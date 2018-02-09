 Против депутата днепровского горсовета Суханова начато уголовное производство за разжигание национальной розни, - мэр Филатов

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов.

Он отметил: "Мне уже доложили".

Далее он разместил сообщение Нацполиции Днепра: "09.02.2018 в 19.20 в дежурную часть ГУНП в Днепропетровской области с СБУ в Днепропетровской области поступила информация о причастности депутата Днепровского городского совета Суханова Сергея Анатольевича, 1976 г.р., проживает г.. Днепр, ул. Космонавта Волкова, 6-Б, к совершению действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти.

Установлено, что 09.02.2018 на персональной странице социальной сети "Фейсбук" Суханов С.А. обнародовал текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности, с призывом к жителям г. Днепр, которые разделяют его взгляды, относительно осуществления противоправных проявлений с признаками разжигания межнациональной розни и ненависти.

СУ ГУНП в Днепропетровской области внесло сведения в ЕРДР с правовой квалификацией по ст. 161 УК Украины "

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Филатов продолжил: "Итак, несмотря на молчание ягнят из "Оппоблока" и позорное всепрощенчество со стороны некоторых деятелей еврейской общины, правоохранители возбудило уголовное дело.

Наверное, это первое уголовное дело в стране за разжигание межнациональной розни в соцсетях.

Уже завтра Сирожу приглашают на допрос. Поверьте, я буду бороться за каждого "ж @ да", "хачика" и "чурку". Потому, что я ненавижу человеконенавистников. В моем городе не будет ксенофобов. Выжгу каленым железом".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее депутат городского совета Днепра, член "Оппоблока" Сергей Суханов разместил в Фейсбуке ряд антисемитских высказываний.