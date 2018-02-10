 Кабмин опубликовал перечень дорог госзначения, которые будут ремонтировать в 2018 году. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"Перечень предусматривает проведение работ по строительству и реконструкции на сумму 531,8 млн грн, капитального ремонта на сумму 1 260,1 млн грн и текущего среднего ремонта на сумму 4 808,2 млн грн. Общий объем финансирования составляет 6 600 млн грн с введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3 696 погонных метров мостов", - сказано в сообщении.

В список вошли такие дороги:

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече

Н-11 Днепр - Николаев

ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп

Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь

Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов

М-05 Киев - Одесса

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев

М-22 Полтава - Александрия и другие

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Также сообщается, что будет проведен капитальный и текущий средний ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы. Общий объем финансирования составляет 1 млн грн со введением в эксплуатацию 77 км дороги.

Кроме этого, капитальный и текущий средний ремонт будет проведен и на дороге Р-46 Харьков - Ахтырка на всей протяженности, что составляет 104 км, общей стоимостью 982,2 млн грн.

Из них в Сумской области - протяженностью 21,9 км (в том числе 2 моста) и стоимостью 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе 1 мост) и стоимостью 762,6 млн грн.

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