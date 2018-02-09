 Опровергаем информацию относительно участия в обсуждении кадровых вопросов в НБУ, - Бурбак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Позиция "Народного фронта" неизменна – председателем НБУ должн быть профессиональный, политически самостоятельный, незаангажированный и независимый ни от Президента, ни от Правительства, ни от Парламента человек. Арсению Яценюку предлагали пост главы НБУ. Он отказался от этого и публично об этом заявил. Если бы "Народный фронт" претендовал на должности в руководстве НБУ Арсений Яценюк был бы Председателем Нацбанка", - подчеркнул нардеп.
"Фракция "Народный фронт" ни разу не обсуждала этот вопрос. Мы не встречались с господином Смолием и категорически опровергаем очередные слухи об участии "Народного фронта" в каких-либо договоренностях относительно должностных лиц НБУ. К НФ за официальным комментарием никто не обращался, а в случае такого обращения был бы дан ответ. Будем благодарны, если представители медиа обнародуют фамилию представителя НФ, который сообщил эту ложную информацию", - резюмировал Бурбак.
Ранее информационное агентство "Финансовый клуб" распространило информацию, что назначение Якова Смолия главой Нацбанка может не состояться, если он не пообещает уволить представителей "команды Гонтаревой" – Катерину Рожкову и Олега Чурия. По информации агнтства этот ультиматум фракция "Народного фронта" якобы выдвинет кандидату в ходе их будущей встречи.
От так и не иначе , третий подбородок? Какие обсуждения? Партейка с нулевым рейтингом ничего обсуждать не может
Физическое лицо с кредитной карты ПриватБанка потратило 622 млн грн в казино за границей. Об этом сообщает FinClub.По словам заместителя председателя Национального банка Украины Катерины Рожковой, это не является нарушением закона. При этом нарушения были выявлены во время погашения кредитной задолженности. Долг по кредиту погасили с территории Украины, при чем физлица, не связанные с владельцем кредитной карты.Согласно расследованию Нацбанка, легальных источников доходов для погашения такой кредитной суммы у этих физлиц не было."Они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн", - добавила замглавы НБУ.Как сообщал NEWSONE, правление Нацбанка в четверг, 8 февраля, согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность глава правления ПриватБанка. Кроме того, сообщалось, что харьковская прокуратура объявила бывшей работнице одного из банков подозрение в завладении чужим имуществом. Женщине стало известно о том, что на одной из банковских карт, принадлежащей умершей пенсионерке, накопилось около 200 тысяч гривен. Узнав об этом, работница банка решила завладеть средствами.
- Я очень люблю шутить. Вот так соберёмся мы с коллегами и шутим, шутим,и шутим...
- А где вы работаете?
- Депутатом, в Раде.