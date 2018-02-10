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 Политика Украины
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Все про:конференция (188) Порошенко (14258) Донбасс (15418) нормандская четверка (447) Мюнхен (46)

 Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП

Президент Украины Петр Порошенко вступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности, идет активная подготовка встречи министров иностранных дел "нормандской четверки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Встреча представителей "нормандской четверки" состоится на следующей неделе, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

"Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президент будет иметь возможность выступить с отдельной речью, посвященной европейской безопасности", - сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

К.Елисеев отметил, что важной будет первая за много последних месяцев встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, которая состоится во время Мюнхенской конференции.

"Сейчас идет активная работа по подготовке этой встречи. Конечно, это не одномоментный процесс. Поскольку после этой встречи состоятся также переговоры на уровне дипломатических советников и потом – на других", - проинформировал он.

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Вместе с тем замглавы АП отметил, что на полях форума состоится большое количество многосторонних и двусторонних мероприятий при участии президента.

"Будут встречи и с представителями американского истеблишмента, встречи с президентами ряда стран-членов Европейского Союза, с представителями других стран", - добавил он.

По словам К.Елисеева, во время конференции много времени уделят вопросам реализации минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/n3049660
 
 
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Парашенко расскажет ка круто за пол лимона отдохнул на Мальдивах и потряс своими ФАБЕРЖЕ на балу в то время как воины в Украине уже четвертый год погибают защищая страну.
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Ну прямо юный Панфиловец.Ему снаряды не успевали подносить. Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 3387
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Алёшка минометчик. Поэтому мины метал.
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не. оно расскажет о 144 реформах и о том что шыкалад в опасности.
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Шухер!!!! пасаны!!! пиздобол ща речь толкать будеть.
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Как в острове сокровищ жаден очень жаден потологически жаден
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С рождения Петя Пай-мальчиком был, (Молодец...)
Имел Петя хобби - Он деньги любил, (Хороший мальчик...)
Любил и копил. (Что было дальше?)
Все дети как дети - Живут без забот, (Счастливое детство...)
А Петя в диете - Не ест и не пьет, (Бедненький мальчик...)
В копилку кладет
Деньги-деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень.
Делай деньги, делай деньги, А остальное все дребедень,
А остальное все дребебедень. (Дальше что было?)
Без денег стал шилинг А где-нибудь фунт ? (Большие деньги...)
Стал Петя мошенник, Мошенник и плут,- (Почему мошенник и плут?)
Скопил целый фунт. (А-а-а, молодец...)
Но в том-то и дело, Что он не один, (Почему?..)
Кто больше всех Деньги на свете любил, (Человек наш...)
Он это забыл.
Деньги-деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги, А остальное все дребедень,
А остальное все дребебедень.Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 6302
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Именно так. Патологическая жадность! Имея такой мандат доверия - и променять его на сраную липецкую фабрику? Ведь, по сути, большего от него не требовали, избавься нахрен от проблем. Но... Избавился, когда понял, что уже жопа...
Теперь пожинает плоды, даже за законную возможность отдохнуть за свои миллионы вполне справедливо троллят...
Жадность до добра не приводит.
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полезла кацапня в комменты
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а может он раскажет как подготовил базы для зеленых человеков? если что я раскажу
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Скажет, Украина героически четвертый год сдерживает наступление орды... дайте денег на штаб-квартиру на Мальдивах
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Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 5596

Какой красивый наш гарант. Эти благородные седины заработанные в нелегкой войне с агрессором. Это волевое лицо, греческий нос, упрямый подбородок, плотно сжатые губы характеризующие честный и открытый характер.
Шикарный смокинг с проглядывающими под тканью мускулами борца дзюдо, ослепительная бабочка, красивая спутница в платье украшенном янтарем...
Сразу видно президента богатой, успешной страны, где живут счастливые люди уверенные в завтрашнем дне, в счастливом будущем своих детей, где построена социальная справедливость, честные суды, развитая экономика привлекательная для инвесторов всего мира, мощнейшая армия мира, полиция готовая в любой момент подставить гражданину плечо, где развита наука и медицина, где заботятся о детях и о стариках, где свобода слова царит в СМИ, где нет бюрократии, где покончено с коррупцией и преступностью.
Президент такой страны имеет полное право танцевать на роскошном балу гордо ведя под руку свою ослепительную спутницу.
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А можно без фотки постить в следующий раз.
Лучше бы вы вставили вместо этого фотку с агентом лолиты фобоса и деймоса.
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Вам не нравится наш гарант?
Стыдитесь, молодой человек!
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Очень даже нравится. Но зачем вызывать у посетителей ценсора рвотный рефлекс на ночь?
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Думаю,до фірташа їздило.Тепер ,звісно , не особисту зустріч мало.Особисте запрошення президента Австрії також змушує задуматись. .А фірташ - ланка ланцюга,що може й до сємьона могілєвіча вивести.Сподіваюсь,що вплив організованої злочинності на створення війн буде досліджено й враховано з метою запобігання .
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Особенно впечатлило про борца дзюдо.
Кто же у нас борец дзюдо ?
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А меня впечатлило платье из янтаря.
хе-хе, теперь ясно, кто у нас крышует янтарный бизнес.
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Подарил янтарное платье сцарице и суд разрешил не носить электронный браслет.
Терзают меня смутные сомнения...
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Обидно просто что у борца дзюдо нет такой ослепительной спутницы😂
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Ну уж извините, но текст явно дебильный.
Все знают что путиннашвладимммвладимирович борец дзюдо.
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все намного хуже.
хуйло просто хуйло.
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Справді не знаєш,що Рошенко боротьбою займався ?Хуйла сюди не туди.Бо Рошенко хоч і гівно брехливе,але воно і мій президент також.Своєю участю у виборах Президента я погодився легітимізувати того,кого визначить виборча комісія,хоч і не за Порошенка віддав голос.
А краще знати біографію свого президента - не найгірше зацікавлення.Завдання на ніч:досліди схожість Хуйла до Порошенка ступенем залучення своїх спортивних партнерів молодості до "годівниці".
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О завел пластинку.
Ты зачем тексты про борцов дзюдо перепощиваешь ?
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То есть, ты, в очередной раз, отказываешься назвать путина хуйлом?
Зато круглые сутки обеляешь порошенко. И ты не один такой любитель соевой власти на цензоре.

Я надеюсь, все всё поняли?
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Ты лучше разкажи зачем ты сравниваешь порошенко с путэным ?
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скорее всего там холодно и болота замерзли, вместе с вмерзшими в них синих от боряки кацапами. там всегда холодно.
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Ольгинец, твой борец дзюдо и летатель на стерхах уже давно протух.
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Хуйло - не заборонене слово ,стало цензурним ,як президент сусідньої держави-окупанта став Хуйлом.
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Он категорически отказывается это написать.
Я уже не раз это от него требовал.
Это ольгинский бот прикомандированный к минстецю.
И он такой не один на Цензоре.
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зрада - а ну потренируйтесь в злословии
"миху" не предлагать....
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та бань уже, модератор - хорош каждый мой коммент пасти...
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Где что нибудь о Порошенко так толпа кацапёрдовских гавномётов под украинским флагом, лишнехромосомные без отдыха дерьмо мечут
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А хуйло там в опере с сукой лабрадора был или с мальчиком?
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ну, с Трампом ужк встретился. Теперь речь будет толкать. Вопрос в том, кто будет слушать ?
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Збільшення товарооббігу з агресором - офігітельний вклад в європейську безпеку.)
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Расскажет о "Европейской безопасности", попросит санкций, расскажет об увеличивающемся товарообороте со страной - агрессором.
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Жалкие и ничтожные эти зрадоботы и тексты у них какие -то дебильные и одинаковые .
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Буде розказувати європейцям як семимильними кроками заходять в Україну інвестициії через панамські інвестиційні фонди...
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Главное чтобы Плешивому Педофилу в пасть нассал,остальное вторично
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Лексеич про ГоффноРоссию речуху толкнет,и напомнить речь Плешивого на этой же Конференции в 2007 году,где он обещал Грузию и Украину приручить.....Паскуда Плешивая...
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КацаПсины,я в инете насчитал 8 Путлером и каждому из них Блогеры дали погремушку,типа "Удмурт", Кучма", "Оригинал", "Говорун", "Дипломат"...и у каждого из них разная форма УШЕЙ. Интересно кто из них присягу читать будет после 18 марта... Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 6211
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... только мне одному кажеться, что "тета-тет" с уважаемыми лидерами мира Пирожнику уже несветит... только в ТОЛПЕ (это и Давос и " и бал" и Мюнхен - (( уже не во фраке, а на ядре прилетит, как Барон Соответствующий)) и только в ТОЛПЕ (прокаженному коррупцией)
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Кондитера уважают все в мире бизнеса и ПОЛИТИКИ, Крысу КГБэшную пинают все кому не лень, Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 1914
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Как можна слушать паталогического брехуна,который водит международное сообщество за нос,неужели их не научили прошлые брехуны(даже не хочется их перечислять,все мрази)Правление Пети закончится так же само как и Овоща.а может и хуже.
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Крыша Кондитера,сам БАРОН РОТШИЛЬД собственной Персоной
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Все знают что слово-дело это не про Пэтю...Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 959
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в Клане миллиардеров Мира, брехунов не бывает Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 8302Нищеброды Долбодятлы с Цензора кажен день про офшоры и Мальдивы трындя=ят... Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 8302значит и правда Кондитер миллиардер.... Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 8302
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Зарплата Плешивого КГБиста за весь 2017 год составила 18 миллионов рублей... Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 5492
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И поведает ли этот шоколадный балабол, что квитанция на оплату комуналки уже не 3, а 5 гривен. А в терминале не бесплатно, а уже 2 гривны. Что командующий ощадбанком поиздержался за время зимних каникул. А так войну воевать и мир обсуждать можно долго и нудно. А что кузня на рыбальском катера для армии прогулочные делает. Пете в карман капает. До конфет недокупишься. Богданы хоть и не ездят в ато, но деньгу приносят исправно. И что в мюнхен не поехать. Тем более газок у страны агрессора покупать вроде бы заставили,но и то на пользу. Ну ещё михо погонять, вместо всякой рашинской м.р.а.з.и эт святое дело. Пипец. Как говориться приплыли. Не ну мюнхен как звучит, и что то в истории с этим городом вроде похожее уже было.
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товаристч Сралин - Джугашвили с 1921 года по 5 марта 1953 года зарплату совсем не получал,ему было достаточно жрать ГУЛАГ и стройки Пятилеток...
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Кстати Сралин и Гитлер Духовные БРАТЬЯ с 1904 года,когда были на Тибете.Тамошние Монахи и Георгий Гурджиев их обоих Оккультировали на власть... Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП - Цензор.НЕТ 2055
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Сенатор, я сдаюсь...
речь "голос" Гудериана в Бресте в 1939 найти не смог...
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Гімнокомандувач патріотам в окопах: "Слава Україні! Я у Мюнхен на Боварське світле, рульки і кнедлики. А ви ні? Ну тоді, героям слава!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч, - АП
 
 
 
 
 
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