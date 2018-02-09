 Порошенко на следующей неделе может обсудить с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, - Елисеев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", - сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
Наученные Трампом, АП уже не употребляет, что Порошенко обязательно встретится с Меркель, может быть, а вдруг она тоже побрезгует встречаться с главой украинской коррупции и ей будет более интересна встреча с президентом Руанды
Один олигарх - президент - нашел в себе силы, в это опасное и трудное для страны время, приехать в Вену на бал, на этот «праздник жизни». В этом роскошном фраке он, действительно, хорошо смотрелся, как президент успешной, богатой страны, где живут счастливейшие люди Европы.
Порошенко приехал на этот «Венский бал», несмотря на страшное удивление западных партнеров Украины, несмотря на плохо срываемую зависть своих политических противников, ненависть экономических конкурентов, а также страшное недовольство общественного мнения страны.
Люди в очередной раз не поняли своего президента. А он и не пытался оправдываться. Главное, что ему хорошо и он недосягаем для критики. Он, как всегда уверен, что он прав, а другие либо ошибаются, либо нарочно сгущают краски.
А другому украинскому олигарху Фирташу, который когда-то поверил своему другу Порошенко и помог ему стать президентом Украины, сейчас, в той же Вене, приходится упорно учить английский, коротать время на допросах, юлить, торговаться, опасаться за свою жизнь и передвигаться по улицам Вены с браслетом на ноге, как обычному американскому гангстеру.
Интересно, состоялась ли их тайная встреча в Вене или нет ? Ведь с какой-то целью олигарх-президент Порошенко приезжал в Вену.
Но в любом случае, сравнивая эти две судьбы, еще неизвестно, кому из них, в будущем, повезет больше.
https://www.youtube.com/watch?v=JY3LkjXoEeE
Дружбу Меркель с Фириашем отрмцаете ?
Иначе ваш вопрос звучал бы по другому : как может дерьмо утопить дерьмо в дерьме ?
Пока наш главноВорующий танцует в Вене, Московия открыто обстреляла границу, и приграничные районы Украины с РФ, но... НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ и ноты протеста со стороны Украины не последовало!!! Кто-то еще сомневается, что Мальдивский танцор это предатель Украины?
https://www.youtube.com/watch?v=Y2goNcPMNww
Учитывая интерес Меркель в газовых отношениях с РФ все это очень странно.
Получается что нет.
Если газовая Меркель топит против него.
Странно что коммерческими проектами частных лиц занимается МИД Германии.
А что, Меркель принимает участие в этом конфликте?
Ну получается что да.
Северные потоки ( не путать с ветрами ) это альтернатывные потоки украинской ГТС.
И что еще важно , что юзовское месторождение это крупнейшее в европе месторождение сланцевого газа.
Все это очень подозрительно.
Вы со шредерьем путаете.