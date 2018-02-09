 Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка

Как передает Цензор.НЕТ, текстом соответствующего обращения располагает Укринформ.

"Обращаемся к вам с просьбой поддержать инициативу об объявлении 2018 года - Годом утверждения государственного языка. С непоколебимой твердостью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим зарубежным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - отмечается в обращении.

По убеждению авторов обращения, в условиях гибридной агрессии против Украины, угрозы нарушения целостности ее территории чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Бывшие Президенты выразили надежду, что Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украинского государства фактом провозглашения Года утверждение государственного языка.

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