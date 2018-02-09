Как передает Цензор.НЕТ, о таких ранее неизвестных подробностях Громадському TV рассказал автор расследования о Поле Манафорте, которое недавно вышло в журнале The Atlantic, Фрэнк Фоер.
По его словам, Манафорт был глубоко вовлечен в управление страной. В частности, он помогал редактировать пресс-релизы и документы Минюста.
На вопрос журналистки, именно редактировал Манафорт, Фоер ответил:
"Это в основном касалось дела Тимошенко. Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера".
"Также Манафорт искал способ создать лучшую визуальную картинку всего, что касалось лишения свободы Тимошенко. Это была одна из его основных целей", - добавил Фоер.
Ранее издание The Atlantic опубликовало масштабный материал о Манафорте, в котором, в частности, рассказывалось, что он имел чрезвычайное влияние на Януковича.
а Овоща кремлядь держала всегда за яйца, имея компромат на него.
"Не делайте из еды культа" (с)
Это все американцы Манафорт управляли Украиной.
Понял теперь причем тут США, которые все время ссорили два братских народа ?
не случись Майдан, Украина была бы низведена до округа вЯликой говняшки...
от же ж мразь даунбасская. Овощу вечный позор и презрение!
московия превращается в то, чем она и была до 1654 г. , в убогую азиопскую клоаку.
ежели б не форточка в Европу, проделанная петей первым на балтийских болотах и вторая, проделанная немецкой плятью на юге, это была бы полная катастрофа. пуйло все это прекрасно понимает.
когда ботоксная гнида поняла, что после бегства Овоща его влияние на Украину улетучивается, Украина перестает в раскоряку стоять в нерешительности многовекторной, как 23 года до этого, оно и решило аннексировать Крым, ведь только выход к Черному морю и к Балтийскому, только земли Украины и Беларуси делают рашку европейской страной, без этого она превращается в вонючую азиопскую помойку с катастрофически уменьшающимся европейским населением, с дичающей, деградирующей зомбированной массой местных ватных мокшей и с увеличивающейся долей азиопских орд,которые скоро станут на паРаше большинством.