 Экс-советник Янковича Манафорт был вовлечен в управление Украиной, - британский журналист-расследователь Фоер

Как передает Цензор.НЕТ, о таких ранее неизвестных подробностях Громадському TV рассказал автор расследования о Поле Манафорте, которое недавно вышло в журнале The Atlantic, Фрэнк Фоер.

По его словам, Манафорт был глубоко вовлечен в управление страной. В частности, он помогал редактировать пресс-релизы и документы Минюста.

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На вопрос журналистки, именно редактировал Манафорт, Фоер ответил:

"Это в основном касалось дела Тимошенко. Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера".

"Также Манафорт искал способ создать лучшую визуальную картинку всего, что касалось лишения свободы Тимошенко. Это была одна из его основных целей", - добавил Фоер.

Ранее издание The Atlantic опубликовало масштабный материал о Манафорте, в котором, в частности, рассказывалось, что он имел чрезвычайное влияние на Януковича.