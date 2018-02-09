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 Спорт, За рубежом
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Все про:Олимпиада (702) Южная Корея (98)

 В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией

В олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане, где проходит зимняя Олимпиада, спортсменов из России поселили рядом с антидопинговой лабораторией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что олимпийская деревня небольшая по площади, но состоит преимущественно из 25-этажных домов. Выше 21-го этажа никто не живет. Квартиры будущего жилого комплекса уже распродали.

Также в соседнем с россиянами подъезде живут спортсмены из Беларуси.

Также смотрите: Церемония открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

5 декабря 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Выступить на Олимпиаде могут отдельные российские спортсмены, но только под олимпийским флагом.

Также смотрите: В южнокорейском Пхенчхане зажгли олимпийский огонь. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3049653
 
 
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А чтобы мочу было куда сразу заносить! В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 5996
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и то правильно, чтобы удобней было их ещё и среди ночи кошмарить
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тот кто это сделал, обладает троллингом уровень ОТЕЦ)
В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 3035
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Варіанти такого трафунку: а) мочу не спустив; б) гундяй хрест не покропив; в) гундяй хрест покропив; г) Хрест почіплено догори дриґом. В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 9308
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Команда Нигерии по бобслею одобряет
В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 4708
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бо туда не "чистые" кацапы приехали, а недообследованные...
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та не. то кацапню в одну казарму согнали чтобы под рукой был эталон злоупотребления допингом.
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на етой Олимпиаде они вполне могут пойти на рекорд по принятию внутрь,
да плюс еще выхлоп с той бродит по венам...
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Ай молодцы эти южные кореанцы! Еще бы колючкой обнести эти бараки с русней и таблички повесить что осторожно там зачумленная кацапня.
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Что рассказать? Рассказать, что они туда припёрлись со всяких Сызраней и Рязаней, бо только в мацькве заработают на жизнь? Так они об этом и так знают. Иначе бы в Сызранях и Рязанях оставались бы.
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мельчает ольгино, подростков прыщавых вербует
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а-ха-ха, мельдониеедам указали место у параши
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Підозрюю, що з іншого боку поселених біля антидопінгової лабораторії кацапів знаходиться туалет з іменними пісуарами. На місці кацапів я б застрелився. Навіть зі стартового пістолета. Бо це ще не приниження - воно буде потім, під час змагань.
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Знакомтесь, Виктор Ан, уроженец Сеула, который просрал Олипмпиаду на родине, связавшись четыре года назад с россосией. Вот что значит поставить не на ту лошадку.
В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 2768
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нормальний русский.
ну нет там других - либо шахтер-бурят.
либо етот срачь...
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Еще б туалет был бы для россиян в антидопынговой лаборатории!
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А вот зря. Им туда на пушечный выстрел нельзя давать приближаться. Пусти, называется, козла в огород... Они ж там по старой привычке будут ночами лазить и в чужие пробирки мочиться.
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не думаю. Корейцы хитрые, они на двери цифровые замки поставили.
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это шота папахивает как в Зиг-Заге удачи, деточка, ваше место возле параши...!
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Опечалены, что нет такого вида , как метание коровьих лепёшек. Призерами стали бы...
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Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 15 часов назад

Стиснув зубы, Путин дотерпит до конца Олимпиады. Как в 2014. Но между 25 февраля и 18 марта ему до позарезу нужна маленькая победоносная войнушка. Запомните этот твит.
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вряд ли
если хуйло дернется - могут и ЧМ забрать
а вот после ЧМ - может быть
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запомнили и даем ответ маленькая победушка будет на скотном дворе холопов подрывать будут (их е....... а они крепчают)
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В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 8726
Файненько.
Це шоб далеко не йти.
Хай вам сняться кошмари, москалі.
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Спортивным ихтамнетам все равно надо какие-то таблички или ярлыки вешать, раз нельзя малевать "рашка", то какой-то мордор бы хоть лепили и без тавра ни одного скрепоносца не пускать ни в одну страну.
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Без мельдония: сеть в истерике от результатов российских биатлонистов

В Рупольдинге в январе 2018 года проходили соревнования за Кубок мира по биатлону. Организаторы четко проследили, чтобы никто из спортсменов не употреблял допинг.
В пятом этапе соревнований лучшие российские биатлонисты показали позорные результаты.Пользователи соцсетей покатились со смеху от того, какие способности показали "прославленные российские чемпионы", когда им не разрешили принять допинг. В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 98

В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 1581
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Где кому родина
Справедливо подмечено:

"Пожалуй, это утверждение не ново: где дураки и нет дорог - всегда Хреново".
В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией - Цензор.НЕТ 9278
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Медалей ждем от сильнейших - кацапов не предьявлять...
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Но, каков эффект! Такого позора Рашка не испытывала уже давно...
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"Допинг-скандал, который был спровоцирован WADA политизированным отношением к России и ее спортсменам, получил неожиданное продолжение. Благодаря четкой позиции президента РФ Владимира Путина, который публично объявил фактически государственную программу по борьбе за «спорт без допинга» удалось достигнуть кардинального перелома в отношениях с Агентством... На этом фоне появилась новость об неожиданном повороте с запрещенным ранее в «большом спорте» мельдонием, который в ходе допинг-скандала получил широкую известность в РФ. Так, по информации RT, продажи данного препарата, запрещенного для использования профессиональными спортсменами, демонстрируют поразительные показатели. В результате стремительного роста известности среди широких масс всего за первую половину 2017 года было раскуплено только в России порядка 2,36 упаковок мельдония. Данное обстоятельство позволило производителям данного препарата в результате допинг-скандала не только остаться наплаву, но и за два последних года повысить свои доходы на 54%.... Источник: https://newinform.com/75389-doping-skandal-s-wada-novye-mery-ot-rf-i-neozhidannyi-povorot-s-meldoniem Что бы Хуйло не заявило- результат всегда прямо противоположный.
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классно прикололись над кацапами,аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!! У Пхенчхані російських олімпійців поселили поруч з антидопінговою лабораторією - Цензор.НЕТ 7547
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Цензор.НЕТНовостиСпортВ Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией
 
 
 
 
 
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