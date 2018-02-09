 С начала суток ранен один воин. Враг применил минометы калибром 80 и 120 мм по нашим позициям у Песков, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вел огонь по нашим позициям вокруг Новгородского. Также боевики из гранатометов обстреливали защитников Луганского, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие у Зайцево.
На Донецком направлении враг применил 120 и 82-мм минометы неподалеку Песков, а из стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах у Славного.
В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский воин".
Побратими та посестри, волонтери та меценати, друзі та незнайомці, прошу вашої допомоги!В нашій Госпітальєрській сім'ї велике горе!
Потрібен максимальний репост, навіть якщо не зможете допомогти ви особисто, це може побачити хтось у вас на сторінці. Репост це також допомога! Адміністратори різних сторінок пов'язаних з війною, будь ласка розмістіть у себе цю інформацію!
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Журналісти різних видань, зверніть будь ласка на це увагу, та можливості розмістіть цю інформацію у себе.Захворіло подружжя наших добровольців, людей які займаються війною з зими 2014-15рр. Друг Фрост, парамедик-доброволець Госпітальєр, військовий капелан, інструктор нашого вишкільного центру - Sergiy Morozта його дружина волонтер-Госпітальєр Фрау Фрост, Татьяна Мороз, яка одразу після того як її чоловік пішов на війну почала не лишень сама тягнути двох діток, а й допомагати, збирати, передавати, взявши на себе не легку ношу волонтерства та забезпечення наших груп на передовій.Обом поставили страшні діагнози - онкологія...У Сергія гліобластома 4 ст (пухлина в мозку), два тижні тому провели складну термінову операцію з видалення пухлини в лікарні Мечникова, м.Дніпро. Потрібні декілька курсів хіміотерапії та променевої терапії, надіємось та молимось за те, щоб пухлина не повернулась. І ми маємо шанс!У Тетяни меланома 2 стадії, але з великою злоякістністю. Пухлину видалили та також є надія, що вона не повернеться. Зараз Таня повинна приймати імуностимулятори протягом 50 тижнів.Це те, що уже прогнозовано на найближчий час. Це прекрасні та дорогі мені люди, які поклали своє здоров'я на цю війну. Вони разом, витримали негаразди, всі складнощі війни, допомогли не одній сотні людей, і зараз самі потребують нашої з вами допомоги!Ми не можемо їх втратити! Вони повинні бачити одруження своїх двох прекрасних синів, та народження внуків!
Вони хрещені батьки моєї Богданки, та повинні бути зі мною перед її весільним вівтарем за 20 років!Як колись ці люди стали на захист вас, станьте ви на захист їхнього здоров'я та врятуйте їхнє життя та їхню сім'ю!Я не вмію говорити гарних слів, але надіюсь сказаного вистачить аби достукатись до вашого серця!Всі препарати є дуже дороговартісні! Ви можете допомогти за цими реквізитами:
5168 7422 0370 6431 Татьяна Мороз.
Для переказів з-за кордону:
Western Union - Moroz Tetyana.
Дані:
Мороз Сергій Васильович
Мороз Тетяна Євгеніївна