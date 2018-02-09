 В 75 школах Киева приостановлены занятия в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, - замглавы КГГА Поворозник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
"Сейчас учебный процесс приостановлен в 75 школах (2127 классов) полностью и в 59 школах (386 классов) поклассово. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах", - написал он.
По его словам, в Голосеевском районе закрыты 6 школ полностью, 10 - поклассово; в Дарницком - 10 школ полностью, 7 поклассово; в Деснянском - 22 школы полностью, 4 поклассово; в Днепровском - 8 школ поклассово; в Оболонском районе - 19 школ полностью, 3 поклассово; в Печерском - 3 школы полностью, 1 поклассово; в Подольском - 2 школы поклассово; в Святошинском - 6 школ полностью, 17 поклассово; в Соломенском - 9 школ полностью, 7 поклассово.
Не закрыто ни одного класса в Шевченковском районе.
"По состоянию на вчера в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ", - резюмировал Поворозник.
Локализовывать и организовывать быструю и надлежащую медпомощь - это да, но как остановить вирус гриппа?
И очередяги к терапевтам, а в детстве к педиатрам в разгар гриппа были всегда огроменными. Потому не нужно рассказывать сказки, что раньше всё было зашибись, а теперь очереди и школы закрывают. Всегда так было.
Эпидемия гриппа в США : сразу 11 штатов отменили занятия в школах 21:11, 28 января 2018
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/2369807-epidemiya-grippa-v-ssha-srazu-11-shtatov-otmenili-zanyatiya-v-shkolah.html
может тут не все видели этот твой пост...\свидетели есть...\
ти прочитав? ще щось?