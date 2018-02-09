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 Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".

Соответствующий указ президента Украины №25/2018 от 9 февраля 2018 года обнародован в пятницу на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.

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Решение СНБО, введенное в действие данным указом, прилагается, но для служебного пользования.

Указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Источник: https://censor.net.ua/n3049647
 
 
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А в чем это будет выражаться? Как только выехал на Мальжтвы, - так сразу признался? Или лжывыми заявлениями на Балу? - под звуки Моцарта?
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кацапня форумная,а вот вы за кого 18 марта голосить то будете?
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В преддверии выборов: 1. Увеличить штат порохоботов в Минстеце. 2. Запретить Аль-Джазиру
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Исполняя решение Президента, патриотично, исключительно на государственном, мало того -на галицком диалекте украинского языка пожелаю ему: "Шляк би його трафив!"
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Бува й таке

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7682 Боевик НВФ на территории Украины.
Позывной: Сталинград.
Досыльный орудийного расчета, воевал на Донбассе в 2015
Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7817
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Неужто на конхветах Рошен в Липецке будут штамповать надписи - пуцин йухло? Нюню
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За інформацією ЗМІ, Борис Ложкін та Петро Порошенко начебто продовжили «товарно-грошові відносини» з Курченком після Революції гідності. (Видео)
У четвер, 8 лютого, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування стосовно України.
В ньому йдеться про те, що нинішні українські можновладці Петро Порошенко та колишній очільник його адміністрації Борис Ложкін продали олігарху Курченко медіа-активи UMH, з яких начебто не сплатили податки.
«Утім, їхні товарно-грошові відносини продовжувались і в пост-революційний період, коли Курченко уже утік з України», - йдеться у новому розслідуванні До слова, Al Jazeera також пов'язала виключення Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал Al Jazeera подав запит про розслідування щодо продажу медіахолдингу UMH Сергію Курченку.

https://glavcom.ua/news/zmi-oprilyudnili-nove-rozsliduvannya-pro-spivpracyu-poroshenka-ta-kurchenka-472594.html
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С Vodafone кого нибудь вызвали,ведь два пропущенных
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Хто знає що робити з Гримчаком? Слухати не можливо. Щось його забагато... і все про "наших людей" торочить. Схоже лише треба так, як робив Сашко Білий з прокурором
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Денег видимо взял у "народных республик". Отрабатывает.
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Шо,еще больше порохоботов появится?
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Нет. Очевидно опущенные всёпропальщики и агресивные зрадофилы забодают их рогами и количество порохоботов постепенно сойдёт к нулю Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ - Цензор.НЕТ 9537
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Да как-то все равно кто кого забодает:агрессивные зрадофилы опущенных порохоботов или наоборот....в сортах гуана не разбираюсь...
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Байден, Керрі, Тіллерсон - агенти інформаційної війни РФ, бо називають Порошенка - корупційною загрозою української Незалежності.
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так когда выборы этой весной...?
ты дату забыл написать - так можно и пропустить...
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По скороченій процедурі підготовки - 1міс. Війна, як не як.
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дату назови - вдруг мне картошку сажать, тогда позже посажу - после Пороха...)))
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Да ебанутый етот петро.. щас типа сфифт вырубит., гавнокомандующий
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Этот шестерка путинский уже однокласников вырубил., "Дибил бля"
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Да, Одноклассники - хер на них, но mail.ru, как почтовый сервер, в чем провинилась? Лучше про сжиженный газ пусть расскажет
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Бллять как вспомню как в Луганске сбу выдавало оружее калоборантом и сливало Хлопцев. 2014 конец апреля , зашол в военкомат... там пусто., уже все эвакуировано. уже был договорняк о сдачи южных областей. Это петро хуйловское чтото морозит о противодействии рсии?
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Границы были голые с Московией,потому пришлось сдать твою "Москву",теперь нужно ждать когда ватаны поедят всех своих собак в Лугадонии и потом освободим наши украинские землиПорошенко ввів у дію рішення РНБО про додаткові заходи з протидії інформаційній агресії РФ - Цензор.НЕТ 1917
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ты дибил я лично со своими хлопцами в военкомат обращался когда брали Крым. в апреле. диваный хрен. смотри штоб тебя колорады не сожрали
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Nickol Nickols - придурок, 5 канал смотри меньше. Деградация на лицо. Или зарплатный?
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ща есчо выпью и раскажу как контрразведка обосралась
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сидят пиздоболы на цензоре и освобождають Украину.
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Я тоже Пиздабол!! Как могу так и берегу Украину живя среди Орков. , Снимаю квартиру: вопрос?: Прописка? , ответ : Донецкая .: ответ в 2 раза. Ну блядь посмотришь на ету срану .. ну выблядки
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Упоминание о Липецкой фабрике, Севморзаводе и подразделениях Рошен на территории России категорически запрещены??? Как и сумма уплаченных агрессору налогов. Категорически запрещается упоминать о схемах "минимизации налогообложения" предприятий Гаранта через офшоры.
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... он, что диванным троллям внеочередные звания присвоил??? (что, он может, этот политический импотент делать, только onanirovat!!!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ
 
 
 
 
 
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