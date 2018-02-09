 Утверждение украинского языка должно стать национальным проектом, - Климкин об инициативе трех президентов

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Достойная инициатива трех президентов. Но утверждение украинского языка должно скорее стать национальным проектом, которое в один год не укладывается. Год можно посвятить истории - здесь у нас есть что делать", - написал Климкин.
Министр добавил, что год украинского языка сейчас продолжается в Германии.
Ранее в этот день три президента Украины – Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) – обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой поддержать инициативу относительно объявления текущего года годом утверждения государственного языка.
"Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет содействовать консолидации общества и покажет нашим иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - говорится в письме трех президентов в адрес П.Порошенко.
Нінешний использует трех президентов для своих интересов...
Ну прям изделия №2 в СССР
молотком по пальцу звезданул.