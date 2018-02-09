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 Политика Украины
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Все про:ВР (21616) НБУ (4323) Парубий (1531) ЦИК (2673)

 Рада рассмотрит назначение главы НБУ на следующей пленарной неделе, с ЦИК ситуация немного сложнее, - Парубий

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе с 27 февраля по 2 марта рассмотрит вопрос назначения главы Национального банка Украины, а членов Центральной избирательной комиссии – если будут решены процедурные вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По Национальному банку уже все готово. Думаю, что на следующей неделе мы рассмотрим вопрос по Национальному банку. Здесь есть уже прохождение всех процедур и комитета", - сказал председатель украинского парламента Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада" в пятницу.

Спикер отметил, что у претендента на должность главы центробанка будут встречи с парламентскими фракциями и высказал надежду, что к следующей пленарной неделе политические дискуссии завершатся.

"С ЦИК ситуация немного сложнее", - сказал спикер.

Он напомнил, что антикоррупционное законодательство предусматривает прохождение кандидатов в члены ЦИК специальной проверки, которая может длиться до 20 дней. А.Парубий отметил, что направил документы для спецпроверки, как только получил от президента Украины представление на назначение членов Центризбиркома.

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А.Парубий надеется, что к следующей пленарной неделе завершится спецпроверка.

"Потом комитет, потом вынесение на заседание Верховной Рады Украины. Могу гарантировать одно: как и вопрос Антикоррупционного суда, вопрос ЦИК я безотлагательно поставлю в повестку дня, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры. И я рассчитываю, что это может быть на следующей пленарной неделе", - сказал он.

Вместе с тем А.Парубий отметил, что вопрос внесения в повестку дня сессии законопроектов о Высшем антикоррупционном суде народные депутаты также рассмотрят на следующей пленарной неделе, после чего их передадут в профильный комитет, а затем можно голосовать за них в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3049639
 
 
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А как же гонтарева , тут аборигены гавкали что лучшего кризисного менеджера нет ???
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Пророкую- петя купить на шару. І притому на підставну особу.
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скажите ка соевые. а когда будет отчитываться о своей деятельности ( обвал гривни, инфляция, убийство нац.валюты) луТшая пьяная жаба галактики - сатановская, по кличке гонтарева, прачка агента русни лолиты?
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Боюсь гривна поползла вверх перед утверждением Смолия, кто бы проголосовал если бы гривна падала.
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Блін здали лоліки.... немає навіть кого поганяти...мать в лоліка гроші кончились. Або набирають тролів як і в нах.гвардію.
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"если поломаете нам воровские схемы, то Путин, введи войска и забирай суверенитет!"
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А с кем тогда останется? Лучшего кризисного банковского менеджера - незаменимого уже потерял, теперь на кону лучший незаменимый пидрахуй.
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гонтарева как бы все... спокойно ручкой с золотой каблучкой помахала
а вот охендовский.. волнуется...
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Вас надо гнать в шею.Коалиции нет давно.Четыре дня "работают" - месяц отдыхают,при этом зарплату себе увеличили на 100%.Сколько можно вас содержать - ДАРМОЕДЫ!
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Мне нравится спитч этого спикега, когда он был депутатом при Юще: да, Ющенко кляде, але він дельзявник...!
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Вопрос совершенно в другом.Когда всея резидент параши вместе с этой жабой обокравшей Украину ответят за его предвыборное балобольство,про курс 10.Никто его за язык не тянул.
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"С ЦИК ситуация немного сложнее" - А не складніше буде в іншому випадку ховатися по світу?
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"..с ЦИК ситуация немного сложнее", - Парубий.
Конечно, попробуй сразу разыщи столько "бухгалтеров", назначь им такие суммы бабла, чтобы при любом голосовании народа они могли бы свести "баланс" в пользу Пороха и выставили нужную цифру.
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врядле. сейчас счетовод шыкаладный сцыкливый пошел и знает что при написании больших цифр в пользу лолиты с него шкуру враз сдерут. Убежать ведь народ не даст.
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Я Вас умоляю. Назовите хоть одного, с кого содрали шкуру за нанесение огромных убытков Украине: логоворняки между своими, отжимание хозяйств, кражи урожаев, курс доллара, цены на бензин, включение печатного станка и т.д. Главный "счетовод" Холера, бросившая больше чем на полгода во время войны Национальный банк Украины, увеличившая доходы банков: олигархов, своих и связанных с Порохом, отделалась прекрасным загаром и поправкой здоровья в теплых краях, а должна была бы прохлаждаться на нарах.
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Трохи не в тему, але за останні 3 години BRENT упав іще на 2 долари.
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Парубий шото ляпнул. Поржать можно Хлопци!?
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Отрубей, что ты собираешься ставить в повестку, если она давным давно уже ждет тебя? Рада розгляне призначення голови НБУ наступного пленарного тижня, з ЦВК ситуація дещо складніша, - Парубій - Цензор.НЕТ 5730
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патрубий скурвился., у него шикарная квартира шикарная машина. теперь что ему скажуть то он зведаляпить и бует. А так на рожу глянешь : сурьезный пасан. а в жизне гавно редкосное
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Как и все ущербные, в детстве зашуганые и пизженые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада рассмотрит назначение главы НБУ на следующей пленарной неделе, с ЦИК ситуация немного сложнее, - Парубий
 
 
 
 
 
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