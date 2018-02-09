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 Политика Украины
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 Утверждение украинского языка должно стать национальным проектом, - Климкин об инициативе трех президентов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что закреплению украинского языка нужно посвятить больше, чем год, - это должно стать национальным проектом.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Достойная инициатива трех президентов. Но утверждение украинского языка должно скорее стать национальным проектом, которое в один год не укладывается. Год можно посвятить истории - здесь у нас есть что делать", - написал Климкин.

Министр добавил, что год украинского языка сейчас продолжается в Германии.

Ранее в этот день три президента Украины – Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) – обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой поддержать инициативу относительно объявления текущего года годом утверждения государственного языка.

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"Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет содействовать консолидации общества и покажет нашим иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - говорится в письме трех президентов в адрес П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3049645
 
 
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Всі громадяни України володіють українською мовою. Для дерусифікації-українського аудіо візуального простору достатньо одного місяця.
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По телику показали, что маленькая Латвия ( член ЕС) тоже решила навести порядок в школах и убрать русскоязычное обучение- так местная СТАРАЯ вата ШИПИТ , а молодежь ВСЯ ( и латыши и руцкие) говорят, что важнее знать латышский язык - так как это язык их страны.
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Ларчик просто открывается - дополнительные баллы при здаче ЗНО на Украинском языке... ЕСссесвенно - предупредить заблаговременно. Уверен - от желающих отбоя не будет... В Чём сомневаюсь - что многие абитуриенты будут не Украинцы а проходимцы,знающие Украинский язык.., и держащие камень за пазухой...Так что тут - пилить и пилить...Однако уверен - такой дебил как Азаров - уже не покажется..И Кивалов быстро выпустит паруса.... А без них - воздух станет чище....
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ранее трех президентов Янукович использовал для создание ассамблеи переписи конституции под свои интересы.
Нінешний использует трех президентов для своих интересов...
Ну прям изделия №2 в СССР
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не лепи горбатого..Каждая страна должна иметь свой язык и свою историю....Местами - плохую местами - героическую..... НО =сообщество должно себя идентифицировать...И чем больше сообщество свободно - тем дальнейшее у него будушее....
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Русский язык тоже надо учить-а вдруг подскользнулся,или
молотком по пальцу звезданул.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУтверждение украинского языка должно стать национальным проектом, - Климкин об инициативе трех президентов
 
 
 
 
 
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