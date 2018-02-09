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 Политика Украины
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Все про:суд (20438) Шепелев (43)

 Меру пресечения Шепелеву изберут в закрытом режиме

Судебное заседание по избранию меры пресечения экс-депутату Александру Шепелеву будут проходить в закрытом режиме.

Такое решение озвучила судья Печерского районного суда Киева Ирина Литвинова, сообщает Цензор.НЕТ.

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Перед этим прокуроры подали соответствующее ходатайство, ссылаясь на то, что в материалах производства содержится информация, составляющая тайну следствия.

Таким образом, на заседание допускаются только подозреваемый, адвокаты, судья и прокуроры.

Сам Шепелев заявил, что он выступает за открытый процесс.

8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049606
 
 
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шо поробиш!....мода то страшна річ! непогано, якби всі депутати таку мали!
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Он отстреливался, но был обезврежен с помощью штыка и приклада Меру пресечения Шепелеву изберут в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 6357
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тєні наводив, орієнтацію хоче змінити, вчиться фарбуватись))
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Щось дуже свіжо і відпочивши його морда обличчя виглядає!
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А если в открытом режиме,то шо ,могут больше дать?
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Сильно много про нонешнюю власть криминального знает.Стремно Петрухе аба до народу не дошло.
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борух по-п"яні десь пальнувся мордякою і бреше, що його хтось бив
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Дивна в нього косметика.. Ну - кожному своє.. Меру пресечения Шепелеву изберут в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 7147
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Если с Шепелевым так обращаются, то что ждет обычного гражданина, попавшего под раздачу? Ведь доверия к этим ксивам никакого нет. Подбросить могли всё что угодно.
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значит этот "раскрас" был кому то нужен..или им было пох..чаще встречается последнее..
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Чёт он какой-то невесёлый, да и синячки проступили. От недосыпа видимо...
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Пытать будут,не хотят что бы видели как заставят носки нюхать Меру пресечения Шепелеву изберут в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 566
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А тени временем зарплата ген прокугола:-Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь составила 324 тыс. 479 грн. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

Оклад Луценко составил 37 тыс. грн. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 261 тыс. 206 грн Порохоботы,радуйтесь,и сопоставляйте из своей зарплатой,если у вас больше,то вы супермены.
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...гірко те, що це із грошей, сплачених середнім та малим бізнесом у вигляді податків... Тепер вони бюджет розкрадають, ще й за рахунок зарплат...
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Для того и революцию делали.Чтобы им хорошо было.
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тобто у нас не тільки шоколадники ведуть перемовини за "зачиненими дверима", вже суди відбуваються за "зачиненими дверима"...чи то може суддя теж компромат хоче якийсь на когось отримати?
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Будут сумму обговаривать, не впервой честным судьям.
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....а може ще хто, хоче "підмалювати", щоб не триндів...
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да ты шо.... Меру пресечения Шепелеву изберут в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 5776 в спам, падло....ты уже достал тут всех.
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Опять готовят шоколадные побег.У них свои рыги долго не сидят.И морду набили ему не силовики,наши соевые силовики с него бы пушинки сдували потому, что свой.ДВА раза сбежал и ТРЕТИЙ организуют.
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А шо закрыли? Про Педра Лолитовича расскажет? Или как? Может обьяснят, сцука, живут то судьи на бюджетные (наши) деньги.!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеру пресечения Шепелеву изберут в закрытом режиме
 
 
 
 
 
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