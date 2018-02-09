Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, их назвал в Фейсбуке член комитета премии Ростислав Семкив.
Он отметил: "Шевченковская премия, 2018 Результаты голосования: литература - Эмма Андиевская; публицистика - Сергей Плохий; музыкальное искусство - Виктория Полевая; визуальные искусства - Павел Маков; киноискусство - Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов
"На основании решения Комитета будет внесено представление на рассмотрение Президента Украины".
Шевченковская премия стоит денег, не знаю сколько, в моё (1998) время "доктор наук" стоил 2000$