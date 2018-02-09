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 Политика Украины
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Все про:капитал (64) национализация (135) Данилюк (186) Приватбанк (380)

 Государство планирует полностью передать ПриватБанк в частный сектор в течение пяти лет, - министр финансов

Государство планирует полностью выйти из капитала национализированного ПриватБанка в течение пяти лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы планируем полностью передать банк в частный сектор в течение пяти лет", - сказал он.

По словам А.Данилюка, соответствующие намерения будут зафиксированы в стратегии развития государственных банков, которая, как ожидается, будет представлена Кабинету министров в течение одной-двух недель.

Говоря о цене продажи банка, министр финансов отметил, что она будет зависеть от ряда факторов.

"Од того, как эффективно будет работать команда менеджеров, как успешно она реализует стратегию. Это первое. Второе, это от качества регулирования банковского сектора. И третье – это от рыночных условий", - сказал А.Данилюк, добавив: "Но у нас есть пять лет, и я уверен, что это позволит получить максимально привлекательный результат для плательщиков налогов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин докапитализировал "Приватбанк" еще на 16 миллиардов

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн путем выпуска гособлигаций и обмена их на акции.

Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка".  Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. 19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн путем выпуска гособлигаций и обмена их на акции.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре того же года.

Источник: https://censor.net.ua/n3049620
 
 
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Шо-то много себе ворьё отмеряло жизни а там счёт уже на дни идёт ... Государство планирует полностью передать ПриватБанк в частный сектор в течение пяти лет, - министр финансов - Цензор.НЕТ 6376
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Да, любят у нас ворующие при власти прогнозы на года и десятилетия. Вон Лолита про членство в ЕС блеяла в 2021 году. А оказалось нас даже в планах 2025 нет.
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Дон Перджио Набокова начитался или Портнова?
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Пан, я понимаю, что вы типа экономист. Но , необходимо новости читать, лолитына девка.....
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Какие новости?
на странице в фейсбуке Андрея Портнова, Страну уа или сразу русвесну?
На каких ты зависаешь, чтобы мне было понятнее, какого сорта вата у тебя промеж опилок ?
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Вы совсем дурак или немножко ?

Украину, или Грузию и Молдову, которые также заявляли о желании вступить в ЕС, в этом плане не ожидают, хотя в Брюсселе неоднократно заявляли, что "двери в ЕС открыты для любой европейской страны, которая будет соответствовать критериям членства, передает Голос Америки.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2383648-ukrainyi-gruzii-i-moldovyi-net-v-plane-novogo-rasshireniya-evrosoyuza-v-2025-godu.html
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это я читал.

ты мне про то, где какая-то портновская лолита блеяла про членство в ЕС в 2021 году ссылку дай.

или обосратушки ?
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Вот это оборутка! Овощ нервно курить в сторонке!
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"Я планов наших люблю громадьё!... "

В.В. Маяковский
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не-е петя себе заберет.Он не для этого его отбирал, тем более у него есть самый лучший банкир во Вселенной
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В Приват влили 140 миллиардов народных денег. То есть его должны продать не менее чем за 140 миллиардов ПЛЮС одна гривна, - чтобы государство получило прыбыль? Верно?
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верно. Хотя продадут намного дороже. Актив стоящий сам по себеда ещё и с таким шлейфом легализации, что цена может удвоиться, а то и утроиться
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***
нынче банков, как собак,
развелось немеренно.
мне сдаётся, сей бардак,
создан злонамеренно.
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В очередной банк деньги закачали и видимо уже проконвертировали. Логическое решение - теперь все спиздить. Можно даже и не анонсировать...
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"Национализация" обошлась уже в 216 млрд. бюджетных денег! Во сколько обойдется "приватизация" Петя и кагал сейчас подсчитывают и "исследуют" новые офшорные схемы.
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Зашибись перемога. Выкупили у Бени банкрота потом вложили в него 200 миллиардов народных денег чтобы опять продать Бене. Ето и есть ваша перемога? Мрази
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Перемога ,бо бабки поделили и теперь можно на Мальдивах отдохнуть за пол ляма
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-Дядь!, купи петуха!
-Дядь, а Дядь, отдай петуха!)))))
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сначала у частника отобрали, добавили народных денег, теперь частнику отдают.Кому?
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Юля-стоматолог замаярила на горизонте, талантище)))
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Вроде был сначала частный владелец. Потом БАРЫГА и Ко провернули аферу и отжали банк . Теперь его хотят опять сделать типа частным . Наперсточники бля!!!
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Сначал забрали частный банк в гос собственность потом все вкусные активы заберут себе, а потом опять отдадут в частную собственность только уже кочерыжку от капусты ворье на марше
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зачем надо было национализировать , вгонять в него сотни лярдов .... что бы потом продать соевому вождю с подельниками за 3 копейки?
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Ждем другого Коломойского. Власти бабки нужно отмывать.ЖУЛЬЁ
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Вот я думаю - раз такое дело может взять кредит и уйти в глухой дефолт? Ну, опосредованно поучаствовать в дерибане...
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кто ж его купит за...300-400.000.000.000 гривен, что ГОСУДАРСТВО вбухало и ЕЩЕ вбухает за это время????????
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Отдадут кому-то из Пециных любых друзей.
За то что лохи украндийцы заплатили со своих карманов.
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То есть, сначала влили бюджетных 100 лярдов грн., а потом молодым-успешным передадут в управление? Сцука, похоже семья Шапошника не самая жадная.
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Схемы- схемочки. С нашей стороны денюжки/с их стороны воздух - кусок банковского сектора у кого то в кармане.
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Та ж куйня з Укртелекомом. Взяли кредит на 1 млрд долл у ВТБ , 1,1 млрд гривень у Ощада.
Тепер акції типа віддають країні.
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давайте поскоріше -поки лоліта ще при владі....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство планирует полностью передать ПриватБанк в частный сектор в течение пяти лет, - министр финансов
 
 
 
 
 
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