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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2487) Данилюк (186) Антикоррупционный суд (100)

 Эксперты МВФ в Киеве предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду, - Данилюк

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) в рамках визита в Киев, в том числе, предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Вместе с миссией прибудет несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", - сказал сообщил министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

При этом А.Данилюк отметил: сейчас именно то время, когда эта миссия МВФ необходима для того, чтобы Украина могла продвинуться далее в сотрудничестве с Фондом.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

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В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо того президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

В то же время, МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.

Источник: https://censor.net.ua/n3049617
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
"предоставят рекомендации"...скорее условия капитуляции.
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вернее, переход к внешнему управлению
дождались!
самое интересное, что Запад требует создания Антикоррупционного суда примерно за полгода до выборов - чтобы успеть проредить стройные ряды желающих прорваться к кормушке
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Эксперты МВФ в Киеве предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3724 Срала-мазала Лола на все эти рекомендации--не будет в ближайшее время нормального и честного суда----НИКАКОГО.
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Эти условия означают для Пётра конец правления.
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Угк, Мы что то подобное слышали и перед созданием НАБУ . Ну и как ? Сколько там дел в суд передано? . Сколько приговоров ????
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Мне кто-нибудь может объяснить, почему они все время поучают Украину? Какие-то условия? Почему???
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И на что пошли эти деньги? Сколько заводов было построено? Мостов отремонтировано?
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Все деньги там, где и должны быть В оффшорах. Лолита показало пример ещё в далеком 2014
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НИКОГДА воры находящееся у власти в Украине,не пойдут на создание рабочего,эффективного антикоррупционного суда ,они не для того разворовали Украину в хлам и отправили миллионы людей в изгнание и на тот свет ,что их судили эти самые суды ...
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Имеем в нашей державе 2-х глобальных "доброжелателей" - кремлевские с их "русским миром" и МВФ с его обдираловкой. Так что приходится работать на 2 фронта и отбиваться от тех и других. И ооочень хочется надеяться - победа, как и Правда, все же будет за нами!
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эстонцы отдали МВФ все долги и сказали - давай, досвиданья!
пока мы не отдадим долги - будем под внешним управлением, что очень хорошо
так как отдать долги может только государство с развитой рыночной экономикой и поборовшее коррупцию
кстати, Польше оставалось отдать ещё где-то 25 млрд.долларов - но ей АННУЛИРОВАЛИ долг в качестве бонуса за успешные реформы
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Скільки українців закатував МВФ?МВФ більше за Україну турбується ,ніж презик з дупутатами.Коли платиш за поради - цінуєш їх більше.Дай Бог здоров'я і наснаги пані Лаґард.
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При этом А.Данилюк отметил: сейчас именно то время, когда эта миссия МВФ необходима для того, чтобы Украина могла продвинуться далее в сотрудничестве с Фондом- ложка хорошо к обеду ,а именно то времья, было полтора года назад....сейчас уже именно то времья.когда ложка начинает ипашить по барыжным алчным бошкам...
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Шантаж власти в стиле "если поломаете нам воровские схемы, то Путин, введи войска и забирай суверенитет!" - правозащитник
09.02.2018, 18:02 • 695 • 2
Эксперты МВФ в Киеве предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5332 Фото: Олег Федонюк
Отдохнувшая 8 дней за 52 тысячи евро на Сейшелах женщина "третьего тысячелетия", в кулуарах Рады, озвучивая позицию Банковой еще раз заявила, что прислушаться к мнению Венецианской комиссии по поводу закона про Антикоррупционный суд (АКС) - это потерять суверенитет Украины.
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Каждый раз, когда я слышу это утверждение из уст представителей высшей кумовской тусовки, меня накрывает волна недоумения. Знаете ли, хорошо, что коррупция в "высших эшелонах" власти - это не потеря суверенитета. Очень хорошо, что "смотрящие" в каждой сфере страны в лучших воровских традициях - это не потеря суверенитета. Хорошо, что когда новые "любі друзі", имея в карманах по три паспорта и неприкосновенность нардепа, из ресторанов управляют судебной системой страны - это не потеря суверенитета. Почему, когда парламент в воюющей стране работает фактически только по четвергам - это не потеря суверенитета?
Кстати, бесконечно брать кредиты - это потенциально также потеря суверенитета. Я за вступление в НАТО и ЕС, но вступление в Североатлантический Альянс, в Европейский Союз, в экономический валютный союз Еврозона, в который мы стремимся - это также прямая потеря части суверенитета. Почему Банковую это не пугает? Почему об этом никто из придворных спикеров не говорит? Почему так оказалось, что только лишь отбор судей в АКС с учетом мнения авторитетных международных организаций и реальная борьба с коррупцией высших должностных лиц страны, котора по-прежнему занимает первые строчки в мировом антирейтинге уровня коррупции - это "потеря суверенитета"?
Другими словами, женщина "третьего тысячелетия" утверждает, что коррупция - это наш (их) суверенитет. Если запустить АКС в орбиту имеющейся коррупционной судебной системы с элементами "телефонного права", то наверное все будет хорошо и Украина будет спасена. А если вдруг сформировать суд с учетом мнения наших западных партнеров и доноров, то похоже, что быть беде "волосатая рука Запада" поставит Украину на колени. Да-да-да, именно так!
Очень похоже на шантаж в стиле "если поломаете нам воровские схемы, то Путин, введи войска и забирай суверенитет!"
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Вообще, друзья, я уверен, что если теоретически забрать судебную ветвь власти из рук "наших" мародеров и отдать на временный аутсорсинг авторитетным западным организациям, то эффект от такой "потери суверенитета" будет настолько мощным, что прирост экономики и ВВП Украины за два-три года окажется рекордным за всю историю страны!
Сергей НАУМОВИЧ
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***
если б я была царица,
то я б для батюшки царя....
царь не дослушал и женился
а зря!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперты МВФ в Киеве предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду, - Данилюк
 
 
 
 
 
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