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Все про:лауреат (8) Шевченковская премия (57)

 Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года

Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, их назвал в Фейсбуке член комитета премии Ростислав Семкив.

Он отметил: "Шевченковская премия, 2018 Результаты голосования: литература - Эмма Андиевская; публицистика - Сергей Плохий; музыкальное искусство - Виктория Полевая; визуальные искусства - Павел Маков; киноискусство - Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов

"На основании решения Комитета будет внесено представление на рассмотрение Президента Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченковская премия 2017 присуждена писателю Малковичу, композитору Фроляк, скульптору Малышко и режиссеру Ковалю, - член Шевченковского комитета Семкив

 

Источник: https://censor.net.ua/n3049648
 
 
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Пля... Только не говорите что жена Луценко! Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года - Цензор.НЕТ 6079
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Не? Луценки как и Порошенко жлобы, именно поэтому они не имеют даже 3 образований.
Шевченковская премия стоит денег, не знаю сколько, в моё (1998) время "доктор наук" стоил 2000$
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Жаль что за цирковое искуство нет премии. Михо бы с треском выиграл как лучший акробат-канатоходец.
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Именно шо с треском. Для блеска у Михо есть одноклеточные которые лижут Пророку все до чего могут дотянуться.
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а премия тоже повысилась как и зарплаты у группировки "життя по-новому"?
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