 Суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-нардепа Шепелева об отводе судьи

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Руслан Кравченко.

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По его словам, по состоянию на 1:35 ночи 10 февраля судья Литвинова продолжает процесс по избранию меры пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву.

Напомним, ранее ему вызывали скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте и не стали госпитализировать. Адвокаты Шепелева потребовали отвод судье.

Для решения вопроса об отводе в Печерский суд вызвали дежурного судью.

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8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.