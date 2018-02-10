 Есть угроза отмены решения по делу Януковича из-за применения заочной процедуры, - Горбатюк

Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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"Разрешение суда на заочное расследование - это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда. На практике это может означать, что даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом", - отметил Горбатюк.



Он предположил, что есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов.



"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - считает Горбатюк.

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Как известно, Печерский районный суд Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.

Напомним, в марте 2017 года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.