 Декоммунизация фактически завершена, снесено около 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в программе Радио Свобода – "Субботнее интервью".

"У нас произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все. Говорю, почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", – сказал он.

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По его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.

"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности, Ленину уже нет", – рассказал Вятрович.

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