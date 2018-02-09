 Против депутата днепровского горсовета Суханова начато уголовное производство за разжигание национальной розни, - мэр Филатов

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов.
Он отметил: "Мне уже доложили".
Далее он разместил сообщение Нацполиции Днепра: "09.02.2018 в 19.20 в дежурную часть ГУНП в Днепропетровской области с СБУ в Днепропетровской области поступила информация о причастности депутата Днепровского городского совета Суханова Сергея Анатольевича, 1976 г.р., проживает г.. Днепр, ул. Космонавта Волкова, 6-Б, к совершению действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти.
Установлено, что 09.02.2018 на персональной странице социальной сети "Фейсбук" Суханов С.А. обнародовал текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности, с призывом к жителям г. Днепр, которые разделяют его взгляды, относительно осуществления противоправных проявлений с признаками разжигания межнациональной розни и ненависти.
СУ ГУНП в Днепропетровской области внесло сведения в ЕРДР с правовой квалификацией по ст. 161 УК Украины "
Филатов продолжил: "Итак, несмотря на молчание ягнят из "Оппоблока" и позорное всепрощенчество со стороны некоторых деятелей еврейской общины, правоохранители возбудило уголовное дело.
Наверное, это первое уголовное дело в стране за разжигание межнациональной розни в соцсетях.
Уже завтра Сирожу приглашают на допрос. Поверьте, я буду бороться за каждого "ж @ да", "хачика" и "чурку". Потому, что я ненавижу человеконенавистников. В моем городе не будет ксенофобов. Выжгу каленым железом".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее депутат городского совета Днепра, член "Оппоблока" Сергей Суханов разместил в Фейсбуке ряд антисемитских высказываний.
Больше пиздеть не станет.
А вообще, давным давно пора истребить всех Жопоблоковцев, и им подобных тварей..
Лично я не Еврей, но Евреев очень уважаю....
Так что нужно мочить этого гада...
Заодно и отношения с Израилем поправим
- повернути , до паспорту , графу "національність" ...
"свободівці" верещать про національність - отже там суцільні кацапи ?..))
Скажіть будь ласка "паляниця".
- Маца.
*обнімаються*
знову обіймаються
нями,нями!)
- погода паршивая!
- это из-за Гольфстрима.
- он - еврей?
- нет.... он - течение.
- масонское?
- океаническое.
- из Израиля?
- нет... из Америки.
- так я и знал! у них, у евреев, небось солнышко светит, а мы тут... гнить должны.
- да нет... там вообще сейчас ночь.
- да ты откуда все знаешь? умный да? еврей... небось...! морда твоя жид****ая
- Да вот, Фира, по ящику только-что рассказали, что "Титаник" потопил кто-то из наших! Я вот только фамилию не разобрал... то ли Вайсберг... то ли Айзенберг?...
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
это местный придурок- который всегда умудрялся что-то дебильное ляпнуть и отхватить по морде, просто сейчас это чудо решило подняться на новый уровень.