Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, их назвал в Фейсбуке член комитета премии Ростислав Семкив.

Он отметил: "Шевченковская премия, 2018 Результаты голосования: литература - Эмма Андиевская; публицистика - Сергей Плохий; музыкальное искусство - Виктория Полевая; визуальные искусства - Павел Маков; киноискусство - Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов

"На основании решения Комитета будет внесено представление на рассмотрение Президента Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченковская премия 2017 присуждена писателю Малковичу, композитору Фроляк, скульптору Малышко и режиссеру Ковалю, - член Шевченковского комитета Семкив