 В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что олимпийская деревня небольшая по площади, но состоит преимущественно из 25-этажных домов. Выше 21-го этажа никто не живет. Квартиры будущего жилого комплекса уже распродали.

Также в соседнем с россиянами подъезде живут спортсмены из Беларуси.

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В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

5 декабря 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Выступить на Олимпиаде могут отдельные российские спортсмены, но только под олимпийским флагом.

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