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Все про:Азербайджан (252) СБУ (12131)

 СБУ задержала гражданина Азербайджана, которого искал Интерпол

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском Днепропетровской области гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что в своей стране мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением значительного и особенно крупного ущерба) Уголовного кодекса Республики Азербайджан.

Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам нашего государства, в частности в экономической и этно-конфессиональных сферах.

Сейчас указанный иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049698
 
 
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- Магерам, Ты куда?
- А слюшай, разгон набираю, да-а-а-а
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала гражданина Азербайджана, которого искал Интерпол
 
 
 
 
 
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