 Суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа Шепелева об отводе судьи

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, по состоянию на 1:35 ночи 10 февраля судья Литвинова продолжает процесс по избранию меры пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву.
Напомним, ранее ему вызывали скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте и не стали госпитализировать. Адвокаты Шепелева потребовали отвод судье.
Для решения вопроса об отводе в Печерский суд вызвали дежурного судью.
8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.
Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.
Напомните, он с Юлей в хороших отношениях? И заявляет, что из него- компромат на неё выбивали, так? И прятался, в Украине, у БЮТовца... И его, с такими(!) побоями, спокойно светят, на весь Мир??? Да тут не просто воняет. Тут- не продохнуть. Кстати, помню, что в 2016-м, Югик этого Шепелева- агентом ФСБ объявил. И что же получается? Его понизили??? Да, неисповедимы пути ГПУ, под таким чутким руководством...
Эта дырявая ксива, дает ему возможност не соблюдать комендатнский час в дыре. Да ради одной этой возможности демонстрировать местным девкам свою нереальную крутизну и связи с "высокими кругами" рашки этот поц мог бы мать родную в ломбард заложить!
И Вы хотите сказать, что вы этого не понимаете? )))
Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания о ряде украинских политиков в обмен на свое освобождение из следственного изолятора. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информированный источник.
"На днях нам стало известно, что Шепелев пошел на соглашение с российским следствием, дав показания по ряду украинских политиков: Тимошенко и других. В ответ его освободили из-под стражи", - сказал источник.(С)
И в этот же день, там же, на "Корре":
В Генпрокуратуре заявили, что бывший депутат от БЮТ Александр Шепелев, в экстрадиции которого отказала РФ, с 2014 года работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ).
В пресс-релизе ГПУ сообщается, что 18 июля генпрокуратура России прислала в ГПУ отказ экстрадировать Шепелева, не объяснив при этом причин.
В ходе расследования получены документы, указывающие на истинные мотивы отказа в экстрадиции Шепелева, и подтверждающие, что экс-депутат с 2014 года является гласным сотрудником ФСБ, сообщили в ведомстве.
Непонятно а зачем он вообще вернулся в Украину?Ему было обещано закрытие дел как Злочевскому? По сумме не сторговались? Та банда что сейчас на Банковой в методах ничем не лучше орков в ОРДЛО)С кого просто бабло сшибают, с кого выбивают показания и бабло...чем они лучше?