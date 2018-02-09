 Государство планирует полностью передать ПриватБанк в частный сектор в течение пяти лет, - министр финансов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Луценко не исключает расследования в отношении "ПриватБанка" из-за участия в отмывании 1,5 млрд долларов преступной группировкой Януковича

"Мы планируем полностью передать банк в частный сектор в течение пяти лет", - сказал он.

По словам А.Данилюка, соответствующие намерения будут зафиксированы в стратегии развития государственных банков, которая, как ожидается, будет представлена Кабинету министров в течение одной-двух недель.

Говоря о цене продажи банка, министр финансов отметил, что она будет зависеть от ряда факторов.

"Од того, как эффективно будет работать команда менеджеров, как успешно она реализует стратегию. Это первое. Второе, это от качества регулирования банковского сектора. И третье – это от рыночных условий", - сказал А.Данилюк, добавив: "Но у нас есть пять лет, и я уверен, что это позволит получить максимально привлекательный результат для плательщиков налогов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин докапитализировал "Приватбанк" еще на 16 миллиардов

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн путем выпуска гособлигаций и обмена их на акции.

Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. 19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн путем выпуска гособлигаций и обмена их на акции.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре того же года.