 С начала суток ранен один воин. Враг применил минометы калибром 80 и 120 мм по нашим позициям у Песков, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вел огонь по нашим позициям вокруг Новгородского. Также боевики из гранатометов обстреливали защитников Луганского, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие у Зайцево.

На Донецком направлении враг применил 120 и 82-мм минометы неподалеку Песков, а из стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах у Славного.

В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский воин".

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