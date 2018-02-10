EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1851  24
Все про:Качиньский (316) Польша (4114) Россия (68000) самолет (2001) Смоленск (97)

 Польское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Россия не возвращает Польше обломки самолета Ту-154М в связи с тем, что не окончено польское следствие.

Об этом он заявил после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Читайте: Доказательств взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет, - Следком РФ

"Причины и обстоятельства были ясны еще в 2011 году, когда были обнародованы доклады нашего Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера. С тех пор ничего такого, что бы ставило под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти расследование не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российское следствие вынуждено свою работу продолжать и со всем этим разбираться", - сказал Андреев.

Он подчеркнул, что обломки самолета остаются в России, "потому что расследование авиакатастрофы не завершено, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспертиза идентифицировала два взрыва на борту самолета Качиньского, точно описаны их диаметр и место возникновения, - Мацеревич

По словам российского дипломата, у польских следователей был доступ и к обломкам самолета, и к черным ящикам. Он отметил, что "страсти, которые нагнетаются по этому поводу, это просто одно из средств давления на Россию".

Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049658
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по всему поляки и это проглотили от Хуйла! Польское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ - Цензор.НЕТ 1676
 показать весь комментарий
 
 
Гнилые отмазки кацапских лживых убийц.
Остатки самолета это имущество Польши.
 показать весь комментарий
 
 
Но шота поляки не торопяться его забрать! Никаких демаршей за эти годы от них не было и законов против расеи также! Польское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ - Цензор.НЕТ 3790
 показать весь комментарий
 
 
Ссут.
Они храбрые против слабой и замученной Украины.
Но это не отменяет того факта, что кацапы - мрази.
 показать весь комментарий
 
 
Богом проклятый№ калинка моя№ со дна востали!
 показать весь комментарий
 
Собственно, памятники ему в Украине не сносили и улицы не переименовывали. Об чем речь?
 показать весь комментарий
 
 
Ты болезный уже с бутылки чеченской встал? Если нет то посиди ещё! Польское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ - Цензор.НЕТ 6392
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я ухожу, блять хатит с мня.
 показать весь комментарий
 
Так поляки ничего и не требуют от россии. - они все еще с Бандерой борятся.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего, для сбития самолета применялся термобарический снаряд. На обломках самолета должны быть следы горючего вещества. Смыть их или как-то вытравить невозможно.

Это, кстати, объясняет, почему в телах пассажиров не было поражающих элементов. В термобарический заряд поражающие элементы не закладываются.
 показать весь комментарий
 
А не останках следы горючего вещества смыть возможно?
 показать весь комментарий
 
Типично российский бред: раз следствие не закончено - значит улики мы не отдадим.
 показать весь комментарий
 
перевод на человеческий: - "кацапы не замели еще все следы"
 показать весь комментарий
 
 
поляки ждут выдачи обломков самолета, в котором погибла вся польская "верхушка"
от кацапов, которые етот самолет и грохнули?
поляки - ждуны...
 показать весь комментарий
 
 
Правільно. От закінчать поляки слідство, підуть ложним слідом нав'язаним кацапами, тоді вже через кільканадцять років можливо якийсь уламок і повернуть.
 показать весь комментарий
 
КАТЫНЬ-2. Россия заявила, что не может вернуть Польше обломки самолета Качиньского, т.к. поляки сами виноваты
9 февраля в 12:24 Поделиться
Бандпосол России в Варшаве Сергей Андреев официально заявил, что Россия не может вернуть Польше обломки уничтоженного по приказу Путина самолета президента Качиньского. При этом Андреев привел весьма любопытный для психиатров довод.

По его словам, это связано с тем, что польская сторона «еще не завершила расследование»

Русский бандпосол заверил, что польским следователям на всех этапах якобы «предоставляют полный доступ к обломкам и черным ящикам самолета».

Многочисленные комментаторы в социальных сетях расценили это заявление, как косвенное признание России в убийстве Качиньского и 96 членов польской военно-политической элиты.

Оценивать довод официального русского бандпосла с позиции нормальной логики не представляется возможным. С психиатрической же точки зрения все ясно и очевидно.

В Кремле нарастают панические настроения в связи с неумолимо приближающейся развязкой Смоленского преступления Путина. Отсюда и чушь, которую все чаще слышна из уст как самого Путина, так и его подельников.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольское следствие не окончено, поэтому обломки самолета Качиньского остаются в России, - посол РФ
 
 
 
 
 
 вверх