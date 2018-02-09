 Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ

Соответствующий указ президента Украины №25/2018 от 9 февраля 2018 года обнародован в пятницу на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.
Решение СНБО, введенное в действие данным указом, прилагается, но для служебного пользования.
Указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Боевик НВФ на территории Украины.
Позывной: Сталинград.
Досыльный орудийного расчета, воевал на Донбассе в 2015
У четвер, 8 лютого, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування стосовно України.
В ньому йдеться про те, що нинішні українські можновладці Петро Порошенко та колишній очільник його адміністрації Борис Ложкін продали олігарху Курченко медіа-активи UMH, з яких начебто не сплатили податки.
«Утім, їхні товарно-грошові відносини продовжувались і в пост-революційний період, коли Курченко уже утік з України», - йдеться у новому розслідуванні До слова, Al Jazeera також пов'язала виключення Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал Al Jazeera подав запит про розслідування щодо продажу медіахолдингу UMH Сергію Курченку.
https://glavcom.ua/news/zmi-oprilyudnili-nove-rozsliduvannya-pro-spivpracyu-poroshenka-ta-kurchenka-472594.html
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