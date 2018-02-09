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Все про:антисемитизм (124) Днепр_город (2302) Филатов (207) оппозиционный блок (279)

 Против депутата днепровского горсовета Суханова начато уголовное производство за разжигание национальной розни, - мэр Филатов

9 февраля Нацполиция внесла в ЕРДР сведения о антисемитских высказываниях депутат горсовета Днепра Сергея Суханова.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов. 

Он отметил: "Мне уже доложили".

Далее он разместил сообщение Нацполиции Днепра: "09.02.2018 в 19.20 в дежурную часть ГУНП в Днепропетровской области с СБУ в Днепропетровской области поступила информация о причастности депутата Днепровского городского совета Суханова Сергея Анатольевича, 1976 г.р., проживает г.. Днепр, ул. Космонавта Волкова, 6-Б, к совершению действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти.

Установлено, что 09.02.2018 на персональной странице социальной сети "Фейсбук" Суханов С.А. обнародовал текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности, с призывом к жителям г. Днепр, которые разделяют его взгляды, относительно осуществления противоправных проявлений с признаками разжигания межнациональной розни и ненависти.

СУ ГУНП в Днепропетровской области внесло сведения в ЕРДР с правовой квалификацией по ст. 161 УК Украины "

Также читайте: "Оппоблоковец" Суханов открыто призывает украинцев к еврейским погромам, - Филатов

Филатов продолжил: "Итак, несмотря на молчание ягнят из "Оппоблока" и позорное всепрощенчество со стороны некоторых деятелей еврейской общины, правоохранители возбудило уголовное дело.

Наверное, это первое уголовное дело в стране за разжигание межнациональной розни в соцсетях.

Уже завтра Сирожу приглашают на допрос. Поверьте, я буду бороться за каждого "ж @ да", "хачика" и "чурку". Потому, что я ненавижу человеконенавистников. В моем городе не будет ксенофобов. Выжгу каленым железом".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее депутат городского совета Днепра, член "Оппоблока" Сергей Суханов разместил в Фейсбуке ряд антисемитских высказываний.

Источник: https://censor.net.ua/n3049643
 
 
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Отрезать ему уши, и скормить собакам..
Больше пиздеть не станет.
А вообще, давным давно пора истребить всех Жопоблоковцев, и им подобных тварей..
Лично я не Еврей, но Евреев очень уважаю....
Так что нужно мочить этого гада...
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Суханов - это колхозно-совковый человеконенавистник, образно говоря, вонючий "неподмытый фашист"...
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Хороший повод применить наконец-то статью "Разжигание нац. розни"
Заодно и отношения с Израилем поправим Проти депутата дніпровської міськради Суханова розпочато кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 3169
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Зробити йому обрізання, викласти на Youtube і відпустити!
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Наконец то охранители порядка начинают вьезжать в тему.
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За национальность могут только кацапы верещать.Оставаться нужно всегда человеком.
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з програми ВО "Свобода" -
- повернути , до паспорту , графу "національність" ...
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За национальность могут только кацапы верещать

"свободівці" верещать про національність - отже там суцільні кацапи ?..))
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это их проблемы,ко мне не имеют отношения.
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...Поверьте, я буду бороться за каждого "ж @ да", "хачика" и "чурку". Потому, что я ненавижу человеконенавистников.Источник: https://censor.net.ua/n3049643 - так звичайно він буде за них боротися .... а от за українців він боротися теж буде ?
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- Це мовний патруль, пане.
Скажіть будь ласка "паляниця".
- Маца.
*обнімаються*
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Ти би ниська мене ще зазвідав що таке палачинтовка...
знову обіймаються
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Перед тим як палачінтовку на шпор покласти гія її раз мастьов помастити, а відтак уже на ній ріпу жарити!
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агов! не поспішай додому, бо ще не відомо де ліпше Против депутата днепровского горсовета Суханова начато уголовное производство за разжигание национальной розни, - мэр Филатов - Цензор.НЕТ 4935
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То э мад'ярський суржик? Проти депутата дніпровської міськради Суханова розпочато кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 3 Проти депутата дніпровської міськради Суханова розпочато кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 2885 Дещо я второпав, але я краще пшекаю... Проти депутата дніпровської міськради Суханова розпочато кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 8192 Проти депутата дніпровської міськради Суханова розпочато кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 2885 Як добре угорський знаєш, то чи не підкажеш, чи слово "братванка" (сковорідка) має мад'ярське походження?
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какое разжигание? так минимум полстраны думает. Почему мусульман в Украине не слышно? Зато главная ханукия в центре Киева, так что успокойтесь.
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Господа известной народности, вы реально оборзели в Украине.
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И не говори... нет на этих кацапов управы...
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Та какие кацапы - подкацапники
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Провокатор кремлевский,закрой свой вонючий рот ! В Украине постсовковой нет ,не было и не будет никакого ущемления и преследования по национальному,этническому или религиозному признаку! Вон, негодяй!
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провокатор.. За це срані срублі і отримує.
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скоро борьба с вороватой властью будет приравниваться к оголтелому антисемитизму..глашатая уже завыли..
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А мене ось що приколює- гражданін аваков за наш рахунок приставив охорону сєпарші лєнкє бондаренко. І про це звідома лоли. Клас? Хочу почути вякання лоліків що я агєнт фсб і кацап.
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Суханов - редкий долбоёб. Однояйцевый близнец Вилкула (одно яйцо на двоих. Мозгов нет совсем).У него имидж городского сумашедшего, ждущего хуйла на танке со стороны Павлограда
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Я бы вообще не рекомендовал поднимать тему антисимизма для прикрытия оголтелой воровской банды вальцмана. Тем самым вы сами подводите к тому, чтобы вас воспринимали как одно целое с этими преступниками.
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Тут в коментах все зрадаботы такие сухановы - жопско-кацапское рыло не спрячешь!
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Если они Иисуса прибили,то я уже представляю что они сделают с ним.
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да, добру половину радикалов тоді б потрібно запровадити до суду за розпалювання національної ворожнечі на цьому форумі, чого одного тільки Суханова Против депутата днепровского горсовета Суханова начато уголовное производство за разжигание национальной розни, - мэр Филатов - Цензор.НЕТ 3068
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а комуняк - в дорогу в один кінець на стадіон
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Суханов, просто сказал, что нельзя все руководящие должности отдавать евреям.
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А з чого там все почалося - хтось знає ?
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Одного ихнего по их же выбору распяли 2000 лет назад. С тех пор и понеслось..
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***
- погода паршивая!
- это из-за Гольфстрима.
- он - еврей?
- нет.... он - течение.
- масонское?
- океаническое.
- из Израиля?
- нет... из Америки.
- так я и знал! у них, у евреев, небось солнышко светит, а мы тут... гнить должны.
- да нет... там вообще сейчас ночь.
- да ты откуда все знаешь? умный да? еврей... небось...! морда твоя жид****ая
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- Изя, и шо ты такой растеряный?
- Да вот, Фира, по ящику только-что рассказали, что "Титаник" потопил кто-то из наших! Я вот только фамилию не разобрал... то ли Вайсберг... то ли Айзенберг?...

Проти депутата дніпровської міськради Суханова розпочато кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 6946
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Правильно сделали. Пусть Суханов ответит за свои гнилые слова, мразь.
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Фрики не любят конкурентов...
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Не удивительно. Помните, кто начал делить украинцев по сортам своими плакатами - регионалы. Потом начали верещать в путинской манере, что по-русски не дают разговаривать и т.д. Нынешний оккупационный блок - это просто немного перекрасившиеся рыги.
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Сейчас все рыги под флагами бпп.Так,что теперь вопрсы к совершеноодругому человку
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Почему в "жопаблоке" фожызды? Согласно кацапских методичек они должны быть в других партиях Украины. А тут полезло не ко времени настоящее свиноруское нутро. Получит вилкул люлей от хозяев за плохую маскировку.😊
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
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А чого той жерець нажерся що так його "торкнуло"?
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"Жерець Ра" Задорнов вже здох від РАку і так буде з кожним, хто поширює мракобісся.
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Украинцы, один из главных критериев, на которые обязательно нужно обращать внимание на выборах - это национальность и вероисповедание кандидата, когда мы уже начнем умнеть?
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Никогда кремлядь, опять за Путлера проголосуешь у себя нарасии.
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незалежно від віроісподівання більшість з них моляться золотому тільцю
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"Революцию делают Троцкие, а расплачиваются за неё Бронштейны"
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Бг-ггг... выжгу каленным железом... А про кацапОв промолчал... значит и выжигать не будет...ХЕХ...
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Филатов правильно делает в этой ситуации. Если Суханова кто-то чем-то задел, даже по беспределу, ему с ним персонально нужно разбираться, а не со всеми евреями, вегетарианцами, болельщиками М.Ю. и кем-то еще по определению. Даже если против Суханова выступили 100 евреев, значит ему нужно противостоять 100 конкретным противникам, потому что эти 100 человек его противники, но они его противники по каким-то объективным причинам - оскорбили его, побили, отжали что-то и т.п., а не потому что они - евреи. Может Суханов по делу на кого-то ополчился, но его призывы и слова неправильные. Главное, чтобы не было каст неприкосновенных, а ко всем одинаковый подход.
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суханов априори "не может по делу" на кого-то ополчится
это местный придурок- который всегда умудрялся что-то дебильное ляпнуть и отхватить по морде, просто сейчас это чудо решило подняться на новый уровень.
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Украинцы, один из главных критериев, на которые обязательно нужно обращать внимание на выборах - это национальность и вероисповедание кандидата, когда мы уже начнем умнеть?
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Оно всё равно всплывёт. Но банить надо. Это как с грязью-убирать надо каждый день.
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А в чем разница то ? Ворье оно есть ворье независимо от национальности и религии.
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Отдали бы его Бориному другу Корбану, тот большой специалист по общению с такими существами.
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Наказать надо жестко чтоб в назидание другим...из-за такого гавна в 33-м нацисты в Германии пришли к власти.
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Разве тарифы не касаются простых евреев и цены ? Что ,для евреев в Украине есть спецмагазины и рестораны ? Да все мы состоим из крови и плоти а есть те кто желает во всех бедах искать козла отпущения.
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А что им еще остается? Если юдофобы не будут искать причину своей дефективности в евреях, то им придется признать что дефекты.
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от мені цікаво, як тут місцевим антисемітам вдалось вкласти в свої голови факт, про Леоніда Краснопольського, який у неділю в Дніпрі загинув. Він же ж був "жид" (як тут антисемітська пісьтота висловлюється), а був патріотом, волонтером, переселенцем.. Як в них, шаблон, той, що нижче поясу виріс, навпіл не розірвало?
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Пора принять закон о том, что любой кто назовёт украинца нацистом, фашистом, антисемитом, расистом получит срок от 10 до 15. Чтоб всякие гордоны и добкины рты позакрывали. Пора такой закон.
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Если у власти воры определенной национальности, обворовывающие граждан данной страны, то это власть плохая, а не национальность.
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Приближаемся к голодомору, и лагерям, а на арене такие же что и сто лет назад, подонки евреи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротив депутата днепровского горсовета Суханова начато уголовное производство за разжигание национальной розни, - мэр Филатов
 
 
 
 
 
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