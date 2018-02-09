 В 75 школах Киева приостановлены занятия в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, - замглавы КГГА Поворозник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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"Сейчас учебный процесс приостановлен в 75 школах (2127 классов) полностью и в 59 школах (386 классов) поклассово. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах", - написал он.

По его словам, в Голосеевском районе закрыты 6 школ полностью, 10 - поклассово; в Дарницком - 10 школ полностью, 7 поклассово; в Деснянском - 22 школы полностью, 4 поклассово; в Днепровском - 8 школ поклассово; в Оболонском районе - 19 школ полностью, 3 поклассово; в Печерском - 3 школы полностью, 1 поклассово; в Подольском - 2 школы поклассово; в Святошинском - 6 школ полностью, 17 поклассово; в Соломенском - 9 школ полностью, 7 поклассово.

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Не закрыто ни одного класса в Шевченковском районе.

"По состоянию на вчера в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ", - резюмировал Поворозник.