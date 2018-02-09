 Тимошенко в США: Главные темы встреч - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

В сообщении отмечаетя "В пятницу, 9 февраля, в рамках рабочего визита в США Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречи с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весси Митчеллом

Стороны обсудили пути достижения устойчивого мира на Востоке Украины и ситуацию в аннексированном Крыму.

Также особое внимание было уделено борьбе с коррупцией: речь шла об эффективности функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания Антикоррупционного суда, который бы был полностью независимым.

В рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от "Батькивщины" провела ряд встреч с влиятельными американскими чиновниками, а также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.

Со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Юлия Тимошенко обсудила перспективы урегулирования конфликта на Востоке Украины, возможности внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Лидер "Батькивщины" и Специальный представитель Госдепа США подробно обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и на ее влияние на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе.







Тимошенко и Волкер были единодушны в необходимости достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине. Речь шла об уважении к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов.

Ситуация в Украине, в частности вопросы, связанные с агрессией России против нашего государства, и предоставление летальной оружия Соединенными Штатами Америки Украине - об этом шла речь на встрече Юлии Тимошенко с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркером.

На встрече Юлии Тимошенко с высокопоставленным членом Республиканской партии США, сенатором Марко Рубио в основном речь шла о политике безопасности и социально-экономического ситуацию в Украине.

Марко Рубио также принял приглашение Юлии Тимошенко в удобное время вместе с коллегами посетить Украину.

На встрече лидера "Батькивщины" с руководством Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США было акцентировано на необходимости борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти Украины, создание и укрепление антикоррупционных органов и введение парламентско-общественного контроля за силовыми ведомствами.

Также в рамках рабочего визита в США Юлия Тимошенко провела встречу с бывшим астронавтом, сенатором Биллом Нельсоном.