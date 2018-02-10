 СБУ задержала гражданина Азербайджана, которого искал Интерпол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что в своей стране мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением значительного и особенно крупного ущерба) Уголовного кодекса Республики Азербайджан.

Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам нашего государства, в частности в экономической и этно-конфессиональных сферах.

Сейчас указанный иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.

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