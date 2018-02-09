 Эксперты МВФ в Киеве предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду, - Данилюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вместе с миссией прибудет несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", - сказал сообщил министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции в Днепре в пятницу.
При этом А.Данилюк отметил: сейчас именно то время, когда эта миссия МВФ необходима для того, чтобы Украина могла продвинуться далее в сотрудничестве с Фондом.
Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.
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В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.
Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо того президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.
В то же время, МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF.
Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.
дождались!
самое интересное, что Запад требует создания Антикоррупционного суда примерно за полгода до выборов - чтобы успеть проредить стройные ряды желающих прорваться к кормушке
пока мы не отдадим долги - будем под внешним управлением, что очень хорошо
так как отдать долги может только государство с развитой рыночной экономикой и поборовшее коррупцию
кстати, Польше оставалось отдать ещё где-то 25 млрд.долларов - но ей АННУЛИРОВАЛИ долг в качестве бонуса за успешные реформы
09.02.2018, 18:02 • 695 • 2
Фото: Олег Федонюк
Отдохнувшая 8 дней за 52 тысячи евро на Сейшелах женщина "третьего тысячелетия", в кулуарах Рады, озвучивая позицию Банковой еще раз заявила, что прислушаться к мнению Венецианской комиссии по поводу закона про Антикоррупционный суд (АКС) - это потерять суверенитет Украины.
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Каждый раз, когда я слышу это утверждение из уст представителей высшей кумовской тусовки, меня накрывает волна недоумения. Знаете ли, хорошо, что коррупция в "высших эшелонах" власти - это не потеря суверенитета. Очень хорошо, что "смотрящие" в каждой сфере страны в лучших воровских традициях - это не потеря суверенитета. Хорошо, что когда новые "любі друзі", имея в карманах по три паспорта и неприкосновенность нардепа, из ресторанов управляют судебной системой страны - это не потеря суверенитета. Почему, когда парламент в воюющей стране работает фактически только по четвергам - это не потеря суверенитета?
Кстати, бесконечно брать кредиты - это потенциально также потеря суверенитета. Я за вступление в НАТО и ЕС, но вступление в Североатлантический Альянс, в Европейский Союз, в экономический валютный союз Еврозона, в который мы стремимся - это также прямая потеря части суверенитета. Почему Банковую это не пугает? Почему об этом никто из придворных спикеров не говорит? Почему так оказалось, что только лишь отбор судей в АКС с учетом мнения авторитетных международных организаций и реальная борьба с коррупцией высших должностных лиц страны, котора по-прежнему занимает первые строчки в мировом антирейтинге уровня коррупции - это "потеря суверенитета"?
Другими словами, женщина "третьего тысячелетия" утверждает, что коррупция - это наш (их) суверенитет. Если запустить АКС в орбиту имеющейся коррупционной судебной системы с элементами "телефонного права", то наверное все будет хорошо и Украина будет спасена. А если вдруг сформировать суд с учетом мнения наших западных партнеров и доноров, то похоже, что быть беде "волосатая рука Запада" поставит Украину на колени. Да-да-да, именно так!
Очень похоже на шантаж в стиле "если поломаете нам воровские схемы, то Путин, введи войска и забирай суверенитет!"
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Вообще, друзья, я уверен, что если теоретически забрать судебную ветвь власти из рук "наших" мародеров и отдать на временный аутсорсинг авторитетным западным организациям, то эффект от такой "потери суверенитета" будет настолько мощным, что прирост экономики и ВВП Украины за два-три года окажется рекордным за всю историю страны!
Сергей НАУМОВИЧ
если б я была царица,
то я б для батюшки царя....
царь не дослушал и женился
а зря!