 Израиль атаковал военные объекты Асада и союзников в ответ на сбитый в Сирии истребитель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Двенадцать целей, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранских союзников, которые являются частью военного контингента Ирана в Сирии, были атакованы", - говорится в заявлении израильских военных.

Позже сирийские государственные СМИ заявили, что средства ПВО среагировали на повторную атаку со стороны Израиля.

"Израиль возобновил авиаудары по военным объектам в районе Дамаска, как минимум 6 из которых расположены в непосредственной близости от дворца Асада. На всех военных базах режима объявлена высшая степень боевой готовности," - сообщает Чарльз Листер, глава департамента по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

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Ранее в армии Израиля заявили, что над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, который запустили со стороны Сирии. Военными было принято решение об уничтожении центра управления БПЛА на контролируемой режимом территории. В ответ на атаку израильской авиации асадиты применили систему ПВО и подбили истребитель F-16, который упал на территории Израиля. По имеющейся информации пилоты смогли катапультироваться и выжили.