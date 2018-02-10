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 Политика Украины
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 По делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что по делам о преступлениях против евромайдановцев наказание в настоящее время отбывает один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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По словам Горбатюка, за четыре года принято 50 судебных приговоров, 412 лицам сообщено о подозрении.

"На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде", - заявил он.

Горбатюк отмечает, что это не тот результат, которого ожидает общество, однако говорит, что проведена "большая работа" для доказательства преступлений, которая еще не закончена.

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"Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, завершается расследование, направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3049661
 
 
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Та оно везде так. По 2 мая в Одессе вообще отпускают...
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що означає, судово-правової системи в Україні просто немає
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Она есть. Но просто работает не в ту сторону...
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И это безобидный Топаз, я так понял? Вот это лох, один за всех попал...
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Почему Беркута до сих пор не сидят? Они же давно в СИЗО.
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Ни кого и не посадят )
Те же люди у власти.
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а кого сажать? они же все сейчас в новой полиции - очьень важьно работают.
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А на что ЦН содержать? Маша, дай мильёон...
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мадам, а ничего шо я вас обзову прикацапленой тупицей?
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Якщо тягнути з розслідуванням то, мабуть скоро всі винні у злочинах на Майдані не залишаться в живих або в Україні.
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ДЛЯ ПОРОШЕНКО ПОСЛЕДНИЙ МАЙДАН - ЭТО СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ , ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ВРЕМЯ !
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Не подтверждает. Севастопольский судоремонтный завод отжат Россией, липецкая фабрика закрыта. По данным Forbes, состояние Порошенко за период президентства уменьшилось вдвое - до $858 млн.
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За свою каденцію Пепа з мільйонера став мільярдером.
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Между прочим, Порошенко в двух Майданах принимал участие. Профессиональный рэволюционер.
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Власти боятся, что если будут расследовать, до на себя выйдут?
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ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
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шо посмотрел?
где?
зачем?
мне зачем отписался?
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Мдя...ограниченная, залесская ты тупица )
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Теннис. Кубок Федераций. 2 матч.
Live
Australia v Ukraine (Gavrilova v Kostyuk)

https://www.youtube.com/watch?v=EhjNIDtcgOM
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185 ракетка мира Марта Костюк обыграла 26 ракетку мира Гаврилову из Австралии 2-0. Пока счёт 1-1
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Нмчего удивительного. зачем расследовать и кого то сажать. А что завтра будет. А так круговая порука, ещё с 2004
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А патріотів набагато більше запакували.
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Хоть кто-нибудь статистику эту ведет? Реальные цифры хоть кто-то знает?
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За майже чотири роки один вирок. Ось така "потужна" та "ефективна" судово-правова система вибодувана в Україні. Ура, це - "перемога"!
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СРАКОЛИЗ порошенка вистав свою морду то будемо знати ще одну куплену сволоч
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Команда ОАР, с гордостью за свою оаровскую страну, проходит на церемонии открытия Олимпиады-2018.

OAR- это аббревиатура на Олимпиаде-2018 обозначающая спортсменов из России.

Выставили на всеобщее посмешище.

И вместо того, чтобы влить Путину эту мочу в рот, будут размахивать своими трехцветными тряпками с трибун. Смельчаки!

Идут отпускники из страны OAR. Такое ощущение, что без мельдония они даже ходить не могут.

По делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5039

Российская сборная на олимпиаде. Ни флагов, ни национальной символики, ничего. Идут как сироты, без страны и нации. Появление российских олимпийцев на стадионе логически завершило путинскую технологию "ихтамнет" и полного отрицания любой ответственности за творимую им политику. Нет так нет, - сказало международное сообщество.

Значит, и страны такой нет, а потому идите-ка вы, ребята, под белым флагом, как и положено стране, которой нет.
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Посадить палачей последнего майдана - заранее и больно ударить по рукам кандидатов в палачи следующего майдана, который, если будет, то гораздо жёще предыдущего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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