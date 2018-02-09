EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1985  20
Все про:Тимошенко (23785) Манафорт Пол (46)

 Экс-советник Янковича Манафорт был вовлечен в управление Украиной, - британский журналист-расследователь Фоер

Советник экс-президента Виктора Януковича, а впоследствии - экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт давал указания Министерству юстиции Украины и был вовлечен в процессы управления страной.

Как передает Цензор.НЕТ, о таких ранее неизвестных подробностях Громадському TV рассказал автор расследования о Поле Манафорте, которое недавно вышло в журнале The Atlantic, Фрэнк Фоер.

По его словам, Манафорт был глубоко вовлечен в управление страной. В частности, он помогал редактировать пресс-релизы и документы Минюста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Манафорта был свой человек в каждом министерстве Украины, - расследование "The Atlantic"

На вопрос журналистки, именно редактировал Манафорт, Фоер ответил:

"Это в основном касалось дела Тимошенко. Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера".

"Также Манафорт искал способ создать лучшую визуальную картинку всего, что касалось лишения свободы Тимошенко. Это была одна из его основных целей", - добавил Фоер.

Ранее издание The Atlantic опубликовало масштабный материал о Манафорте, в котором, в частности, рассказывалось, что он имел чрезвычайное влияние на Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3049651
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Написано так, наче його примусили цим займатися.
 показать весь комментарий
 
 
Стоп. Манафорт был проводником целей России в Украине, регионалов использовал в лучшем случае как полезных идиотов. В худшем, они специально работали над дестабилизацией Украины. Помните, плакаты с разделением украинцев на три сорта и типа ущемление русского языка - это фишки Манафорта и регионалов. Получается, Москва была заинтересована в заключении Тимошенко
 показать весь комментарий
 
 
манафорт - мразь, которую нанял в свое время Дерипаска по указанию кремляди.
а Овоща кремлядь держала всегда за яйца, имея компромат на него.
 показать весь комментарий
 
 
Посадка Юли - в чистом виде бизнес-разборка между донецкими и днепровскими.
"Не делайте из еды культа" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Что ж ты не помог "Кузьмин и Ко" нарыть Юлин бизнес? А то ж бедняжки не знали ,что ей повесить.
 показать весь комментарий
 
 
О, на ней столько... Лучше не заглядывай в эту бездну.
 показать весь комментарий
 
Да - да.
Это все американцы Манафорт управляли Украиной.
 показать весь комментарий
 
ну дык.. Некому ж было управлять. Хоть Манафорт управлял. А теперь даже Манафорта нет.
 показать весь комментарий
 
Манафорт действовал в интересах россии, а не США.
Понял теперь причем тут США, которые все время ссорили два братских народа ?
 показать весь комментарий
 
 
"Вовлечен?" Управление Украиной - бесспорно - дикий разврат, но Манафорт - не цнотлива малолетка.
 показать весь комментарий
 
кремлевская консерва Овощ - это был план по полному сливу Украины азиопской паРаше.
не случись Майдан, Украина была бы низведена до округа вЯликой говняшки...
от же ж мразь даунбасская. Овощу вечный позор и презрение!
 показать весь комментарий
 
 
Без Украины - нет империи. Всё ж таки 60% советского ВПК - это была Украина.
 показать весь комментарий
 
дело не только в ВПК. без Украины-Руси рашка окончательно превращается в раздираемую противоречиями азиопскую недоимперию, Бжезинский был прав.
московия превращается в то, чем она и была до 1654 г. , в убогую азиопскую клоаку.
ежели б не форточка в Европу, проделанная петей первым на балтийских болотах и вторая, проделанная немецкой плятью на юге, это была бы полная катастрофа. пуйло все это прекрасно понимает.
когда ботоксная гнида поняла, что после бегства Овоща его влияние на Украину улетучивается, Украина перестает в раскоряку стоять в нерешительности многовекторной, как 23 года до этого, оно и решило аннексировать Крым, ведь только выход к Черному морю и к Балтийскому, только земли Украины и Беларуси делают рашку европейской страной, без этого она превращается в вонючую азиопскую помойку с катастрофически уменьшающимся европейским населением, с дичающей, деградирующей зомбированной массой местных ватных мокшей и с увеличивающейся долей азиопских орд,которые скоро станут на паРаше большинством.
 показать весь комментарий
 
 
Там всё сложнее; многое завязано на экономику...
 показать весь комментарий
 
Петру надо напрячься у него сейчас несколько десятков зарубежных советников в том числе и бывший генсек НАТО...и кто знает, что они там советуют и что будет потом
 показать весь комментарий
 
Былые времена. Сегодня порося может твердо повторить слова людовика - государство это я и в этом трагедия для Украины
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-советник Янковича Манафорт был вовлечен в управление Украиной, - британский журналист-расследователь Фоер
 
 
 
 
 
 вверх