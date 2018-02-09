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Все про:США (13247) Тимошенко (23785) Волкер Курт (185)

 Тимошенко в США: Главные темы встреч - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе

Во время визита в США Юлия Тимошенко провела встречи с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весси Митчеллом, представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и сенаторами Бобом Коркером, Марком Рубио и Биллом Нельсоном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

В сообщении отмечаетя "В пятницу, 9 февраля, в рамках рабочего визита в США Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречи с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весси Митчеллом

Стороны обсудили пути достижения устойчивого мира на Востоке Украины и ситуацию в аннексированном Крыму.

Также особое внимание было уделено борьбе с коррупцией: речь шла об эффективности функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания Антикоррупционного суда, который бы был полностью независимым.

Тимошенко в США: Главные темы встреч - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе 01

В рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от "Батькивщины" провела ряд встреч с влиятельными американскими чиновниками, а также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.

Со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Юлия Тимошенко обсудила перспективы урегулирования конфликта на Востоке Украины, возможности внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Лидер "Батькивщины" и Специальный представитель Госдепа США подробно обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и на ее влияние на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе.

Тимошенко в США: Главные темы встреч - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе 02

Тимошенко и Волкер были единодушны в необходимости достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине. Речь шла об уважении к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов.

Ситуация в Украине, в частности вопросы, связанные с агрессией России против нашего государства, и предоставление летальной оружия Соединенными Штатами Америки Украине - об этом шла речь на встрече Юлии Тимошенко с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркером.

На встрече Юлии Тимошенко с высокопоставленным членом Республиканской партии США, сенатором Марко Рубио в основном речь шла о политике безопасности и социально-экономического ситуацию в Украине.

Тимошенко в США: Главные темы встреч - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе 03

Марко Рубио также принял приглашение Юлии Тимошенко в удобное время вместе с коллегами посетить Украину.

На встрече лидера "Батькивщины" с руководством Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США было акцентировано на необходимости борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти Украины, создание и укрепление антикоррупционных органов и введение парламентско-общественного контроля за силовыми ведомствами.

Также в рамках рабочего визита в США Юлия Тимошенко провела встречу с бывшим астронавтом, сенатором Биллом Нельсоном.

Источник: https://censor.net.ua/n3049640
 
 
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Вот почему тебя так колбасит...может боярочку трахнешь ?
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мордовецвася,для вас тут водки нет,свободен пока...
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За Юлі зовнішній борг був на рівні 20% ВВП України, а зараз цей борг досяг майже 90%ВВП. Що ж Ви так, Петро Олексійович?
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Рейтинг украинских Президентов по наращиванию внешнего долга. ИНФОГРАФИКА

В 2017 году, по показателю наращивания государственного внешнего долга, Петр Порошенко существенно опередит Виктора Януковича, оттеснив его на третье место и вплотную приблизится к рекорду Виктора Ющенко.
Смотрите сами.
По состоянию на сегодня, на первом месте пока находится Виктор Ющенко - за 5 лет его президентства государственный внешний долг увеличился на $14,4 млрд. (с $12,1 до $26,5 млрд.).
На втором месте, с существенным отставанием от Виктора Ющенко, расположился Виктор Янукович, с результатом - плюс $10,6 млрд. за 4 года президентства.
На третьем месте пока находится Петр Порошенко - плюс $7,1 млрд. за 2,5 года президентства ($44,2 млрд. на 1 сентября 2016).
При этом, нынешний Президент не планирует «пасти задних», ведь, исходя из внешних заимствований заложенных в проекте бюджета на 2017 год (плюс $3,8 млрд.), плановых поступлений от кредитных траншей МВФ ($6,7 млрд.), с учетом погашения внешнего долга в 2017 году в сумме $3,9 млрд., государственный внешний долг к концу 2017 года превысит $50 млрд. (см. График).
Это означает, что за 4 года президентства Петра Порошенко (2014-2017) внешний долг увеличится на $13,7 млрд. и он потеснит Януковича на 3 место, вплотную приблизившись к рекорду Виктора Ющенко ($14,4 млрд.).
Получается, что при постоянном обвинении «папередников» в наращивании государственного внешнего долга, «современники» продолжают их «благое» дело, наращивая внешний долг все больше и больше.
Viktor Skarshevsky
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Тот фактор что долг Украины на 80% зависит от внешней коньюнктуры на энергоносители и металлы рисователь графичков очень удобно забыл упомянуть.
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Цены на металлы обвалились еще в далеком 2008-2009 во время кризиса.
Именно с того времени и начались браться крупные заимствования, первая программа МВФ при Тимошенко.
Что ты этим хотел сказать - я не очень понимаю.
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Даже в кризисном 2008 году, невозможно было найти сотрудников на работу, не потому что в Польшу все разъехались, а потому что предложение превышало спрос. Но теперь зажили По-новому, ни работы ни денег, ни медицины, до сих пор в сельской медицине ездят Юлькины Опели по цене лавочек в метро будкостроителей. И их корешей
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ЗВР Украины https://index.minfin.com.ua/index/assets/

на 31.12.2009 - 26505,0--Тимошенко

на 31.12.2010 - 34576,0- Тимошенко
на 31.12.2011 - 31794,6 далее Порошенко с гаспидарами и его Команда

на 31.12.2012 - 24546,2

на 31.12.2013 - 20415,7

на 31.12.2014 - 7533,3

на 31.12.2015 - 13300,0


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Видна активная и плодотворная работа Министра экономики в правительстве Азарова, а ныне Президента. Умница!
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Багато грошей вкрала Тимошенко в Українців своєю пандемиєю.
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Там міністр охорони здоровя був від Ющера. Як гадаєш він у долі був, чи чесний?
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Под руководством Тимошенко работал, выполнял её коррупционную волю.
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І тепер мовчить, бо ділився з Ющером.
Тупо працюєш.
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Мабуть це не Супрун, бо турбується про людей, а не забила на вакціну навіть від дифтерії і корі.
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По поводу Тимошенко мы с вами согласия не найдем. Одно ясно, что Хряка Второго надо снимать, собрав все силы вместе. А потом что Бог даст.
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Ви панікуєте, Петро Олексійович. У Вас істерика. Вам треба примиритись з думкою, що Юля - президент, а Ви - довічний в'язень(з конфіскацією). І Вам відразу стане легше Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 9114
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Кацапа в неї чоловік доларовий мультимільйонер Вона цих несчастних 3 мільйони взяла в тумбочці біля ліжка Шо таке 3 мільйона Пару раз на Сейшели злітати і один раз на віденський бал
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При Януковичі вона у в'язниці сиділа, а Петро біля ригоанального корита весь час був. І зараз не відірвеш
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Марго, не пугайте меня. Всю жизнь мечтал на вертолете полетать! И дайте мине ту страшную черную книгу!
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у Манафорта спитай
кажуть, коли опублікували чорну книгу ПР, попав у психлікарню - хотів наскласти на себе руки Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 8366
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А как же мой вертолет, если Манафорт в психушке?
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Я бы посоветовал Рубио записывать встречу с ВОНОЙ на камеру. Того гляди еще одна решит с #MeToo на бабки развести.
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Чем ближе выборы тем больше будут гопники и барыги вешать своих дохлых собак на Тимошенко
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распятые снигири с Банковой. теперь сбились в одну стаю с мордоровскими
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Шмадченко, дурной тон самого себя плюсовать..
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1. АТО за считанные часы.
2. Доллар по 10 грн.
3. Продам Рошен и т.д. и т.п.
Забыл правда кто это говорил Тимошенко или
Гадина Тимошенко каждый день клевещет на самого честного президента и его сподвижников за всю историю Украины. Я это тоже заметил. (С)
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в "активности ответах и оценках". Там частенько палятся тролли Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 1242
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1. Жрачка с Трампом стоит денёг. Тут один клоун заявил, что тимоху усадили в первый ряд в силу симпатий и уважения к ней. Не так - скока билет стоил, там и усадили. Походу, Богиня последнее продала
2. Пожалуйста, не путайте премьерство ювт в мирное время и показатели экономики сегодня, когда миром не пахнет.
3. Сектантам ювт не спать! Спамить до утра!
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Что для бедной Воны пару сотен тысяч долларов за бесполезный завтрак с Трампом Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 7942
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Запутинцы, гопники и барыги будут ее боятся даже мертвой, для них она как кошмарный сон
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не гойдай човен, Пєцік вам щєкаладом стругоне.
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Так ше тре вміти, Боже дай на розум людям, щоб вони все вміли бачити.
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Платный завтрак Тимошенко с Трампом по своей сути, как оголение вялой груди хуйлом, шоу для недалёкой ваты. Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 2260
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Как показал горький опыт,С лозунгами абынеюлька, к власти ПРиходят гопники и барыги. или не так???
которым страна нужна только для шинковки "капусты" чтобы потом гайнуть на край географии или Ростов, к торговому партнеру на постой .
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та да. все рівно відбраковка
ящиком більше - ящиком менше Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 4357
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там де правда, там Бог
(С)
тільки нема правди у бариг.
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Странные эти борцы с Юлькой-вароффкой.
Но главное, будучи пламенными борцами с Вароффкой, они одновременно еще и являются адептами Того, Кому Нет Альтернативы.

До сих пор не могут простить ей сумочку(или что там было) от Луи Виттон, пышную свадьбу её дочки и теперь добавим к этому поездку с Трампом. Но одновременно в лучшем случае слепы к поездкам Главнокомандующего на Мальдивы или на Венский бал с дорогущими апартаментами. "А что такое, за свой же счёт, может себе пазволить".
Не могут простить хихикание с Хуйлом и шутки про галстук Саакашвили(хотя сам он давно забыл об этом и общается с ней). Одновременно принципиально слепы к тому, как их Безальтернативец лыбился и кланялся Хуйлу как какой-то холуй. Хотя что тогда, что тогда - войны не было.
Вспоминают и про Лазаренко. Но мучает амнезия про Безальтернативца в одной партии с Медведчуком, создание ПР и работу в кабмине Януковича.
Корят Тимошенко за то, что она подмахивала Коломойше во время премьерства. Но ни разу не осуждают Безальтернативца за переговоры с Фирташем, ни за спайку с Ахметовым сейчас.

Что-то может пропустил - напомните. Так вот, мне чисто интересно: вы сами хоть за собой замечаете это лицемерие или даже мысли не посещают?
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А шо там танцор мальдівський ?! З фірташом вже порадився, методички отримав ?! Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 5641


Юлька їх порве ! Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 5641
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Теперь Россия Польшу не достанет, для Московии украинцы всё время были в роли мешков с песком для защиты границ империи от врагов с западной Европы ,а сейчас интересно кем для поляков будут являться украинцы в буферной Украине?
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Значит США поддержат Юлю, что логично - если выбирать между Юлей и вороватой Лолитой я бы тоже выбрал Юлю.
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А почему все забыли про ШИРКУ ?? Или жтотне она написаоа новую конституцию по которой Вона вечный вечный премьер , а Овощ вечный презик , но слава Богу проФФессор отказался . Вы этого хотели ?
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Бо якось "невдобно". Тимошенко в США: Головні теми зустрічей - протидія корупції та пошук миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 6309
Засліплені богінею воліють не помічати чорних плям на своєму сонечку.
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А почему все забыли про ШИРКУ ?? Или жтотне она написаоа новую конституцию по которой Вона вечный вечный премьер , а Овощ вечный презик , но слава Богу проФФессор отказался . Вы этого хотели ?
Прошлогодняя поездка Юле обошлась в 141$ тыс , а в этом году сколько ?
Не быть этой аферистке и воровке никогда президентом и это радует !
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... прочитал "шапку" статьи и пришел на ум женский этап - климакс ( ...и политичесий тоже)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко в США: Главные темы встреч - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе
 
 
 
 
 
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