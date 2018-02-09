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 В 75 школах Киева приостановлены занятия в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, - замглавы КГГА Поворозник

В Киеве приостановлен учебный процесс в 75 школах полностью и в 59 школах поклассово в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Читайте: Школы и внешкольные учреждения Запорожья закрыли на карантин до особого распоряжения

"Сейчас учебный процесс приостановлен в 75 школах (2127 классов) полностью и в 59 школах (386 классов) поклассово. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах", - написал он.

По его словам, в Голосеевском районе закрыты 6 школ полностью, 10 - поклассово; в Дарницком - 10 школ полностью, 7 поклассово; в Деснянском - 22 школы полностью, 4 поклассово; в Днепровском - 8 школ поклассово; в Оболонском районе - 19 школ полностью, 3 поклассово; в Печерском - 3 школы полностью, 1 поклассово; в Подольском - 2 школы поклассово; в Святошинском - 6 школ полностью, 17 поклассово; в Соломенском - 9 школ полностью, 7 поклассово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемический порог заболеваемости гриппом не превышен ни в одной из областей, - Минздрав

Не закрыто ни одного класса в Шевченковском районе.

"По состоянию на вчера в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ", - резюмировал Поворозник.

В 75 школах Киева приостановлены занятия в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, - замглавы КГГА Поворозник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049644
 
 
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супрун голосила про корь, а тут беспонтовый грипп.. откаты за вакцину от гриппа не обломились..?
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А раньше гриппом не болели? А кто тамифлю впаривал, например?
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Болели и массово. Вот только при реформах должен быть обратный результат. А у нас наоборот, чем дальше в лес. тем толще партизаны.
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В смысле реформы должны остановить вирус гриппа?
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Нет. Реформы должны не допускать эпидемий.
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В смысле? Это уже какой-то бред.

Локализовывать и организовывать быструю и надлежащую медпомощь - это да, но как остановить вирус гриппа?
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То, что я видел в последние годы. когда штурмуют терапевтов ни в какие рамки не входит. Вот и боремся с эпидемиями разгоняя то детей, то взрослых по домам. А это результат конченых реформ.
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Сколько себя помню, всегда в школах прекращали занятия, когда заболеваемость гриппом превышала какой-то порог. Так это и в 80-х, и в 90-х, и в 2000-х реформы были виноваты?

И очередяги к терапевтам, а в детстве к педиатрам в разгар гриппа были всегда огроменными. Потому не нужно рассказывать сказки, что раньше всё было зашибись, а теперь очереди и школы закрывают. Всегда так было.
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Не делайте из страны идиотов. Раньше в больнице было 6 терапевта, Сейчас 2. В прошлом году я с температурой 38, 5 в очереди 6 часов стоял. НЕ говря уже о том, что соседнюю больницу просто закрыли. Оптимизация.
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Дон Серджио, ты эталонный идиот из палаты мер и весов))
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Ещё одна тупая лолитына девка. Сколько же вас.......
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Такого ещё не было. Темнят они. Решение, конечно, правильное. Лучше перестраховаться. Только от гриппа ли?
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не тропический сифилис.. В 75 школах Киева приостановлены занятия в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, - замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 3427 вроде с гриппом ещё и менингококковая инфекция..тут ужу не до улыбок..
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Оце команда пакращуватєлєй. Прям як на росії.
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Точно как на россосии? А то вот тут в США, как на россосии.

Эпидемия гриппа в США : сразу 11 штатов отменили занятия в школах 21:11, 28 января 2018

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/2369807-epidemiya-grippa-v-ssha-srazu-11-shtatov-otmenili-zanyatiya-v-shkolah.html
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Только там снега по уши и морозы под 20 градусов. Есть как то разница.
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Есть разница. Снег вообще не при делах, а в морозном воздухе как раз меньше вирус и распространяется, чем в таких условиях оттепелей как унас сейчас.
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про мороз это ты зря отмороженному написал - не поймёт...\решит что ты прикалываешься над ним...)))\
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ты таки пробился лолитолОх сквозь эти тонны и всплыл - поздравляем...)))
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а ну расскажи как ты хотел чтобы Майдан БТРами раздавили...
может тут не все видели этот твой пост...\свидетели есть...\
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про щеплення щось чула ця Єуропейська держава?
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ты нам кацап расскажи - может кто и не слышал...\вон за прививки от кори баталии идут...\
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эко ты быстро туда рванул кацап - там тебе всё расскажут...?
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Он тебе сейчас расскажет, что боярышник и есть прививка от всех болезней)
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боярышник в малых дозах безвреден в любом количестве....)))М.Жванецкий.(с)
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Сьома, скажіть мені, як спець зі щеплень, чому від натуральної віспи не роблять..? Дякую..
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мабуть єдине з масових захворювань, яке поборене завдяки щепленням..бо був шедевр медичної думки, а не примітивний комерційний проект з вибивання бабла..
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тільки книжечку "Журавлик та лисичка"..а що..?
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"Класна" керівник сказала що на карантин клас закриють лише коли 50% дітей захворіють. Який придурок придумав ті відсотки? Збираємо щодня дитину до школи і чекаємо що когось таки підкосить, але не нашу. Діти сидять у класах навіть на перервах. У знайомого у класі з 28 учнів лише вісім сьогодні прийшло. І ніхто ні кує ні меле. А грип таки противний цього року - температура під 39 майже тиждень тримається.
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Грип завжди з такою температурою, це ГРВІ м'якше.
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