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 Политика Украины
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 Есть угроза отмены решения по делу Януковича из-за применения заочной процедуры, - Горбатюк

Заочное расследование вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда.

Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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"Разрешение суда на заочное расследование - это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда. На практике это может означать, что даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом", - отметил Горбатюк.

Он предположил, что есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов.

"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - считает Горбатюк.

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Как известно, Печерский районный суд Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.

Напомним, в марте 2017 года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3049657
 
 
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Це ж як виходить - чим страшніші злочини вчинив злочинець, тим важче його притягнути до відповідальності? Куди котиться цей світ.
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С этими пидорасами при власти никаких судов - ни праведных, ни справедливых не будет, поэтому народу нужно готовиться к народному трибуналу и исполнить его за 3 дня уничтожив казнокрадов и коррупционеров вручную.
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возглавишь трибунал?)) Или только спрятавшись за монитор готов вякать?) Интернетные герои млин) Петя вам не овощь. Обьявит агентом кремля и быстро полную ж*пу огурцов насуёт. Еще могут найти удостоверение мгб днр или визитку путина. Тогда совсем дупу развальцуют)) Так что сидите уже... хавайте свободу свою полными ложками... атопутиннападёт))
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І що ж він такого страшного вчинив, той клятий злочинець? на 1 день втік з країни?
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Горбатюк , НЕ ВРИ !!! ВО ВРЕМЯ СЛУШАНИЯ дела НАЧАЛА ВСПЛЫВАТЬ ПРАВДА СДАЧИ КРЫМА , МОМЕНТЫ РАССТРЕЛА , ВЗАИМООТНОШЕНИЯ и т.д. ВЫ БОИТЕСЬ , ЧТО ОТКРОЕТСЯ ПРАВДА , ВЫ ЗАССАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Есть угроза отмены решения по делу Януковича из-за применения заочной процедуры, - Горбатюк
Уже не знают как на овоща повесить расстрел на майдане....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть угроза отмены решения по делу Януковича из-за применения заочной процедуры, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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