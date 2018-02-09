 В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Комсомольская правда".
Издание отмечает, что олимпийская деревня небольшая по площади, но состоит преимущественно из 25-этажных домов. Выше 21-го этажа никто не живет. Квартиры будущего жилого комплекса уже распродали.
Также в соседнем с россиянами подъезде живут спортсмены из Беларуси.
В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.
5 декабря 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Выступить на Олимпиаде могут отдельные российские спортсмены, но только под олимпийским флагом.
да плюс еще выхлоп с той бродит по венам...
ну нет там других - либо шахтер-бурят.
либо етот срачь...
Стиснув зубы, Путин дотерпит до конца Олимпиады. Как в 2014. Но между 25 февраля и 18 марта ему до позарезу нужна маленькая победоносная войнушка. Запомните этот твит.
если хуйло дернется - могут и ЧМ забрать
а вот после ЧМ - может быть
Файненько.
Це шоб далеко не йти.
Хай вам сняться кошмари, москалі.
В Рупольдинге в январе 2018 года проходили соревнования за Кубок мира по биатлону. Организаторы четко проследили, чтобы никто из спортсменов не употреблял допинг.
В пятом этапе соревнований лучшие российские биатлонисты показали позорные результаты.Пользователи соцсетей покатились со смеху от того, какие способности показали "прославленные российские чемпионы", когда им не разрешили принять допинг.
Справедливо подмечено:
"Пожалуй, это утверждение не ново: где дураки и нет дорог - всегда Хреново".