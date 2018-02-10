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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Израиль (819) самолет (2001) Сирия (2390) Асад (219)

 Израиль атаковал военные объекты Асада и союзников в ответ на сбитый в Сирии истребитель

Израиль заявляет о нанесении серии авиаударов по правительственным системам ПВО и иранским военным объектам в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Двенадцать целей, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранских союзников, которые являются частью военного контингента Ирана в Сирии, были атакованы", - говорится в заявлении израильских военных.

Позже сирийские государственные СМИ заявили, что средства ПВО среагировали на повторную атаку со стороны Израиля.

"Израиль возобновил авиаудары по военным объектам в районе Дамаска, как минимум 6 из которых расположены в непосредственной близости от дворца Асада. На всех военных базах режима объявлена высшая степень боевой готовности," - сообщает Чарльз Листер, глава департамента по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

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Ранее в армии Израиля заявили, что над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, который запустили со стороны Сирии. Военными было принято решение об уничтожении центра управления БПЛА на контролируемой режимом территории. В ответ на атаку израильской авиации асадиты применили систему ПВО и подбили истребитель F-16, который упал на территории Израиля. По имеющейся информации пилоты смогли катапультироваться и выжили.

Источник: https://censor.net.ua/n3049699
 
 
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Как было пару дней назад под Дэр аз Зором в Сирии... Откровения рашистского наёмника в Сирии по поводу удара американских ВВС.

Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 8032
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Странно как-то получается...Такой страх нагоняли на все сверхдержавы в окрестностях типа Грузия,Молдова,Эстония! А тут какие-то "пиндосы" их стерли в порошок...
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Эт точно! Даже с 500 тысячной Чечней 20 лет воевали пока Кадырку не нашли.
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ProCtrax ProCtrax, кацапездол, а зачем ты себе Украинский флаг прицепил, а? Ведь по твоим корявым высерам, даже последнему идиоту на этом сайте понятно, что ты обыкновенная платная козлорылая шлюшка на володинской пайке! Да и шмонит от тебя конторой за версту!
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Об него и под чужим флагом вытирают ноги,а что было,если бы он вышел под своим? Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 9265
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воевать с Израилем вредно для здоровья.Сирия уже подзабыла.А вот Иран рискует выгрести люлей по полной.
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Все правильно говоришь. Но ты не забывай, что там народ единый. А у нас сборище
твари по
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А Нетаньяху наверное забыл, с кем он неделю назад обнимался:
Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 2714
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Сепар хорьковский! Ты не туда попал!
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Маск13
Коли це у них почалося ?
У 1945 році (умовно).
А у нас ?

Какая разница ?
У них была сильная мотивация.
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Ночь обещает бить или очень веселой или очень скучной.
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кацапам нет дела до ирано-еврейских терок....а это именно они, бо "правительственной сирийской армии" в природе давно не существует - есть коалиция разношерстных групировок и одна из них проиранская Хесболла...евреи это понимают и к рашке предъявы не выкатывают.
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Бред полный ибо хезболоиды имеют своё представителство на москве и т 90 им не за красивые глаза выдавали Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 2327
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Наш украинский ИЛ 76 сбит был . Ну ладно Назарова судим , а с сепарами сбившими самолет в минские десна целуемся ... Вот Израиль потерял самолет , пилоты живы , а ответка такая что мама не горюй . и это правильно . А тут почти каждый день сепарские террористы если не ранят или покалечат то и убивают украинских военных - в ответ ТИШИНА .
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вывод: свои самолеты надо держать в работоспособном состоянии...и да, если уж против сепаратни боимся их применять, то что будет, если случится с самими кацапами столкнутся...кста, они вон вчера сказали, что за первые три месяца этого года поставят в войска первую партию серийных Су-57(ПАК ФА).
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мечтай касатик,вагнер вон домечтался хахахаха.счет 217-0
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И сколько уже поставлено? уже полтора месяца прошло.
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7 штук летают, но в войска ещё не поставлялись.
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Та я это от russian уже который год слышу. То про фанеру над Парижем Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 8296
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Что слышите? Что не поставлялись в войска? Так это общеизвестный факт.
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Не надо баян, прямую ссылку на достоверный (не russian) англоязычный источник, может я и поверю.
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Ответки небыло за Шеремета , Хараберюша , Шаповала , Махоури , Амину (((( Если бы у власти были люди желающие отплатить за них то некрологи на высокопоставленных кацапов или их выплятков по всему Миру сыпались бы как из рога изобилия . По сути санкционный список амерского минФина опубликованный неделю назад должен стать фактически списком расстрельным для будущих украинских бойцов ссо и патриотов одиночек . Но это возможно только при других людях у власти. Для нынешней власти это не враги , это партнёры ....
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...А Гиви и Моторыло сдохли от старости в постельке...
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Это говно которое никому и нахЪ не нужно было. Да и скажу крамолу такую. Мы потеряли людей незаметных вроде но очень важных для Украины . Они утилизировали своё быдло которого у них как навоза . Мойщика машин и охранника супермаркета решивших что за один день станут хенералами. Это как та Дюймовочка мечтала за один день дорости до хозяйки борделя , но померла под конём на пике карьеры ..........
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"Ответки не было заШеремета , Хараберюша , Шаповала , Махоури , Амину" - яка отвєтка? ьЇх усіх вбило ФСБУ за командою агента москви пєдри.
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цей список - в основному люди, які обкрадають рашку
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У відповідь тиша? Інтернет у Вас є? Вийдіть на данєцко-луганскіє сайти і почитайте, скільки апалчєнцев вони закопують щотижня. Якось ми й без авіації справляємось.
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Любой самолёт можно сбить, не только старинный Су-24...
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это ваши кацапалёты ещё кроме турок не сбивал - пока держитесь...)))
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Израильтяне-прицепите нашим барыгам свои яйца.
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вашим барыгам ... Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 5131
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пусть лучше своих здешних барыг заменят на менее коррумпированных... Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 6051
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А пала уже Сирия или еще нет?............. Или вот , вот.
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Печалька в том, что подтверждения сбитого самолета есть. А вот об уничтожении каких-то объектов - инфы нет.

Ах да, и это был допотопный с-200 скорее всего
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А Параша ответила уже на гибель своих ихтамнетов от американцев- прислала с послом параши в Австрии тётку голую, типа от фемен.. Потрясти цицьками перед порошенком. Ну на другое не способны..
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Неимеющие аналогов вы где ? Просыпайтесь)))
А раннее хорошо так рашиков покрошили:

Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 2663
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причина, по которой Нетаньяху обзванивает Вашингтон, Москву, Анкару и Тегеран, проста
израильский штурмовик F-16i был сбит не просто ракетой ПВО российского производства - он был сбит батареей, входящей в систему обороны российской базы Хмеймим, и управляемой также с командного центра на этой базе
другими словами, кремль дал команду сбить штурмовик
замес в Сирии становится всё круче, а в Израиле решают: наступил уже день D, или ещё есть время
всё будет зависеть от позиции Вашингтона
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Какая боль Какая боль Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 1626 асадопутлеров мочат то янки, то евреи, очередь турок теперь , те по земле едут в саракиб, и покажут путлеру вместо Идлиба толстый ВВХ.
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Бригадный генерал Томер Бар: иранский БПЛА провел над Израилем всего полторы минуты


Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 3494

Ізраїль атакував військові об'єкти Асада і союзників у відповідь на збитий в Сирії винищувач - Цензор.НЕТ 3494

Глава штаба ВВС Израиля, бригадный генерал Томер Бар, заявил, что БПЛА иранского производства, запущенный в сторону Израиля из Сирии, провел над израильской территорией не более полутора минут, после чего был сбит, сообщает телекомпания "Решет".
Бар подчеркнул, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба.
Вместе с тем, как отмечает РИА Новости, по словам Томера Бара, столь мощные удары как те, что были нанесены по зенитно-ракетным батареям сирийцев сегодня, израильские летчики в последний раз наносили в 1982 году в ходе кампании, проводившейся в Ливане против палестинских вооруженных группировок.
"Это крупнейшая атака на сирийскую систему противовоздушной обороны со времен операции "Мир Галилее". Развернутое наступление в сложных условиях", - заявил Бар.
Он также подтвердил, что ракета, выпущенная в сторону израильского самолета, была сирийской. Тем не менее, пока не ясно, попала ли она в F-16. По словам Бара, пилоты не сообщили, что были сбиты, но действовали в соответствии с инструкцией, приказывающей катапультироваться. С 1983 года это первый случай, когда израильский самолет сбит врагом.
"У самолета нет "железного купола", он всегда рискует. Пока мы не знаем, попала ли ракета в самолет", - сказал Томер Бар, заметив, что в настоящее время армия выясняет, что именно случилось в воздухе.
Как уже сообщалось, пилоты катапультировались, один из них ранен легко, другой получил тяжелые травмы. Его состояние остается тяжелым, но стабильным. Второй пилот, как предполагается, завтра утром будет выписан из больницы.
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Не бреши. Там жили араби, яких приїжджі ашкенази вигнали зі своїх домівок. Пустиня, блін...

Это ты в ООН напиши протест.
Потребуй отменить резолюцию.
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причина, по которой Нетаньяху обзванивает Вашингтон, Москву, Анкару и Тегеран, проста
израильский штурмовик F-16i был сбит не просто ракетой ПВО российского производства - он был сбит батареей, входящей в систему обороны российской базы Хмеймим, и управляемой также с командного центра на этой базе
другими словами, кремль дал команду сбить штурмовик

Вот так вот.
хотят ли русские войны
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Ось вам наглядна різниця між сцикливим жидом, який зручно вмостився біля українського корита, і ПАТРІОТАМИ - ізрайлітянами - які на плювок в їх бік розхєрачили половину Сирії. І не сцять чомусь, що "Асад нападе", може тому, що Асад не є їх основним торговим партнером???
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Нам треба вчитись у Ізраіля, як себе захищати.
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это ты в генштаб и гаранту напиши,оттуда гнилью тянет
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хуйло продолжает свой смертельный покер - повышает ставки до предела, пытаясь запугать весь мир
если более наглядно - надувает всё больше воздушный шарик с надписью "атомная бомба"
вся его концепция основана на доведении ситуации до предела, когда контрпартнёр устрашится дальнейшей эскалации и перейдёт к переговорам с великим и ужасным хуйлом
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Виктор Степаненко

Наш украинский ИЛ 76 сбит был . Ну ладно Назарова судим
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Це вкидання аналітичного відділу ФСБ. Намалювався лішнехросомний поребрiк і відклав лайно.
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смерть ирану и его союзникам-сирии и рашке!!!!!!!!!!слава Израилю и Украине!!!!!!!
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Режим Асада итак обречен. Рашисты не дают только. В целом Асад ничем не лучше Януковича.
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После этих событий кацапский МИД сделал заявление "Об израильских ударах в Сирии".
В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии. Напоминаем, что сирийские правительственные войска строго соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению функционирования зон деэскалации в стране - говорится в заявлении.
МИД РФ призвал все вовлеченные в конфликт стороны проявлять сдержанность и не создавать угрозы для жизни российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного правительства.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзраиль атаковал военные объекты Асада и союзников в ответ на сбитый в Сирии истребитель
 
 
 
 
 
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