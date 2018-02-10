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 Политика Украины
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Все про:суд (20450) Шепелев (43) Ромалийская Ирина (250) Кравченко Руслан (15)

 Суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа Шепелева об отводе судьи

Судья Пидпалый отказал в отводе судьи Литвиновой, на котором настаивала защита экс-нардепа Александра Шепелева. Печерский суд Киева решает, брать ли бывшего нардепа под стражу

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Руслан Кравченко.

Читайте: Против Шепелева есть много производств: об убийстве, покушении на убийство, госизмене и разворовывании госимущества, - прокурор Кравченко

По его словам, по состоянию на 1:35 ночи 10 февраля судья Литвинова продолжает процесс по избранию меры пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву.

Напомним, ранее ему вызывали скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте и не стали госпитализировать. Адвокаты Шепелева потребовали отвод судье.

Для решения вопроса об отводе в Печерский суд вызвали дежурного судью.

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8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049662
 
 
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Тимошенковский клоун выглядит скрепно Суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа Шепелева об отводе судьи - Цензор.НЕТ 641
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Смотри, никто не спорит. Походу, свидетели секты ВОНА отошли ко сну, пожелав боярыни приятного аппетита в первом ряду...
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та його тільки за одне це посвідчення років на 25 закрити потрібно....
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Мураева уже трижды можно было привлечь за высеры про переворот, фашизм, геноцид ... И шо? Ладно, он "неприкосаем", там одна головная боль. Но, проанализировав его тв-помойку, уж лицензию точно можно отозвать...
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Не! Честно говорю: что-то тут воняет. Не только штаны клиента. Первое: страшно воняет дыровская ксива. Ведь надо быть полнейшим кретином, чтобы таскать её с собой, в любой точке Земного Шара. Даже в Дыре. Вот зачем этот кусочек картона ему был бы нужен в Дыре??? А в остальных местах- эта хрень уже даже не бесполезна. Напротив- опасна, учитывая некоторые детали биографии клиента, как-то: нахождение в розыске, хотя бы. А второе воняет- сверхоткровенная демонстрация его бодренького фэйса для СМИ.Тут что-то не так. Это- как показательное выступление, если хотите. Зачем??? Понятия не имею. Но, настаиваю- тут что-то не так. Ведь могли и избежать, наверняка. Однако- не стали.

Напомните, он с Юлей в хороших отношениях? И заявляет, что из него- компромат на неё выбивали, так? И прятался, в Украине, у БЮТовца... И его, с такими(!) побоями, спокойно светят, на весь Мир??? Да тут не просто воняет. Тут- не продохнуть. Кстати, помню, что в 2016-м, Югик этого Шепелева- агентом ФСБ объявил. И что же получается? Его понизили??? Да, неисповедимы пути ГПУ, под таким чутким руководством...
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Вы всерьез думаете, что он рациональный робот, а не разбухший на воровских понтах поц?
Эта дырявая ксива, дает ему возможност не соблюдать комендатнский час в дыре. Да ради одной этой возможности демонстрировать местным девкам свою нереальную крутизну и связи с "высокими кругами" рашки этот поц мог бы мать родную в ломбард заложить!
И Вы хотите сказать, что вы этого не понимаете? )))
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Вот, кстати, я нашел,от "Корреспондента", в августе 2016-го:

Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания о ряде украинских политиков в обмен на свое освобождение из следственного изолятора. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информированный источник.
"На днях нам стало известно, что Шепелев пошел на соглашение с российским следствием, дав показания по ряду украинских политиков: Тимошенко и других. В ответ его освободили из-под стражи", - сказал источник.(С)
И в этот же день, там же, на "Корре":

В Генпрокуратуре заявили, что бывший депутат от БЮТ Александр Шепелев, в экстрадиции которого отказала РФ, с 2014 года работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ).
В пресс-релизе ГПУ сообщается, что 18 июля генпрокуратура России прислала в ГПУ отказ экстрадировать Шепелева, не объяснив при этом причин.
В ходе расследования получены документы, указывающие на истинные мотивы отказа в экстрадиции Шепелева, и подтверждающие, что экс-депутат с 2014 года является гласным сотрудником ФСБ, сообщили в ведомстве.
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Прибрежный Лис

Непонятно а зачем он вообще вернулся в Украину?Ему было обещано закрытие дел как Злочевскому? По сумме не сторговались? Та банда что сейчас на Банковой в методах ничем не лучше орков в ОРДЛО)С кого просто бабло сшибают, с кого выбивают показания и бабло...чем они лучше?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд не удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа Шепелева об отводе судьи
 
 
 
 
 
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