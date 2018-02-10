 Польское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ

Об этом он заявил после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"Причины и обстоятельства были ясны еще в 2011 году, когда были обнародованы доклады нашего Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера. С тех пор ничего такого, что бы ставило под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти расследование не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российское следствие вынуждено свою работу продолжать и со всем этим разбираться", - сказал Андреев.



Он подчеркнул, что обломки самолета остаются в России, "потому что расследование авиакатастрофы не завершено, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия".

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По словам российского дипломата, у польских следователей был доступ и к обломкам самолета, и к черным ящикам. Он отметил, что "страсти, которые нагнетаются по этому поводу, это просто одно из средств давления на Россию".

Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.



Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.



Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.