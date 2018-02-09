 Министр обороны США Мэттис призвал Раду скорее принять закон "О Национальной безопасности"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте посольства США в Украине в соцсети Твиттер.

"Так как Верховная Рада готовится к обсуждению закона о национальной езопасности, министр обороны США Мэттис призывает к быстрому принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины", - отмечается в тексте.

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