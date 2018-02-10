 Польское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ

Об этом он заявил после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
"Причины и обстоятельства были ясны еще в 2011 году, когда были обнародованы доклады нашего Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера. С тех пор ничего такого, что бы ставило под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти расследование не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российское следствие вынуждено свою работу продолжать и со всем этим разбираться", - сказал Андреев.
Он подчеркнул, что обломки самолета остаются в России, "потому что расследование авиакатастрофы не завершено, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия".
По словам российского дипломата, у польских следователей был доступ и к обломкам самолета, и к черным ящикам. Он отметил, что "страсти, которые нагнетаются по этому поводу, это просто одно из средств давления на Россию".
Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.
Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.
Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.
Остатки самолета это имущество Польши.
Они храбрые против слабой и замученной Украины.
Но это не отменяет того факта, что кацапы - мрази.
Это, кстати, объясняет, почему в телах пассажиров не было поражающих элементов. В термобарический заряд поражающие элементы не закладываются.
от кацапов, которые етот самолет и грохнули?
поляки - ждуны...
9 февраля в 12:24 Поделиться
Бандпосол России в Варшаве Сергей Андреев официально заявил, что Россия не может вернуть Польше обломки уничтоженного по приказу Путина самолета президента Качиньского. При этом Андреев привел весьма любопытный для психиатров довод.
По его словам, это связано с тем, что польская сторона «еще не завершила расследование»
Русский бандпосол заверил, что польским следователям на всех этапах якобы «предоставляют полный доступ к обломкам и черным ящикам самолета».
Многочисленные комментаторы в социальных сетях расценили это заявление, как косвенное признание России в убийстве Качиньского и 96 членов польской военно-политической элиты.
Оценивать довод официального русского бандпосла с позиции нормальной логики не представляется возможным. С психиатрической же точки зрения все ясно и очевидно.
В Кремле нарастают панические настроения в связи с неумолимо приближающейся развязкой Смоленского преступления Путина. Отсюда и чушь, которую все чаще слышна из уст как самого Путина, так и его подельников.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр