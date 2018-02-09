 Оккупанты в Крыму продлили арест пятерым крымским татарам, которых преследуют за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"Ни одно из ходатайств, поданных стороной защиты судом приняты не были. Суд также запретил адвокату Эдему Семедляеву вести аудиозапись, что является также незаконным", - отмечает общественное об'единение.

Заседание "суда" происходило в закрытом режиме. Арест продлен Теймуру Абдуллаеву Узеиру Абдуллаеву Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову.

В общественном объединении считают, что российская власть в Крыму преследует крымчан по религиозному признаку.

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Напомним, ранее сообщалось, что Киевский районный "суд" Симферополя в оккупированном Россией Крыму принял решение продлить на 3 месяца арест еще трем задержанным 12 октября в Бахчисарае фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Их оставят в СИЗО до 9 марта.

"Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая организация, которая считает своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, при этом организация отвергает террористические методы. Вместе с тем, Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году как террористическую организацию. После аннексии украинского Крыма российская власть начала преследование участников организации на полуострове.