 По делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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По словам Горбатюка, за четыре года принято 50 судебных приговоров, 412 лицам сообщено о подозрении.



"На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде", - заявил он.



Горбатюк отмечает, что это не тот результат, которого ожидает общество, однако говорит, что проведена "большая работа" для доказательства преступлений, которая еще не закончена.

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"Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, завершается расследование, направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается", - сказал он.