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Все про:Марьинка (459) Министерство по вопросам оккупированных територий (206) электроэнергия (141)

 Около 300 домов в Марьинке остались без электричества, - МинВОТ

В Марьинке Донецкой области около 300 домов остались без электричества из-за повреждения распределительной подстанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Отмечается, что предприятие, которое поставляет электроэнергию, уже подало заявку на обеспечение режима "Тишина" для проведения ремонта, и заявка уже согласована с украинской стороны. Далее заявку должна согласовать ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ блокируют восстановление газоснабжения в Марьинке и Красногоровке, - украинская сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3049695
 
 
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Т-с-с... Из-за океана еще не пришли "темники" - часовая разница, в Госдепе только-только просыпаются...
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В нашей стране, Государство собирается защищать собственных граждан? Или только деньги на армию собирать, кредиты брать, и тарифы повышать...???
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Helgi‏ @Helgi__UA

За каждого, КАЖДОГО погибшего солдата Израиль старается нанести врагу максимальный урон всеми возможными силами и средствами - так выглядит "огонь в ответ" когда в армии командуют профессионалы. "Путиннападёт" не про Израиль, про петю витю стёпу -да

Около 300 домов в Марьинке остались без электричества, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1650
распад и неуважение‏ @VictorKvert2008

Сегодня ночью ВВС Израиля атаковали 12 объектов асадитов и Ирана на территории Сирии, правительства Сирии и Ирана обратилось за помощью к России, но из-за «кривизны земной поверхности» С400 не смогли отразить атаку, сообщает АFT, co ссылкой на МО РФ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОколо 300 домов в Марьинке остались без электричества, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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