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Все про:Кравчук (823) Кучма (1678) украинский язык (556) Ющенко (11722) язык (3279)

 Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка

Первый, второй и третий  Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали нынешнего главу государства Петра Порошенко объявить 2018-й Годом утверждения государственного языка.

Как передает Цензор.НЕТ, текстом соответствующего обращения располагает Укринформ.

"Обращаемся к вам с просьбой поддержать инициативу об объявлении 2018 года - Годом утверждения государственного языка. С непоколебимой твердостью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим зарубежным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - отмечается в обращении.

По убеждению авторов обращения, в условиях гибридной агрессии против Украины, угрозы нарушения целостности ее территории чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Бывшие Президенты выразили надежду, что Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украинского государства фактом провозглашения Года утверждение государственного языка.

Также читайте: Кучма, Ющенко и Янукович вручили 126 единиц именного огнестрельного оружия, - АП

Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3049633
 
 
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Так у них такой принцип - "вышиванки", память о Голодоморе, украинский язык- все это якобы показывает их патриотизм. Это все отвлекает народ от основных целей по улучшению жизни, чем они и пользуются 26 лет.
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Открой предпритятие и корми сама себя,кто мешает? президент?премьер? Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка - Цензор.НЕТ 4759или уличный бандит?
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Ты уже три открыл? Стал миллионером?
Случай не Саша Янукович, тебя зовут?
Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 1520
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Без поваги до своєї мови не може бути економічного покращення життя. Треба бути зовсім тупою твариною щоб цього не розуміти.
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Бюджет одного университета в США больше бюджета Всея РАБссии на образование. Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка - Цензор.НЕТ 5362
Вот это да.а где ж Вяличие Плешивого Педофила*? Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка - Цензор.НЕТ 5362
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Есть ещё мулька суровая. Сводный бюджет г. Нью-Йорка равен годовому бюджету РФ!
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Українська мова є смертельною для русскіх гнід, що висмоктують життєві сили українців своїм русскім язичьком.
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Конечно, экономика, как всегда, на восьмом месте. Сначала язык, потом кредиты МВФ. Ни чего не меняется.
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Олег - Вы правы! Особенно, если учесть, что для Украины, для её уровня развития, по прежнему актуален принцип: "Основа экономики - промышленное производство". И это производство способно осуществлять своё функционирование на базе технической документации в объёме, как минимум 30 миллиардов листов, написанных на русском языке.
К сожалению, важнейшие решения в государстве принимают либо профессиональные воры, либо гуманитарии, не скрутившие в жизни ни одного болта с гайкой и которые искренне считают, что песнопения на национальном языке на берегу Днепра - это и есть экономика... Печально.
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Особенно Кучма... чеж ты с.ука на первых выборах даунбасянам новые мосты с кацапами тогда обещал?
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Як дружина Порошенка очолила Український культурний фонд Читайте більше тут:

Ця новина приголомшила багатьох. Марина Порошенко, кардіолог за освітою, очолила Український культурний фонд. Тож відтепер розпоряджатиметься мільйонами бюджетних коштів, куруючи сферою, у якій немає жодної практики. Крім того, перша леді України одержала доступ до потужного адмінресурсу, який може допомогти її чоловікові на наступних виборах Президента.
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Рошенівська - мафіозна окупація по всіх фронтах !
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а у озабоченных кругом враги Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 2953.как у кацаплян.симптомы одинаковые
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Три ган..............................дона, які затопили Україну в крові Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка - Цензор.НЕТ 4042
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А у Ющера вообще кум модный,якэ Їхало таке й здибало,щоколадний кум вопщем.Ющер уже путинскому холую Овосчу Украину продал с потрохами,посмотрим что дальше будет.Я помню"первий корупцийний скандал"и вижу что творится сейчас.Но я надеюсь,что американци
тоже начеку...
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На Совете по науке РФ предложено убивать недоношенных детей.Лишняя нагрузка на бюджет.Предложение внёс доцент и зав.Кафедрой государственного Мединститута Башкирии Владимир Юлдашев...
Капец,РАБссия приехала...медицина высший пилотаж...
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Эта славная тройка мудаков не хочет объявить 2018 год годом возвращения,всего украденного ими у страны?
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нет, тройка хочет народу украинский язык- а себе миллиарды баксов
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То есть все то что было украденное Овощной базой тебе уже не интересно?
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Пхах! Призвали Порошенко))) Это у него можно только купить используя его коррупционные наклонности. Только хорошая взятка поможет решить этот наболевший вопрос. Этого хряка нужно ещё просить о том, что он обязан был сделать в первые 100 дней своего президентства. Позорысько.
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Липецк.Офшор.Зрада.Мальдивы,Сейшелы...и труп чЛенина в Мавзолее коммуняцкий... Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка - Цензор.НЕТ 4972
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хорошо кацаплянам...не надо групповых фотографий.хуйло сказало и никаких гвоздей.первый уже помер,а третий ваще не вщчет
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Все эти президенты - враги Украинского Народа .= Каждый этот ублюдок президент стал миллиардером , а Украинский Народ при всех этих корупционных гнидах стал нищим и голодным . = переловить этих тварей и уничтожить вместе с детьми и внуками . шо б эти гниды корупционные больше не размножались в Украине .
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Обявление.
я профессор Преображенский возьму на воспитание двух Шариковых.при себе иметь диплом о высшем образовании,55 томов товаристча чЛенина,Диплом ДомКома г.Москва с печатью и росписью товарища Швондера.,месячный оклад одному Шарикову 5 000 долларов и трехразовое питание..,знание английского обязательно.
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Благая весть из Сирии.Американские авиаторы покрошили в капусту около ста ордынцев.Орда утверждает,что это ЧВК Вагнера...
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Хватит голову дурить людям пенсионеры хреновы. верните лучше награбленое за все годы вашего правления!
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люстрацію похєрили, боротьбу з корупцією похєрили, ще й мову похєрять
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Мировая рыночная экономика выживает за счёт банковских кредитов и процентов по ним.Когда ИМЕННО эта Пирамида начнет рушиться в этом году?1998 год 2008 год,Сейчас 2018 год...,я не намекаю...,на Крызу....просто наблюдаю со стороны.... Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 4410
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Госдолг США не страшен ,в США приобрели работу 25 миллионов американцев при Трампе.Это факт.Это значит в бюджет США поступит огромное бабло в виде налогов... Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 5065
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Более половины американцев, а именно 52%, считает, что ситуация в США ухудшилась с приходом на пост президента Дональда Трамп..
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На РАБссии 146 % баранов считают считаю что Путлер встал с кален на Сочинской ОЛЕНЬпияде Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 5326
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Речь Трампа 30 января 2018 года перед Конгрессменами.Ютьюб.
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невже українська мова під загрозою зникнення? три старих пердуни вірішили про себе нагадати Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 2163
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сучата воровитые,отдайте разграбленное, потом переименование улиц, язык и все остальное
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Чтобы открыть бизнес в Омерике,не нужны походы по кабинетам.это можно сделать дома с компьютера... Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 420нет справок от пожарников налоговиков и прочих нищебродов.все данные мои в компьютере.о движении моего бабла покупках недвижимости, машины,подукты,чеки ЖКХ и прочих прелестей капитализма.Любой проверяющий заходит на мою страницу и всё видит.Если я намыл за год миллион,а по чекам истратил 5 лимонов...сразу спросят откуда ДРОВА...,всё просто и выгодно..не брать и не давать взяток..всё в КОМПЕ видно.. Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 420
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Мало того. Регистрация через интернет - это лишь техническая новация. Американская нация столетиями привыкла ни кому из чиновников не кланяться и относиться к ним, действительно как к наёмной раб силе. Из этого и вытекали разнообразные вольности, наподобие минимальных возможностей влияния чиновников на процедуру открытия бизнеса в Америке. Когда не было интернета и всевозможных электронных идентификаторов личности, достаточно было письменного УВЕДОМЛЕНИЯ (а не просьбы) об открытии бизнеса. С момента постановки штемпеля почтового отделения об отправке такого уведомления, бизнес считался официально зарегистрированным. Естественно, если бизнес относился к "чувствительному" сегменту, типа изготовления взрывчатых веществ, сильных ядов, ракетных пусков, создания ядерного оружия и т.п., некоторые согласования и получение разрешений проходить было нужно.
Но ситуация настолько отличается от нашей, что мало кто в Америке из сферы бизнеса (а тем более вне бизнеса) может понять наше сермяжное бытиё типа: "менты наехали, денег хотят", "прокурорские на долю присели", "сбу-шники дело шьют, чтобы на процент поставить", "налоговики НДС не возмещают без отката"..
Думаю, надо стремиться к такому положению дел, как в американском обществе и бизнесе, а не рассуждать о том на каком языке должны общаться воры и нормальные люди...
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Ты ба! Раздался голос из руин - запахло нафталином. Мол, типа, мы, вообще-то, умные, но нам не до того было. Лексеечу тоже, на сам перёд, бабла наколотить надо, а старі пердли зі своїми ініціативами пхаються, куди пес "геніталію" не пхав.
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КАЖДЫЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОВАРИЩЕЙ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ , ЗА ТОТ КОЛОССАЛЬНЫЙ УЩЕРБ , КОТОРЫЙ ОНИ НАНЕСЛИ НАРОДУ УКРАИНЫ , ПОЛЬЗУЯСЬ ЕГО ГЛУПОСТЬЮ И НАИВНОСТЬЮ .
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Никчемный позорный Дрыщ, который мог изменить все в этой стране, а на самом деле даже и не собирался этого делать и в конце подставил ступень на пьедестал кремлядьському Овощу и его свите, пытается воскреснуть из помоев??? ХЕРЬ ТАМ!!! Будешь ты-ГНИДА ПОЗОРНАЯ и твой род, гнить в наших сердцах несколько поколений!!!
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вонючки , обокрали народ, забрали все себе, а народу решили дать украинский язык, а давай поменяемся, отдайте награбленное
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Эта лепрозойная гнида , активно давала "свидетельские" показания против Тимошенко , чтобы усадить её в тюрьму !!!
И конечно , гнилого Овоща продвинула в президенты ! Вобщем , РЕДКАЯ МРАЗЬ !
БОГ ВСЁ ВИДИТ , АМИНЬ .
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Придумали чим відвернути увагу суспільства від першочергового завдання - боротьби з корупцією...
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Лучше отберите у орды правоприемственность русского языка...хай трещат на мокшанской..
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Пропонують каналізувати енергію суспільства в русло правоекстремістської політики, представники якої руйнують ЄС. Інакше як агентами "рускава міра" їх назвати не можу!
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сделайте 2018 год годом возвращения награбленного народу, вами же, а 2019- годом украинского языка
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старые пердуны и иуды гебнявые заберите своего выкормыша барыгу и геть с глаз украинцев к хуйлу
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Державна мова була, є і буде - українська. Бо повинна нею бути. А от далі - "є нюанси". Бо Україна була, є і буде багатонаціональною країною! І ніколи це не змінити. Бо Україна була, є і буде частиною багатонаціональної Європи, яка "зшита" з Європою сотнями тисяч, а то й мільйонами історичних, соціальних, культурних, врешті-решт родинних ниток. І тому питання інших, крім державної, мов в Україні - це питання МІЖДЕРЖАВНЕ, МІЖНАРОДНЕ. Бо ні одна країна в світі не може існувати ізольовано - ні економічно, ні культурно, ні мовно. Вона зникне, як зник СССР, який сповідував ізоляціоністську політику. Вона зникне, як зникне зомбована кривавим Кремлем Росія, яка "показує зарубіжним "партнерам" свою "твердість" - а насправді самовбивчо самоізолюється, що веде її до неминучої загибелі.
Україна повинна стати зразком антикорупційної, багатонаціоналтної, демократичної держави. Щоб бути не тілтки державою громадян України, а й взірцем для громадян бувшої Росії. Адже ці громадяни не зникнуть. Після розпаду Росії вони повинні бути організовані в десятки суверенних і демократичних держав. Хто буде для них зразком? Не буде зразку - НЕ БУДЕ І СУВЕРЕННИХ ДЕРЖАВ!
В Україні ніхто про це не думає. Є злодії в теперішній владі - і є злодії з минулої влади, які безсоромно спекулюють на "національному питанні"... І охоче збуджують примітивні інстинкти...
Але національне, мовне питання - це меч без рукояті, який створює протистояння і який тримають голими руками. Бездумно махаючи ним, висмикуючи один в одного, можна дуже порізатися. Смертельно порізатися.
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Краще було якби ця бл...та покаялась перед людьми за те що ніх..ра не робили а тільки пиз..іли про мову,а потім отп..дили пецю за те що теж тілки пиз..ть.
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Не прокатит! Через несколько месяцев будет подано в местные суды тысячи исков о признании 7-й статьи закона "об образовании" дискриминационной. Первая судебная инстанция, равно, как апелляционная и верховная инстанции, с большой вероятностью станут на сторону такого закона. Всё это будет продолжаться до двух лет.
После этого, имея на руках решения украинских судов всех уровней, будет подан в Европейский Суд по правам человека коллективный или ряд индивидуальных исков к государству Украина за дискриминацию языков, не являющиеся государственными. ЕСПЧ, безусловно примет эти иски.
И что, в качестве базовой аргументации будет рассматривать ЕСПЧ? Блеяние украинских адвокатов? Конечно же нет. Базовой аргументацией при рассмотрении претензий к государству Украина со стороны лиц, подавших иски в ЕСПЧ будут положения, изложенные в заключении Венецианской комиссии, которая уже высказала своё несогласие с принудительной украинизацией граждан Украины, не желающих владеть украинским языком. На основании этих выводов, в том же ключе высказалась и Европейская Комиссия.
Поэтому, ЕСПЧ никаким другим образом не изменит политики Евросоюза по языковому вопросу в Украине. Более того, в исках в ЕСПЧ могут содержаться просьбы о вынесении частного определения в отношении лиц, виновных в нарушениях (дискриминации языков) путём подготовки и принятия неправомерного закона. На основании такого определения, уголовный суд Украины может привлечь к ответственности всех, кто имел отношение к подготовке, принятию и реализации преступного закона.
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Товарищ Жоржинский, как говорил Ваш любимый и незабвенный путин, вы можете свои оху*ватые рассуждения свернуть в трубочку и засунуть себе в с...аку. До побачення! )))))
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Если это мне, то, видать, не от объёмного умишки такие эмоции Это не рассуждения, это план действий. И для всех нациков он действительно будет ох... нным
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это не твой дедужка- зализный хфеликс? Кравчук, Кучма і Ющенко закликали Порошенка оголосити 2018 роком утвердження української мови - Цензор.НЕТ 2736 иди нах вследза дедушкой с половыми признаками путина
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Во, как гомнецо то из нациков полезло. Даже русский язык понимают
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Три конченых пдрса вместо того, чтобы призвать Барыгу уйти в отставку читают ему "вирши" про "українську мову".
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панове зрадофилы и товарищи ватники! Порошенко будет Президентом Украины в 2019м году. Хоть на говно изойдите.
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У тебя, товарищ "одессит2010", на губах го*но в перемешку с шоколадом. Это ж до чего ты докатился ????
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вася, ты меня вообщне не интересуешь, шоб ты понимало...
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Насколько нужно слушать таких "президентов"?
Кравчук - подписал обезоруживание Украины в ядерном сегменте. Ссылаясь на заключения экспертов о слишком дорогом содержании ядерного потенциала (наззывал более $60 млрд в год, на самом деле - $4 млрд). Кто же тогда Кравчук? Полный дегенерат, которого какие-то "эксперты" могут столь наивно обмануть, или осмысленный враг государства?
Кучма - осуществил уничтожение ядерного комплекса на основании "Будапештского меморандума". Свернул "Бушерский контракт" с Ираном. Свернул ВТС с Индией в угоду беспрепятственной работе "Интерпайп" на российском рынке. Уничтожил стратегические и оперативно-тактические бомбардировщики Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Отдал россии более тысячи единиц крылатых ракет Х-55, а оставшиеся в Украине уничтожил. Подписал обязательство Украины не иметь ракет с радиусом более 500 км. Кто Кучма? Примитивно мыслящее существо или тварь, поставившая бизнес-интересы своего зятя выше интересов безопасности государства?
Ющенко - сдал президентскую власть Януковичу, прекрасно понимая, чьи интересы он будет реализовывать в Украине. Кто тогда Ющенко?
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Ющенко - сдал президентскую власть Януковичу, ... - А ти за кого тоді голосував?
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Мудаки кацапорилі накоментували. Перевірено, кацапи тільки дресуванню піддаються, а мови для них то непідйомний тягар. Потрібно штрафувати усих касирів і службовців за не дотримання мовного дрес коду. Награлися толерантністю до кацапні.
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Лучше бы вы призвали его прекратить тырить....
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Все они поураганили в своё время. Этих уродов расстрелять мало.
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Лучше объявить 2018 год годом лишения украинского гражданства сепаров и любителей "русского мира".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко объявить 2018 годом утверждения украинского языка
 
 
 
 
 
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