 Тимошенко в США: Главные темы встреч - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе

Стороны обсудили пути достижения устойчивого мира на Востоке Украины и ситуацию в аннексированном Крыму.
Также особое внимание было уделено борьбе с коррупцией: речь шла об эффективности функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания Антикоррупционного суда, который бы был полностью независимым.
В рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от "Батькивщины" провела ряд встреч с влиятельными американскими чиновниками, а также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.
Со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Юлия Тимошенко обсудила перспективы урегулирования конфликта на Востоке Украины, возможности внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.
Лидер "Батькивщины" и Специальный представитель Госдепа США подробно обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и на ее влияние на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе.
Тимошенко и Волкер были единодушны в необходимости достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине. Речь шла об уважении к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов.
Ситуация в Украине, в частности вопросы, связанные с агрессией России против нашего государства, и предоставление летальной оружия Соединенными Штатами Америки Украине - об этом шла речь на встрече Юлии Тимошенко с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркером.
На встрече Юлии Тимошенко с высокопоставленным членом Республиканской партии США, сенатором Марко Рубио в основном речь шла о политике безопасности и социально-экономического ситуацию в Украине.
Марко Рубио также принял приглашение Юлии Тимошенко в удобное время вместе с коллегами посетить Украину.
На встрече лидера "Батькивщины" с руководством Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США было акцентировано на необходимости борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти Украины, создание и укрепление антикоррупционных органов и введение парламентско-общественного контроля за силовыми ведомствами.
Также в рамках рабочего визита в США Юлия Тимошенко провела встречу с бывшим астронавтом, сенатором Биллом Нельсоном.
Рейтинг украинских Президентов по наращиванию внешнего долга. ИНФОГРАФИКА
В 2017 году, по показателю наращивания государственного внешнего долга, Петр Порошенко существенно опередит Виктора Януковича, оттеснив его на третье место и вплотную приблизится к рекорду Виктора Ющенко.
Смотрите сами.
По состоянию на сегодня, на первом месте пока находится Виктор Ющенко - за 5 лет его президентства государственный внешний долг увеличился на $14,4 млрд. (с $12,1 до $26,5 млрд.).
На втором месте, с существенным отставанием от Виктора Ющенко, расположился Виктор Янукович, с результатом - плюс $10,6 млрд. за 4 года президентства.
На третьем месте пока находится Петр Порошенко - плюс $7,1 млрд. за 2,5 года президентства ($44,2 млрд. на 1 сентября 2016).
При этом, нынешний Президент не планирует «пасти задних», ведь, исходя из внешних заимствований заложенных в проекте бюджета на 2017 год (плюс $3,8 млрд.), плановых поступлений от кредитных траншей МВФ ($6,7 млрд.), с учетом погашения внешнего долга в 2017 году в сумме $3,9 млрд., государственный внешний долг к концу 2017 года превысит $50 млрд. (см. График).
Это означает, что за 4 года президентства Петра Порошенко (2014-2017) внешний долг увеличится на $13,7 млрд. и он потеснит Януковича на 3 место, вплотную приблизившись к рекорду Виктора Ющенко ($14,4 млрд.).
Получается, что при постоянном обвинении «папередников» в наращивании государственного внешнего долга, «современники» продолжают их «благое» дело, наращивая внешний долг все больше и больше.
Viktor Skarshevsky
Именно с того времени и начались браться крупные заимствования, первая программа МВФ при Тимошенко.
Что ты этим хотел сказать - я не очень понимаю.
на 31.12.2009 - 26505,0--Тимошенко
на 31.12.2010 - 34576,0- Тимошенко
на 31.12.2011 - 31794,6 далее Порошенко с гаспидарами и его Команда
на 31.12.2012 - 24546,2
на 31.12.2013 - 20415,7
на 31.12.2014 - 7533,3
на 31.12.2015 - 13300,0
Тупо працюєш.
кажуть, коли опублікували чорну книгу ПР, попав у психлікарню - хотів наскласти на себе руки
2. Доллар по 10 грн.
3. Продам Рошен и т.д. и т.п.
Забыл правда кто это говорил Тимошенко или
Гадина Тимошенко каждый день клевещет на самого честного президента и его сподвижников за всю историю Украины. Я это тоже заметил. (С)
2. Пожалуйста, не путайте премьерство ювт в мирное время и показатели экономики сегодня, когда миром не пахнет.
3. Сектантам ювт не спать! Спамить до утра!
которым страна нужна только для шинковки "капусты" чтобы потом гайнуть на край географии или Ростов, к торговому партнеру на постой .
ящиком більше - ящиком менше
(С)
тільки нема правди у бариг.
Но главное, будучи пламенными борцами с Вароффкой, они одновременно еще и являются адептами Того, Кому Нет Альтернативы.
До сих пор не могут простить ей сумочку(или что там было) от Луи Виттон, пышную свадьбу её дочки и теперь добавим к этому поездку с Трампом. Но одновременно в лучшем случае слепы к поездкам Главнокомандующего на Мальдивы или на Венский бал с дорогущими апартаментами. "А что такое, за свой же счёт, может себе пазволить".
Не могут простить хихикание с Хуйлом и шутки про галстук Саакашвили(хотя сам он давно забыл об этом и общается с ней). Одновременно принципиально слепы к тому, как их Безальтернативец лыбился и кланялся Хуйлу как какой-то холуй. Хотя что тогда, что тогда - войны не было.
Вспоминают и про Лазаренко. Но мучает амнезия про Безальтернативца в одной партии с Медведчуком, создание ПР и работу в кабмине Януковича.
Корят Тимошенко за то, что она подмахивала Коломойше во время премьерства. Но ни разу не осуждают Безальтернативца за переговоры с Фирташем, ни за спайку с Ахметовым сейчас.
Что-то может пропустил - напомните. Так вот, мне чисто интересно: вы сами хоть за собой замечаете это лицемерие или даже мысли не посещают?
Юлька їх порве !
Знайдене родовище гарантує Польщі запаси газу на кілька десятиліть
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Блін наш газ тирити ляхи будуть !
Засліплені богінею воліють не помічати чорних плям на своєму сонечку.
Прошлогодняя поездка Юле обошлась в 141$ тыс , а в этом году сколько ?
Не быть этой аферистке и воровке никогда президентом и это радует !