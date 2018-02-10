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 Декоммунизация фактически завершена, снесено около 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

Декоммунизация в контексте избавления от символов тоталитарного режима фактически завершена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в программе Радио Свобода – "Субботнее интервью".

"У нас произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все. Говорю, почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", – сказал он.

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По его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.

"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности, Ленину уже нет", – рассказал Вятрович.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049697
 
 
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Чем теперь ему бедному заняться?Как бы не запил.
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Декоммунизация фактически завершена, пора приступать к полной и необратимой деолигархизации с конфискацией.
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Коммунизм в головах и сердцах, а не в памятниках. А вятровичи взамен чего нибудь достойного предложить не в состоянии. Потому уже три революции и ноль результатов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекоммунизация фактически завершена, снесено около 2,5 тыс. памятников, - Вятрович
 
 
 
 
 
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