 По делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Горбатюка, за четыре года принято 50 судебных приговоров, 412 лицам сообщено о подозрении.
"На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде", - заявил он.
Горбатюк отмечает, что это не тот результат, которого ожидает общество, однако говорит, что проведена "большая работа" для доказательства преступлений, которая еще не закончена.
"Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, завершается расследование, направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается", - сказал он.
Те же люди у власти.
Крысин пока не поступил.
где?
зачем?
мне зачем отписался?
Live
Australia v Ukraine (Gavrilova v Kostyuk)
https://www.youtube.com/watch?v=EhjNIDtcgOM
https://www.youtube.com/watch?v=KycpJcYYOhg
https://www.youtube.com/watch?v=WqzTE4x3URI
А где твой флаг, россиянин?"...
OAR- это аббревиатура на Олимпиаде-2018 обозначающая спортсменов из России.
Выставили на всеобщее посмешище.
И вместо того, чтобы влить Путину эту мочу в рот, будут размахивать своими трехцветными тряпками с трибун. Смельчаки!
Идут отпускники из страны OAR. Такое ощущение, что без мельдония они даже ходить не могут.
Российская сборная на олимпиаде. Ни флагов, ни национальной символики, ничего. Идут как сироты, без страны и нации. Появление российских олимпийцев на стадионе логически завершило путинскую технологию "ихтамнет" и полного отрицания любой ответственности за творимую им политику. Нет так нет, - сказало международное сообщество.
Значит, и страны такой нет, а потому идите-ка вы, ребята, под белым флагом, как и положено стране, которой нет.