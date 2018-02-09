 Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка

Как передает Цензор.НЕТ, текстом соответствующего обращения располагает Укринформ.
"Обращаемся к вам с просьбой поддержать инициативу об объявлении 2018 года - Годом утверждения государственного языка. С непоколебимой твердостью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим зарубежным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - отмечается в обращении.
По убеждению авторов обращения, в условиях гибридной агрессии против Украины, угрозы нарушения целостности ее территории чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
Бывшие Президенты выразили надежду, что Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украинского государства фактом провозглашения Года утверждение государственного языка.
Случай не Саша Янукович, тебя зовут?
Вот это да.а где ж Вяличие Плешивого Педофила*?
К сожалению, важнейшие решения в государстве принимают либо профессиональные воры, либо гуманитарии, не скрутившие в жизни ни одного болта с гайкой и которые искренне считают, что песнопения на национальном языке на берегу Днепра - это и есть экономика... Печально.
Ця новина приголомшила багатьох. Марина Порошенко, кардіолог за освітою, очолила Український культурний фонд. Тож відтепер розпоряджатиметься мільйонами бюджетних коштів, куруючи сферою, у якій немає жодної практики. Крім того, перша леді України одержала доступ до потужного адмінресурсу, який може допомогти її чоловікові на наступних виборах Президента.
=====================================
Рошенівська - мафіозна окупація по всіх фронтах !
тоже начеку...
Капец,РАБссия приехала...медицина высший пилотаж...
я профессор Преображенский возьму на воспитание двух Шариковых.при себе иметь диплом о высшем образовании,55 томов товаристча чЛенина,Диплом ДомКома г.Москва с печатью и росписью товарища Швондера.,месячный оклад одному Шарикову 5 000 долларов и трехразовое питание..,знание английского обязательно.
Но ситуация настолько отличается от нашей, что мало кто в Америке из сферы бизнеса (а тем более вне бизнеса) может понять наше сермяжное бытиё типа: "менты наехали, денег хотят", "прокурорские на долю присели", "сбу-шники дело шьют, чтобы на процент поставить", "налоговики НДС не возмещают без отката"..
Думаю, надо стремиться к такому положению дел, как в американском обществе и бизнесе, а не рассуждать о том на каком языке должны общаться воры и нормальные люди...
И конечно , гнилого Овоща продвинула в президенты ! Вобщем , РЕДКАЯ МРАЗЬ !
БОГ ВСЁ ВИДИТ , АМИНЬ .
Україна повинна стати зразком антикорупційної, багатонаціоналтної, демократичної держави. Щоб бути не тілтки державою громадян України, а й взірцем для громадян бувшої Росії. Адже ці громадяни не зникнуть. Після розпаду Росії вони повинні бути організовані в десятки суверенних і демократичних держав. Хто буде для них зразком? Не буде зразку - НЕ БУДЕ І СУВЕРЕННИХ ДЕРЖАВ!
В Україні ніхто про це не думає. Є злодії в теперішній владі - і є злодії з минулої влади, які безсоромно спекулюють на "національному питанні"... І охоче збуджують примітивні інстинкти...
Але національне, мовне питання - це меч без рукояті, який створює протистояння і який тримають голими руками. Бездумно махаючи ним, висмикуючи один в одного, можна дуже порізатися. Смертельно порізатися.
После этого, имея на руках решения украинских судов всех уровней, будет подан в Европейский Суд по правам человека коллективный или ряд индивидуальных исков к государству Украина за дискриминацию языков, не являющиеся государственными. ЕСПЧ, безусловно примет эти иски.
И что, в качестве базовой аргументации будет рассматривать ЕСПЧ? Блеяние украинских адвокатов? Конечно же нет. Базовой аргументацией при рассмотрении претензий к государству Украина со стороны лиц, подавших иски в ЕСПЧ будут положения, изложенные в заключении Венецианской комиссии, которая уже высказала своё несогласие с принудительной украинизацией граждан Украины, не желающих владеть украинским языком. На основании этих выводов, в том же ключе высказалась и Европейская Комиссия.
Поэтому, ЕСПЧ никаким другим образом не изменит политики Евросоюза по языковому вопросу в Украине. Более того, в исках в ЕСПЧ могут содержаться просьбы о вынесении частного определения в отношении лиц, виновных в нарушениях (дискриминации языков) путём подготовки и принятия неправомерного закона. На основании такого определения, уголовный суд Украины может привлечь к ответственности всех, кто имел отношение к подготовке, принятию и реализации преступного закона.
Кравчук - подписал обезоруживание Украины в ядерном сегменте. Ссылаясь на заключения экспертов о слишком дорогом содержании ядерного потенциала (наззывал более $60 млрд в год, на самом деле - $4 млрд). Кто же тогда Кравчук? Полный дегенерат, которого какие-то "эксперты" могут столь наивно обмануть, или осмысленный враг государства?
Кучма - осуществил уничтожение ядерного комплекса на основании "Будапештского меморандума". Свернул "Бушерский контракт" с Ираном. Свернул ВТС с Индией в угоду беспрепятственной работе "Интерпайп" на российском рынке. Уничтожил стратегические и оперативно-тактические бомбардировщики Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Отдал россии более тысячи единиц крылатых ракет Х-55, а оставшиеся в Украине уничтожил. Подписал обязательство Украины не иметь ракет с радиусом более 500 км. Кто Кучма? Примитивно мыслящее существо или тварь, поставившая бизнес-интересы своего зятя выше интересов безопасности государства?
Ющенко - сдал президентскую власть Януковичу, прекрасно понимая, чьи интересы он будет реализовывать в Украине. Кто тогда Ющенко?