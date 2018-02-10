 Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президент будет иметь возможность выступить с отдельной речью, посвященной европейской безопасности", - сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.
К.Елисеев отметил, что важной будет первая за много последних месяцев встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, которая состоится во время Мюнхенской конференции.
"Сейчас идет активная работа по подготовке этой встречи. Конечно, это не одномоментный процесс. Поскольку после этой встречи состоятся также переговоры на уровне дипломатических советников и потом – на других", - проинформировал он.
Вместе с тем замглавы АП отметил, что на полях форума состоится большое количество многосторонних и двусторонних мероприятий при участии президента.
"Будут встречи и с представителями американского истеблишмента, встречи с президентами ряда стран-членов Европейского Союза, с представителями других стран", - добавил он.
По словам К.Елисеева, во время конференции много времени уделят вопросам реализации минских соглашений.
Имел Петя хобби - Он деньги любил, (Хороший мальчик...)
Любил и копил. (Что было дальше?)
Все дети как дети - Живут без забот, (Счастливое детство...)
А Петя в диете - Не ест и не пьет, (Бедненький мальчик...)
В копилку кладет
Деньги-деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень.
Делай деньги, делай деньги, А остальное все дребедень,
А остальное все дребебедень. (Дальше что было?)
Без денег стал шилинг А где-нибудь фунт ? (Большие деньги...)
Стал Петя мошенник, Мошенник и плут,- (Почему мошенник и плут?)
Скопил целый фунт. (А-а-а, молодец...)
Но в том-то и дело, Что он не один, (Почему?..)
Кто больше всех Деньги на свете любил, (Человек наш...)
Он это забыл.
Деньги-деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги, А остальное все дребедень,
А остальное все дребебедень.
Теперь пожинает плоды, даже за законную возможность отдохнуть за свои миллионы вполне справедливо троллят...
Жадность до добра не приводит.
Какой красивый наш гарант. Эти благородные седины заработанные в нелегкой войне с агрессором. Это волевое лицо, греческий нос, упрямый подбородок, плотно сжатые губы характеризующие честный и открытый характер.
Шикарный смокинг с проглядывающими под тканью мускулами борца дзюдо, ослепительная бабочка, красивая спутница в платье украшенном янтарем...
Сразу видно президента богатой, успешной страны, где живут счастливые люди уверенные в завтрашнем дне, в счастливом будущем своих детей, где построена социальная справедливость, честные суды, развитая экономика привлекательная для инвесторов всего мира, мощнейшая армия мира, полиция готовая в любой момент подставить гражданину плечо, где развита наука и медицина, где заботятся о детях и о стариках, где свобода слова царит в СМИ, где нет бюрократии, где покончено с коррупцией и преступностью.
Президент такой страны имеет полное право танцевать на роскошном балу гордо ведя под руку свою ослепительную спутницу.
Лучше бы вы вставили вместо этого фотку с агентом лолиты фобоса и деймоса.
Стыдитесь, молодой человек!
Кто же у нас борец дзюдо ?
хе-хе, теперь ясно, кто у нас крышует янтарный бизнес.
Терзают меня смутные сомнения...
Все знают что путиннашвладимммвладимирович борец дзюдо.
хуйло просто хуйло.
А краще знати біографію свого президента - не найгірше зацікавлення.Завдання на ніч:досліди схожість Хуйла до Порошенка ступенем залучення своїх спортивних партнерів молодості до "годівниці".
Ты зачем тексты про борцов дзюдо перепощиваешь ?
Зато круглые сутки обеляешь порошенко. И ты не один такой любитель соевой власти на цензоре.
Я надеюсь, все всё поняли?
Я уже не раз это от него требовал.
Это ольгинский бот прикомандированный к минстецю.
И он такой не один на Цензоре.
"миху" не предлагать....
речь "голос" Гудериана в Бресте в 1939 найти не смог...