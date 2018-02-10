 Около 300 домов в Марьинке остались без электричества, - МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"В Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Твиттер в субботу.
В Мар'їнці близько 300 абонентів поблизу лінії зіткнення залишилися без світла через пошкодження розподільчої підстанції. Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ— МТОТ (@mtot_gov_ua) 10 февраля 2018 г.
Отмечается, что предприятие, которое поставляет электроэнергию, уже подало заявку на обеспечение режима "Тишина" для проведения ремонта, и заявка уже согласована с украинской стороны. Далее заявку должна согласовать ОБСЕ.
За каждого, КАЖДОГО погибшего солдата Израиль старается нанести врагу максимальный урон всеми возможными силами и средствами - так выглядит "огонь в ответ" когда в армии командуют профессионалы. "Путиннападёт" не про Израиль, про петю витю стёпу -да
распад и неуважение @VictorKvert2008
Сегодня ночью ВВС Израиля атаковали 12 объектов асадитов и Ирана на территории Сирии, правительства Сирии и Ирана обратилось за помощью к России, но из-за «кривизны земной поверхности» С400 не смогли отразить атаку, сообщает АFT, co ссылкой на МО РФ.