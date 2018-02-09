 Оккупанты в Крыму продлили арест пятерым крымским татарам, которых преследуют за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".
"Ни одно из ходатайств, поданных стороной защиты судом приняты не были. Суд также запретил адвокату Эдему Семедляеву вести аудиозапись, что является также незаконным", - отмечает общественное об'единение.
Заседание "суда" происходило в закрытом режиме. Арест продлен Теймуру Абдуллаеву Узеиру Абдуллаеву Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову.
В общественном объединении считают, что российская власть в Крыму преследует крымчан по религиозному признаку.
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Напомним, ранее сообщалось, что Киевский районный "суд" Симферополя в оккупированном Россией Крыму принял решение продлить на 3 месяца арест еще трем задержанным 12 октября в Бахчисарае фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Их оставят в СИЗО до 9 марта.
"Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая организация, которая считает своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, при этом организация отвергает террористические методы. Вместе с тем, Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году как террористическую организацию. После аннексии украинского Крыма российская власть начала преследование участников организации на полуострове.Источник: https://censor.net.ua/n3049623
2. Оккупанты сообщили, что улица в селе Мирном Симферопольского района будет носить имя уничтоженного в Сирии российского террориста Романа Филипова http://www.sobytiya.info/news/v-krymu-hotyat-nazvat-ulicu-v-chest-sbitogo-v-sirii-letchika . Тем временем школьников Симферополя оккупанты заставили "оплакивать" террориста,
3. Крымское детство: дети политзаключенных крымских татар делают рисунки и пишут письма своим репрессируемым отцам https://twitter.com/KrimRt/status/961616455694540800
4. Ялта. На Дражинке вчера в обед бегала группа старшеклассников. Все были одеты в военную форму, в балаклавах и с флагами: "Путлер - наш президент". Следом в такой же балаклаве, с рацией и в черной форме бежал их надзиратель. Наверное, чтобы п*зды не дали. Оккупанты, вы звери!
5. На территории Ангарского полигона 14 февраля оккупанты для подростков проведут "урок мужества" под названием "Я вернулся, мама". Шабаш будет посвящен 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана. А уже 23 февраля оккупанты организовывают "флешмоб в солдатских пилотках" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961658958107824129
6. Почитайте, КАК работает "государственное" предприятие "Крымавтотранс". Это большой привет из 90-х с похищениями собственных сотрудников и рабством! Только вот не вижу, где про утюг и паяльник? Без паяльника реконструкция эпохи - не полная https://twitter.com/KrimRt/status/961889754731171841 (скрин).
7. Инквизиция: оккупанты в Ялте сожгли очередную партию "санкционных" сыров и колбас из Италии, Германии, Литвы, Польши и Украины https://15minut.org/news/175956-v-yalte-sozhgli-pochti-70-kg-sankcionnyh-syrov-i-kolbas
8. Жители Крыма из-за санкций не могут оформить платную подписку на прослушивание музыки в соцсети ФСБ "ВКонтакте". Под ограничения попали владельцы android-устройств https://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/muzyka_vkontakte_nedostupna_krymchanam_iz-za_sankcij/ (фото).
9. У новых троллейбусов, которые россия спихнула в Крым в лизинг, отваливаются колеса на ходу. А ещё они протекают, воспламеняются и все сделано жутко по-колхозному https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961925472509747200 (фото).
10. У ваты прошел первый шок от запуска Фалькона. Методички получили и понеслась. Оцените всю их тупую совковую древность, злобную желчь и ущербность: "Эта трансляция липовая. Ну не могут они без этого. Даже здесь восхищенные комментаторы обратили внимание на немыслимую синхронность (прим. Посадки двух ракет)", "И это, увы, резко повышает вероятность того, что вообще все с посадками у них - липа", "Чего-то я не понял. В чём тут прорыв? Кого Маск обскакал? Русских? Всё, чем занимается Илон Маск, - пиар и воспроизведение пройденного. И это не прорыв, а повторение того, что уже было в прошлом веке. Он плагиатор", "Молодцы в плане глобального распила бюджета. И кто снимал ракету на высоте 15 километров?" https://twitter.com/Kosstik8/status/961706148389933057 (скрины).
11. На евпаторийском паблике провели опрос на тему "Что ты делаешь, когда слышишь, что в Украине что-то было лучше, чем сейчас?". Из 354 проголосовавших 26% согласились с тем, что было лучше, 48,3% выслушивают доводы собеседника, а 25,7% ответили, что таких "троллей надо гнать в шею". У многих ватников остался только один "плюс" от оккупации - это сравнивать Крым с оккупированным россией Донбассом, а почему-то не с, например, Харьковом или Днепром, куда российские оккупанты не дошли. Другие же советуют всем, кому что-то не нравится, сваливать, чего они до оккупации почему-то не сделали, сидя на шее у Украины. Вот комментарии: "Жрачка была вкуснее. А теперь привыкли к этому вкусу", "Кому-то, может, и было лучше. Это мнение единиц. Пусть едут в Донецк или Луганск и увидят, как бы нам было сейчас хорошо", "Я вот одного понять не могу, если вам тут так не нравится и кукраина для вас лучше, чего вы тут сидите?", "Соглашусь, что в Украине еда была вкуснее", "А кто помнит, как при Украине летом было легко потеряться среди толпы на Курзале? И как сейчас? А сколько вы зарабатывали за лето при Украине в долларах? А сейчас? Поцриоты, машу вать", "По мне, так если кому-то в Крыму не нравится, то вас никто не держит, и ныть, что раньше было лучше, нефиг. Просто россия вернула то, что раньше принадлежало россии. Осталось ещё Аляску отжать у америкосов, и вот тогда все другие странны будут в ах*е от НАС, РОССИЯН!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/961935672826265600 (скрин).
12. Неожиданная метаморфоза. Присутствовал при разговоре знакомых - ватника и "либерала". Они всерьез обсуждали, что "Крым скоро вернется в Украину". При этом ватник начал в подробностях описывать, как мразия их "предала и бросила в 1991 году". Вот же хамелеоны. Они почти готовы к осознанию, что Крым - это Украина!
13. Наблюдатели ОБСЕ отказались ехать в Крым на "выборы" путина http://podpricelom.com.ua/read/politics/nablyudately-obse-otkazalys-ehat-v-krym-na-vybory-prezydenta-rf.html . Тем временем в россии полиция получила приказ охранять баннеры с луноликим. Всенародная любовь, так сказать https://ru.krymr.com/a/news/29029306.html
P.S. Сегодня Украина гордо пронесла свой флаг на открытии Олимпиады. А некая страна-404 без опознавательных знаков позорно проковыляла под флагом ихтамнетов. А знаете, почему предатели в Крыму так больно реагируют на этот мельдониевый позор? Они ведь, предавая Украину, думали, что попадут в телевизионный рай, где нет нищеты, а российские чиновники, которых они так ждали, ходят в туалет цветами. Они думали, что россия - великая страна, которая славится не своими достижениями, а тем, как ловко умеет обмануть, обхитрить и выйти из хитросплетений многоходовочек, чтобы не быть пойманной. Так жил совок, по которому они скучают. Но в современном мире все оказалось совсем иначе. Теперь пропагандонам остается только констатировать масштабную нищету и бояться, что в Крым вернется натуральный каннибализм, а у ватников осталось лишь одно утешение - "зато не стреляют". Но и оно, судя по всему, временное. Всё посеянное зло непременно возвращается к своему создателю.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Політик російського походження Артур Ваґнер, один з регіональних лідерів правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", змінив віру і прийняв іслам. Чому Артур став Ахмадом?
Артур Ваґнер, член партії Альтернатива для Німеччини.
Артур Ваґнер, член партії "Альтернатива для Німеччини".
Рішення перейти в іншу віру він пояснює, зокрема, тим, що християнська церква, за його словами, стала терпимо ставитися до одностатевих шлюбів.
http://www.dw.com/uk/політик-що-критикував-мусульман-у-фрн-прийняв-іслам-відео/a-42524148?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml