 Печерский райсуд Киева взял под стражу Шепелева

Ходатайство прокуроров удовлетворено около 4 утра. Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Руслан Кравченко.
Ранее эта же судья приняла решение, что суд по избранию меры пресечения будет проходить в закрытом режиме.
8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.
Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.
Сьогодні об 11:54•UNN
Суд в анексованому Криму оштрафував британську журналістку-фрілансера Маделайн Роуч за "порушення правил перебування в Росії". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Роуч виплатила штраф в 4 тисячі рублів і покинула півострів.
Роуч - автор декількох матеріалів про порушення прав людини в Криму і про переслідування кримських татар.
7 лютого о одному з хостелів в Криму її затримали співробітники правоохоронних органів. Роуч звинуватили в журналістській діяльності на території Криму без акредитації російського МЗС, а також у відсутності медичної страховки.
Журналістка стверджувала, що не займалася в Криму журналістською діяльністю. Однак поліцейські заявили, що, за їхньою інформацією, вона зняла і пересилала відео зустрічі з кримськотатарськими сім'ями політв'язнів за допомогою месенджера на телефоні.
Роуч також повідомила, що у неї є медична страховка, оформлена при отриманні російської візи, але співробітники поліції заявили їй, що потрібна "спеціальна страховка для Криму".
Журналістка припускає, що співробітники правоохоронних органів встановили за нею спостереження і, скоріше за все, відстежували її активність в інтернеті. Також поліцейські в суді заявляли про свідків, які розповіли про зустрічі з Роуч, але не стали називати їх і пред'являти свідчення.
Як повідомляв УНН, до лютого 2018 року - побудовані основні конструктиви автодорожньої частини "Кримського моста": занурені палі, сформовані опори, встановлені прогонові будови. Про це повідомили на сайті моста, який будують від Російської Федерації до анексованого півострова Крим.