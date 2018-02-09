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 Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове

В 2017 году в выездном консульском пункте в Тирасполе российское гражданство получили 9 тыс. 185 жителей Приднестровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он выразил благодарность "приднестровским властям" по организации работы пункта. "Это огромный объём работы, который невозможно было бы провести без поддержки ваших МИД и МВД", - сообщил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин в пятницу на расширенном заседании коллегии приднестровского МИД.

Посол также поблагодарил приднестровскую сторону за активную работу по подготовке к предстоящим 18 марта выборам президента России. В этот раз в Приднестровье будет открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на думских выборах в 2016 году. Кроме того, гражданским лицам разрешат голосовать и на трёх участках, предназначавшихся до этого исключительно для миротворцев и военнослужащих Оперативной группы российских войск.

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 Ранее Молдова обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопроса о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения. Кишинев также настаивает на замене российских миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре международной миссией гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций.

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На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3049637
 
 
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Жители непризнанного региона рвутся в будущую китайскую провинцию...
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Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
47 мин. · Odessa Oblast, Kholodnaya Balka ·

Смерть под Вагнера?
Российские наемники из армии Вагнера находились в Сирии в зоне ответного удара международной коалиции во главе с США 7 февраля. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Пентагона.
https://lenta.ru/news/2018/02/09/naem/

По его словам, россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар.Причем, граждане России не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали захватить нефтеперерабатывающий завод.
Как уточняет телеканал, если россияне есть среди погибших в результате атаки, то это был первый прямой американский удар по россиянам после распада СССР.
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стрелков трындит о сотне зашквареных вагнеровцев =))
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При уничтожении так называемой ПМР,всех граждан РФ,выслать за пределы Молдовы!
Иначе они снова будут творить безобразие.
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В ПМР остались пенсы, чиновники, руцькие "миротворцы" и их семьи.Трудоспособное население кто где по заграницей батрачит
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Повод военного вмешательства, защита граждан (Абхазия) . Границы нет ,склады СССР в Приднестровье Украине не помешали бы . 700 танков и другое .
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Україна мала б зайняти ПМР ще в 2014 році, щойно Москва окупувала Крим. Але маріонетковий режим колаборантів під орудою державного зрадника Порошенка на подібні вчинки не здатний навіть теоретично.
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ну так это же хорошо...укрзалызныця неплохо наварится при их эвакуации Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове - Цензор.НЕТ 1053.да и тирасполь чище станет.
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Получают. С одной целью. Свалит с непризнанного гетто в общепризнанный ГУЛАГ Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове - Цензор.НЕТ 8968
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Кацапы набирают численность.Потому что выздыхают а нынешнее поколение сплошные выродки,которые застряли в 90-х и лезут сюда,что-бы убивать за деньги.Они уже потомство не дают,потому что эгоистичны...Шо за паскудный вирус эти кацапы,на теле человечества?
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Предатели! Им отдельный рыцпублик отвоевали у Молдовы, а они паспорта иностранные получают.
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А чем тебе Лугандония не нравится? Все по той же схеме,а под шумок Крым прикарманили.
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Лугандонии мне всем не нравятся. Независимо от того, лугандонии это на Донбассе, в Грузии или в Молдове.
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Прийняти кацапське громадянство - це все рівно, що розписатися в членстві в НСДАП (була така партія у Гітлера - націонал-соціалістична, типу робітнича). Тому просто приходиться констатувати зростання русскомірскіх фашистів.
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опг кремля рады - ряды крепостных пополнилис.
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Сейчас в мире большой дефицит рабочих рук и выдача гражданства, гринкарт и пр. один из способов для привлечения гастарбайтеров.
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Це добре, тепер їх треба викреслити з числа виборців в Молдові.
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Поздравляю недоносков!!! Из Западной полужопицы вы влезли в плотную Восточную ЖОПУ!!!!Ваши дети - поспешат убежать кто сможет.. Ваша голодная старость - это ваш выбор на вашем решении....НЕТ ума - считай россиянин.... Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове - Цензор.НЕТ 3236
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Если они получили гражданство, то соответственно получили и паспорт РФ. Внимание, вопрос: Какая прописка указана в этом паспорте?
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прекрасный вопрос! Поставки, сбыт, миграция - всё будет также безоблачно???Вы уже не приднестровцы, ни Россияне, ни Молдаване, ни Украинцы - - вы неведомы зверюшки... Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове - Цензор.НЕТ 5378Поскольку нет такой нации и гражданства - приднестровец !!! Дворовая кошка - ваша соседка по крови и по паспорту... Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове - Цензор.НЕТ 5378 Поверьте - я смеюсь сквозь слёзы, поскольку у меня дед под Слободзеей погиб...Мы каждый год туда приезжали на 9 мая,, нам накрывали стол, а мы дарили детишкам подарки..Все были друг другом рады и расспрашивали о своих предках.... Потом туда пришла Кацапия с мордой смерти ( или Ппутика) -и всё погибло....Мелкая кремлядская глиста с выпученными глазами стала диктовать условия.... Могу сказать одно - если эта тварь опять в Одессу полезет - то пусть сразу идут в Дом Профсоюзов -- чтобы дважды не восстанавливать....И кацапских трупиков там вывозить удобно - вокзал рядом... Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове - Цензор.НЕТ 5378
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Задача для Молдовы упроститься. граждан чужой страны экстрадировать по месту гражданства.
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Так просто - что я чуть сигарету не проглотил... Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове - Цензор.НЕТ 2069Кацапы - уже не граждане чужой страны!!! Они - граждане Молдовы! И неважно что они не знают ни одного слова или молдавского обычая --- паспорт у них точно такойже...А потом они прийдут голосовать... Угадайте, за кого?? За очередную Кремлядь.... И если они победят - Молдову сожрут с потрохами как Крым.. Покупайте бинокли, господа......
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граждане Молдовы имеют паспорта Молдовы ,а следовательно и гражданство Молдовы,люди получившие паспорта другой страны гражданами Молдовы по закону не являются.
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Мадам, Вы мне нравитесь своей наивностью..... а А ежели я женился на молдаванке -я получаю молдавский паспорт??? Сответственно -могу голосовать... А учитывая , сколько безродных Ванек возжелало молдавского вина -это вопрос времени...Нравятся мне молдаване как народ - над каждой веточкой винограда трясутся.... А Кацапы - гусей бульдозером давят . Вот и весь ответ и вся разница.....Кто в итоге будет на молдавской земле?? Придурок Емеля....
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Не... У Молдовы сейчас есть порт на Дунае. Румыния ей передаст старые, ржавые баржи, типа на переплавку... Грузить их на баржи и топить в Черном море...
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А потом прикольно наблюдать, как на приднестровской таможне "свои родные" приднестровские таможенники начинают дрючить этих самых "россиян", как иностранцев и стричь с них купоны.
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правильно товарищь Vit Blaz миркуйе, создается новый очаг напряженности, есть повод для захвата территории (защита соотечественников), на главное - отвлечь внимание от аннексии Крыма и войны на Донбассе
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"Виїзний консульський пункт" - це піпець! Як стара "дев'ятка" край дороги - "Автоцивілка зі знижкою"?
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Одно могу сказать Вам точно,-хреново им там.Очень хреново.Потому и делают паспорта,чтобы хоть куда вырваться. В Европу или куда подальше им нельзя,ведь им же сказали,что там их съедят живьем,вот они и верят и боятся туда поехать.Остается одна забава...
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Вот шо Вы творите, Владимир??? Напоминаете про дунайскую селедку.....Не с базара, а с плавней......Если я захлебнусь аппетитом = это на вашей совести.... Приму валерьянку - может выживу.....
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Странная новость.русские хотят получить гражданство России. Говорят что
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Сколько вообще государств на Земле, которые не уважают себя на столько, что раздают свое гражданство дистанционно? Кто то считал?
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Эвакуировать/этапировать по месту гражданской принадлежности, да и дело с концом. Вон, чехи после войны всем, кто хотел жить в Германии, пошли навстречу и бескорыстно помогли добраться до Германии... пешком и с комплектом белья в чемодане.
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Приднестровье полностью изолировать от внешнего мира. Склады взорвать. Особо буйных кацапов депортировать. Сейчас самое время.
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дивує, що в з непризнаного Придністров*я впускають до України. Також, не раз бачив авто з Їхніми номерами... Питання: за якими документами впускають? Їхніми , Молдови , РФ ? Хто гарантує, що приїздять не терористи, шпигуни,провокатори?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове
 
 
 
 
 
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