 Израиль атаковал военные объекты Асада и союзников в ответ на сбитый в Сирии истребитель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Двенадцать целей, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранских союзников, которые являются частью военного контингента Ирана в Сирии, были атакованы", - говорится в заявлении израильских военных.
Позже сирийские государственные СМИ заявили, что средства ПВО среагировали на повторную атаку со стороны Израиля.
"Израиль возобновил авиаудары по военным объектам в районе Дамаска, как минимум 6 из которых расположены в непосредственной близости от дворца Асада. На всех военных базах режима объявлена высшая степень боевой готовности," - сообщает Чарльз Листер, глава департамента по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока в Вашингтоне.
Ранее в армии Израиля заявили, что над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, который запустили со стороны Сирии. Военными было принято решение об уничтожении центра управления БПЛА на контролируемой режимом территории. В ответ на атаку израильской авиации асадиты применили систему ПВО и подбили истребитель F-16, который упал на территории Израиля. По имеющейся информации пилоты смогли катапультироваться и выжили.
твари по
Коли це у них почалося ?
У 1945 році (умовно).
А у нас ?
Какая разница ?
У них была сильная мотивация.
Ах да, и это был допотопный с-200 скорее всего
А раннее хорошо так рашиков покрошили:
израильский штурмовик F-16i был сбит не просто ракетой ПВО российского производства - он был сбит батареей, входящей в систему обороны российской базы Хмеймим, и управляемой также с командного центра на этой базе
другими словами, кремль дал команду сбить штурмовик
замес в Сирии становится всё круче, а в Израиле решают: наступил уже день D, или ещё есть время
всё будет зависеть от позиции Вашингтона
Глава штаба ВВС Израиля, бригадный генерал Томер Бар, заявил, что БПЛА иранского производства, запущенный в сторону Израиля из Сирии, провел над израильской территорией не более полутора минут, после чего был сбит, сообщает телекомпания "Решет".
Бар подчеркнул, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба.
Вместе с тем, как отмечает РИА Новости, по словам Томера Бара, столь мощные удары как те, что были нанесены по зенитно-ракетным батареям сирийцев сегодня, израильские летчики в последний раз наносили в 1982 году в ходе кампании, проводившейся в Ливане против палестинских вооруженных группировок.
"Это крупнейшая атака на сирийскую систему противовоздушной обороны со времен операции "Мир Галилее". Развернутое наступление в сложных условиях", - заявил Бар.
Он также подтвердил, что ракета, выпущенная в сторону израильского самолета, была сирийской. Тем не менее, пока не ясно, попала ли она в F-16. По словам Бара, пилоты не сообщили, что были сбиты, но действовали в соответствии с инструкцией, приказывающей катапультироваться. С 1983 года это первый случай, когда израильский самолет сбит врагом.
"У самолета нет "железного купола", он всегда рискует. Пока мы не знаем, попала ли ракета в самолет", - сказал Томер Бар, заметив, что в настоящее время армия выясняет, что именно случилось в воздухе.
Как уже сообщалось, пилоты катапультировались, один из них ранен легко, другой получил тяжелые травмы. Его состояние остается тяжелым, но стабильным. Второй пилот, как предполагается, завтра утром будет выписан из больницы.
Это ты в ООН напиши протест.
Потребуй отменить резолюцию.
израильский штурмовик F-16i был сбит не просто ракетой ПВО российского производства - он был сбит батареей, входящей в систему обороны российской базы Хмеймим, и управляемой также с командного центра на этой базе
другими словами, кремль дал команду сбить штурмовик
Вот так вот.
хотят ли русские войны
если более наглядно - надувает всё больше воздушный шарик с надписью "атомная бомба"
вся его концепция основана на доведении ситуации до предела, когда контрпартнёр устрашится дальнейшей эскалации и перейдёт к переговорам с великим и ужасным хуйлом
Наш украинский ИЛ 76 сбит был . Ну ладно Назарова судим
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Це вкидання аналітичного відділу ФСБ. Намалювався лішнехросомний поребрiк і відклав лайно.
В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии. Напоминаем, что сирийские правительственные войска строго соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению функционирования зон деэскалации в стране - говорится в заявлении.
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