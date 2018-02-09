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 Политика Украины
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Все про:суд (20450) Шепелев (43) Ромалийская Ирина (250) Кравченко Руслан (15)

 В суд к Шепелеву вызывали скорую, адвокаты требуют отвода судьи

В Печерском райсуде Киева продолжается заседание по избранию меры пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву. Адвокаты заявили отвод судье.

Как сообщил Цензор.НЕТ прокурор Руслан Кравченко, в суд вызвали дежурного судью, чтоб он решил вопрос об отводе судье, которая избирает меру пресечения Шепелеву.

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Ранее Шепелеву вызвали скорую помощь. Ему оказали помощь на месте, госпитализировать не стали.

8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049652
 
 
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если уже и скорую вызвали, значит клиент уважаемый, и те кто его упаковал уже по ушам получили. залог заплатит и на волю
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Глаза на фото такие честные-честные, как у собаки, стащившей кусок мясо с хозяйского стола.
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Как сообщил Цензор.НЕТ прокурор Руслан Кравченко, в суд вызвали дежурного судью, чтоб он решил вопрос об отводе судье, которая избивает меру пресечения Шепелеву.

Цензор, а вы юмористы. Он и так уже нормально... подлечен. А тут его ещё и судья.
Источник:https://censor.net.ua/n3049652
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Зверское лицо судебно- правовой украинской системы на лицо. Может быть он и преступник, но власть- звери и садисты.
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тебе нехватает внимания?!.. СБУ готово утешить и согреть твое хлипкое тело! В суд к Шепелеву вызывали скорую, адвокаты требуют отвода судьи - Цензор.НЕТ 4897
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Та он в Канаде,ты ж видишь? В этом ...как его?.. Буй, что в Костромской области Канады.
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Зверское лицо судебно- правовой украинской системы на лицо. Может быть он и преступник, но власть- звери и садисты.
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а нх..було тікати та творити опір правоохоронцям...це ж як треба було пручатися, щоб такі звєздюлі відгребти...впевнений, що не за виконання гімну рашистської пєдєрації відгріб...Не вистачало, щоб хлопці наші після затримання цього угрьобка так виглядали...
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і це морда ліца саме ватного зрадника та бандюка! саме так вони й повинні виглядати, хіба ні??? чи нормальні люди, на твій погляд, після таких ригівських бандюків та їхніх тітушок недостатньо ЖИТТЯМИ своїми поплатилися від рук цього "бєдняжкі"??? сгинь! чуть нре кожного дня із-за таких "обіжених" найкращих синів України ховають в сиру землю! Не гавкай, чмошнику, з-за бугра про те, в чому ні хрена не тямиш!
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Зверское лицо судебно- правовой украинской системы на лицо. Может быть он и преступник, но власть- звери и садисты.
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тут луцман рекламу по тв запустил, мол Пгокугатуга всех бережжот и багатенно бабла в бюджет вернула. Югик только не говорит что то бабло - это исключительно деньги политических конкурентов Барыги, а сажает прокуратура как всегда всех кроме "своих", в том числе и прокурорских.
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внимательно посмотри на лицо Шепелева в суде... Это может быть и с тобой!
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Неужели Аваков стал применять суд Линча ?
«Свят, свят, свят, Господь Саваоф! Повні небеса і земля слави Твоєї! Осанна в вишніх! В суд к Шепелеву вызывали скорую, адвокаты требуют отвода судьи - Цензор.НЕТ 3216
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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На что рассчитывал тимошенковский дружок с удостоверением попочленской ряспублики? Пусть радуется, что не убили при задержании.
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Так и надо этому "рыгу" и пусть теперь жалуется в министерство даунбасского народа!
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Так и надо этому "рыгу" и пусть теперь жалуется в министерство даунбасского народа!
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Нужен закон, который бы давал право задерживать депутатов даже жёстче, чем это происходит с обычным гражданином. Потому, что депутаты - основной источник коррупции.
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Этому шепелеву повезло, шо его поймало СБУ - жить будет. Но если бы его поймал народ - то он бы и до фонарного столба бы не дотянул.

Молодцы СБУ - народ Украины одобряет такие действия с сепаратистами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суд к Шепелеву вызывали скорую, адвокаты требуют отвода судьи
 
 
 
 
 
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