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 Политика Украины
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 Проблема не в минских договоренностях, а в отсутствии политической воли Москвы выполнять их, - Елисеев

Киев ожидает прогресса в реализации минских соглашений в части безопасности после выборов президента в РФ и разделяет высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что выполнение "Минска" зашло в тупик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы настаиваем на том, чтобы выполнялись положения минских соглашений, которые касаются и вывода российских войск, касается, например, установления зон, свободных от тяжелого оружия. Конечно, это непростой процесс, но мы думаем, что после того, как завершились, наконец, коалиционные переговоры в Германии, интенсифицировались контакты президента Франции с российской стороной, после выборов в России, возможно, нам удастся достичь определенных позитивов на этом направлении", - сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Комментируя высказывание президента Франции Э.Макрона о том, что реализация "Минска" зашла в тупик, в телефонном разговоре с канцлером Германии и президентом РФ, К.Елисеев отметил, что проблема не в минских договоренностях, а в отсутствии политической воли Москвы выполнять их.

"Потому мы вполне разделяем обеспокоенность президента Франции, который действительно хочет добиться прорыва в минских договоренностях", - заявил замглавы АП.

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Между тем он напомнил, что предметом разговора глав трех государств была гуманитарная составляющая выполнения минских соглашений.

"Наша ключевая цель сейчас – убедить российскую сторону начать выполнять минские соглашения в части безопасности и создать благоприятные условия для политического процесса. И одним из важных факторов обеспечения мира и безопасности могло бы стать развертывание полноценной миротворческой операции ООН", - сказал К.Елисеев.

Источник: https://censor.net.ua/n3049656
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
мински бумажки просрочены и провонялись с 2015 года
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Особый статус Донбасса владу тоже устраивает?
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А как же! Торговля не нарушиться и прибыль только возрастёт!
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Я думаю что путину недолго осталось потому что он видит возрастающие риски для своего правления и единственная его головная боль -- как эти риски хеджировать , то есть притупить...Человеку которому только и осталось что беспокоится за свою жизнь...Такие долго не живут..
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как же так?
А кто блеет уже 4 года что мыролюбной безальтернативности агента лолиты альтернативы нету?
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Как-то странно предъявлять что либо кацапии, если в минских соглашениях о ней ни слова . Она там только в качестве наблюдателя. Как можно было такое подписывать? Минские соглашения, которые порошенко называет "мой мирный план" полностью написаны кремлем. Кстати точно также в качестве наблюдателя раша выступала и в договоренностях в Молдове и Грузии. Но мы решили, что нам необходимо на свои грабли наступить. В Молдове конфликт 25 лет, в Грузии 9.
"Наша ключевая цель сейчас - убедить российскую сторону начать выполнять минские соглашения в части безопасности и создать благоприятные условия для политического процесса. И одним из важных факторов обеспечения мира и безопасности могло бы стать развертывание полноценной миротворческой операции ООН", - сказал К.Елисеев.
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Когда подписывали минский договорняк липецкая хвабрика работала на полную мощность да и бизнес в Крыму тоже! Проблема не в минских договоренностях, а в отсутствии политической воли Москвы выполнять их, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6121
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Липецкая - да. (от же жмот!) А вот СРЗ в крысме дал отжать к тому времени сам. Походу, стрёмно было, ведь в доки могли на ремонт поставить корыта рф, а тут уже отговорки не сработают . ..
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Такие заявления навевают глухую тоску.
Проблема именно в минских договоренностях по одной маленькой причине - они ведутся с агрессором.
Договаривайтесь дальше - рашка Украине подскажет как прекратить её агрессию в Украину.
На уши етот бред не налазит...
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Отсутствие политической воли здесь только результат отсутствия политической потенции, способности совершать ответственные, адекватные поступки. Поэтому заставить Москву выполнять минские договоренности - это все равно что педераста заставить интересоваться женщинами. Трудно, долго, а конечный результат все равно нулевой.
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Єлисеєв ніби розумний, мав би розуміти, що так звані Мінські домовленості не виконуються тому, що виконати їх НЕМОЖЛИВО ні для кацапні, ні для України, бо написані на коліні і обидві сторони, коли їх писали, тримали в кишенях великі дулі. Оскільки дурних нема, а жодна зі сторін не готова підписати капітуляцію , то ці домовленості ніхто виконувати і не буде. І взагалі - будь-яка війна закінчується лише з капітуляцією однієї зі сторін. Тому Мінськ - це капітуляція саме для тієї сторони, яка першою почне їх виконувати в повному обсязі. Щоб їх виконували кацапи, потрібно їх спочатку перемогти. Все просто - треба працювати задля перемоги будь-якими методами - політичними чи військовими. В цьому випадку методи мають поєднуватися - тобто бути військово-політичними.
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А что, кто-то верил что они сработаю, эти договоренности))) К примеру Анатолий Гриценко в первый день после подписания сказал что они не будут выполнены, еще несколько адекватных людей говорили тоже самое))))
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Леша, не начинай агитировать за одного из тех, кто уничтожил ВСУ.
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Когда говорить больше не о чем поднимают Минские договоренности. Япония потеряла Южные Курилы и при всей скудности в свободной территории прекрасно живет и развивается. Гонконг вообще живет на пятячке, а самая развитая страна в мире. Да мало ли примеров, так что дело не в территориях, а в мозгах или отсутствия их.
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Це ви так переконуєте нас відмовитись від власних територій та людей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблема не в минских договоренностях, а в отсутствии политической воли Москвы выполнять их, - Елисеев
 
 
 
 
 
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