 Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президент будет иметь возможность выступить с отдельной речью, посвященной европейской безопасности", - сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

К.Елисеев отметил, что важной будет первая за много последних месяцев встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, которая состоится во время Мюнхенской конференции.

"Сейчас идет активная работа по подготовке этой встречи. Конечно, это не одномоментный процесс. Поскольку после этой встречи состоятся также переговоры на уровне дипломатических советников и потом – на других", - проинформировал он.

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Вместе с тем замглавы АП отметил, что на полях форума состоится большое количество многосторонних и двусторонних мероприятий при участии президента.

"Будут встречи и с представителями американского истеблишмента, встречи с президентами ряда стран-членов Европейского Союза, с представителями других стран", - добавил он.

По словам К.Елисеева, во время конференции много времени уделят вопросам реализации минских соглашений.