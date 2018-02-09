 Опровергаем информацию относительно участия в обсуждении кадровых вопросов в НБУ, - Бурбак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Читайте: Гонтарева готова предоставить Раде отчет о деятельности на посту главы НБУ, - первый замглавы финкомитета Довбенко

"Позиция "Народного фронта" неизменна – председателем НБУ должн быть профессиональный, политически самостоятельный, незаангажированный и независимый ни от Президента, ни от Правительства, ни от Парламента человек. Арсению Яценюку предлагали пост главы НБУ. Он отказался от этого и публично об этом заявил. Если бы "Народный фронт" претендовал на должности в руководстве НБУ Арсений Яценюк был бы Председателем Нацбанка", - подчеркнул нардеп.

"Фракция "Народный фронт" ни разу не обсуждала этот вопрос. Мы не встречались с господином Смолием и категорически опровергаем очередные слухи об участии "Народного фронта" в каких-либо договоренностях относительно должностных лиц НБУ. К НФ за официальным комментарием никто не обращался, а в случае такого обращения был бы дан ответ. Будем благодарны, если представители медиа обнародуют фамилию представителя НФ, который сообщил эту ложную информацию", - резюмировал Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Особых кадровых изменений в НБУ не предусматривается", - Смолий

Ранее информационное агентство "Финансовый клуб" распространило информацию, что назначение Якова Смолия главой Нацбанка может не состояться, если он не пообещает уволить представителей "команды Гонтаревой" – Катерину Рожкову и Олега Чурия. По информации агнтства этот ультиматум фракция "Народного фронта" якобы выдвинет кандидату в ходе их будущей встречи.