым дорогим. Фуры летом продавливают асфальт и получается колея. Ремонт наших дорог без замены основания, это деньги на ветер и в офшоры.
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скати, знов прийдеться по ямам їздити!
Нафіга ми платимо податки купуючи бензин?
Що ці с.ки на мальдівах відпочивали?
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скоріше б вибори - то може хоч щось робити почнуть!
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