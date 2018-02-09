 Филимоненко работает "на безвозмездной основе": суд по делу Шабунина допросил свидетеля обвинения Маганова. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра противодействия коррупции.

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Во время допроса Маганов подтвердил, что Филимоненко работает "на безвозмездной основе" в его печатной газете, которая за время существования выходила в свет лишь трижды и ни в одном из этих тиражей материалов Филимоненка не было. В то же время он отметил, что Филимоненко "находится в трудовых отношениях" с ним, а поэтому в марте прошлого года получил от него "редакционное задание" на "расследование деятельности ЦПК".



Редактор отметил, что расследование должно касаться общественной организации, а не личной жизни ее работников. Впрочем, ни одного из материалов псевдожурналиста Маганов в своем издании не опубликовал, "потому что они были неполные". Также во время допроса выяснилось, что издание финансируется из собственного кармана Маганова.





Стоит отметить, что во время этого заседания у Филимоненко появилось два новых защитника. Совместно с прокурором они возражали против допроса дополнительных свидетелей со стороны защиты и не хотели предоставлять суду доказательства, отсутствующие в материалах дела, а именно полную версию отснятых Филимоненко видео общения с Шабуниним, а не смонтированную нарезку из отрывков видео.

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Также Филимоненко отказался предоставить оригиналы медицинских документов, которые должны доказывать причиненные ему травмы. Эти документы исчезли из материалов дела, что лишило адвокатов Шабунина возможности провести их независимую экспертизу. Напомним, адвокаты Виталия Шабунина заявляют о фальсификации медицинской экспертизы, содержащей противоположные выводы о том, в какую часть лица бил Шабунин. Кроме того, сам "перелом в результате удара" врачи обнаружили у блогера только на 12 день после инцидента.



Вопрос об истребовании оригиналов медицинских документов и видеоматериалов суд решит позже - на стадии исследования письменных и видео доказательств.



Также защитники и сам Филимоненко категорически возражали против выступления в суде в качестве свидетеля известного медиа-эксперта и юриста Тараса Шевченко, директора "Центра демократии и верховенства права". Его псевдожурналист обозвал "членом коррупционного клана Шабунина".



Судья установила следующий порядок рассмотрения дела: сначала будут допрошены свидетели обвинения, затем свидетели защиты, затем Всеволод Филимоненко и Виталий Шабунин. После этого суд перейдет к изучению письменных доказательств и видеоматериалов.

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Следующее заседание назначено на 26 февраля на 14.00 в помещении Днепровского районного суда.

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту сначала инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.

В начале 2018 года полиция возобновила расследование по факту избиения помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Позже следствие переквалифицировало дело и вручило Шабунину подозрение за насилие в отношении журналиста. Если вину активиста докажут, ему грозит до 5 лет заключения.