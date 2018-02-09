 Меру пресечения Шепелеву изберут в закрытом режиме

Такое решение озвучила судья Печерского районного суда Киева Ирина Литвинова, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Против Шепелева есть много производств: об убийстве, покушении на убийство, госизмене и разворовывании госимущества, - прокурор Кравченко

Перед этим прокуроры подали соответствующее ходатайство, ссылаясь на то, что в материалах производства содержится информация, составляющая тайну следствия.

Таким образом, на заседание допускаются только подозреваемый, адвокаты, судья и прокуроры.

Сам Шепелев заявил, что он выступает за открытый процесс.

8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.