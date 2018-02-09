 Более 9 тыс. жителей непризнанного Приднестровья получили российское гражданство в 2017 году, - посол РФ в Молдове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он выразил благодарность "приднестровским властям" по организации работы пункта. "Это огромный объём работы, который невозможно было бы провести без поддержки ваших МИД и МВД", - сообщил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин в пятницу на расширенном заседании коллегии приднестровского МИД.
Посол также поблагодарил приднестровскую сторону за активную работу по подготовке к предстоящим 18 марта выборам президента России. В этот раз в Приднестровье будет открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на думских выборах в 2016 году. Кроме того, гражданским лицам разрешат голосовать и на трёх участках, предназначавшихся до этого исключительно для миротворцев и военнослужащих Оперативной группы российских войск.
Ранее Молдова обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопроса о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения. Кишинев также настаивает на замене российских миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре международной миссией гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций.
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На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.
47 мин. · Odessa Oblast, Kholodnaya Balka ·
Смерть под Вагнера?
Российские наемники из армии Вагнера находились в Сирии в зоне ответного удара международной коалиции во главе с США 7 февраля. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Пентагона.
https://lenta.ru/news/2018/02/09/naem/
По его словам, россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар.Причем, граждане России не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали захватить нефтеперерабатывающий завод.
Как уточняет телеканал, если россияне есть среди погибших в результате атаки, то это был первый прямой американский удар по россиянам после распада СССР.
Иначе они снова будут творить безобразие.