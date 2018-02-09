 Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", - сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

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