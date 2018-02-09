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 Политика Украины
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 Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель дальнейшее привлечение Германии к урегулированию ситуации на Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", - сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3049650
 
 
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А что, Меркель принимает участие в этом конфликте?
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Та да. Може. Після вальсу наш гарант може ВСЕ!!
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Наш гарант хороший танцор. Ему ничего не мешает.
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А фотка Лолиты из панамского паспорта? Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6000
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===может обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель===

Наученные Трампом, АП уже не употребляет, что Порошенко обязательно встретится с Меркель, может быть, а вдруг она тоже побрезгует встречаться с главой украинской коррупции и ей будет более интересна встреча с президентом Руанды
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Порошенко в будущем может повезти еще меньше, чем Фирташу

Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2626

Один олигарх - президент - нашел в себе силы, в это опасное и трудное для страны время, приехать в Вену на бал, на этот «праздник жизни». В этом роскошном фраке он, действительно, хорошо смотрелся, как президент успешной, богатой страны, где живут счастливейшие люди Европы.
Порошенко приехал на этот «Венский бал», несмотря на страшное удивление западных партнеров Украины, несмотря на плохо срываемую зависть своих политических противников, ненависть экономических конкурентов, а также страшное недовольство общественного мнения страны.
Люди в очередной раз не поняли своего президента. А он и не пытался оправдываться. Главное, что ему хорошо и он недосягаем для критики. Он, как всегда уверен, что он прав, а другие либо ошибаются, либо нарочно сгущают краски.
А другому украинскому олигарху Фирташу, который когда-то поверил своему другу Порошенко и помог ему стать президентом Украины, сейчас, в той же Вене, приходится упорно учить английский, коротать время на допросах, юлить, торговаться, опасаться за свою жизнь и передвигаться по улицам Вены с браслетом на ноге, как обычному американскому гангстеру.
Интересно, состоялась ли их тайная встреча в Вене или нет ? Ведь с какой-то целью олигарх-президент Порошенко приезжал в Вену.
Но в любом случае, сравнивая эти две судьбы, еще неизвестно, кому из них, в будущем, повезет больше.
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Если бы Фирташ был другом Порошенко , то Меркель подруга Фириаша , не топила бы Порошенко в дерьме.
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Сказка ложь, да в ней штаны. Нет! Неверно понял - не в туды! Ох, Петя, твоя тревожная рука.. Их бин - не трожь Германю, она пока что не твоя!
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Кто желает - тот так и, как может, играет - однако жизнь ныне как бы не всегда в туда, интересам не всегда отвечает.
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Може обсудити подальшу участь Німеччини у врегулюванні на Донбасі, може не обсудити подальшу участь Німеччини у врегулюванні на Донбасі, може обсудити з Меркель перебіг змагань не Олімпіаді - при будь-якому варіанті на Донбасі нічого не зміниться.
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Схоже він геть не збирається обговорювати з америкосами і британцями відновлення будапештського формату: "альтарнативи мінському формату нема!!!"?
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Хм..Як можна дерьмо втопити в дерьмі?

Дружбу Меркель с Фириашем отрмцаете ?
Иначе ваш вопрос звучал бы по другому : как может дерьмо утопить дерьмо в дерьме ?
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Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев - Цензор.НЕТ 4991Микола Білошицький‏ @MykolaDoktor 6 ч.6 часов назад
Пока наш главноВорующий танцует в Вене, Московия открыто обстреляла границу, и приграничные районы Украины с РФ, но... НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ и ноты протеста со стороны Украины не последовало!!! Кто-то еще сомневается, что Мальдивский танцор это предатель Украины?

Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев - Цензор.НЕТ 8818
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А как же откажешь обаяшке Шрёдеру! Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев - Цензор.НЕТ 1259
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Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6196 В сети появилось видео отдыха семьи Порошенко на Мальдивах!
https://www.youtube.com/watch?v=Y2goNcPMNww
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Фирташ давал в Австрийском суде показания, что он якобы договаривался с Порошенко о назначении его президентом, что бы Австрийский суд признал запрос США об экстрадиции Фирташа в США, которые обвиняют его в коррупции в Индии политическим.

Учитывая интерес Меркель в газовых отношениях с РФ все это очень странно.
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а мальдівський херант хіба ні?

Получается что нет.
Если газовая Меркель топит против него.
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Может, но не обсудит. Ему четко сказали - сделай выбор - ты бизнесмен или политик. Он пока не сделал
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Германия во главе с Меркель не определилась еще северный поток это коммерческий проэкт или политический.
Странно что коммерческими проектами частных лиц занимается МИД Германии.
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Эрнесто
А что, Меркель принимает участие в этом конфликте?

Ну получается что да.
Северные потоки ( не путать с ветрами ) это альтернатывные потоки украинской ГТС.
И что еще важно , что юзовское месторождение это крупнейшее в европе месторождение сланцевого газа.
Все это очень подозрительно.
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Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в строительстве газопроводов в обход Украины.
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Сколько акций Газпрома ему пообещал хуйло?
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У Порошенко нет акций Газпрома и северного потока.
Вы со шредерьем путаете.
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ЗРАДОБОТЫ , вы жалкие и ничтожные людишки , а Порошенко будет президентом и на второй срок ! Вот как тогда вы будете скулить и плеваться своей желчью ?
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(для фрау Меркель устами с АП) : ".... в очередь , сукины дети , в очередь!!!" (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев
 
 
 
 
 
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