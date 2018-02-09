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 Политика Украины
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 Министр обороны США Мэттис призвал Раду скорее принять закон "О Национальной безопасности"

Министр обороны США Джеймс Мэттис  призывает Верховную Раду оперативно принять законодательство, которое будет способствовать обеспечению прочной правовой основы для реформ в сфере обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте посольства США в Украине в соцсети Твиттер.

"Так как Верховная Рада готовится к обсуждению закона о национальной езопасности, министр обороны США Мэттис призывает к быстрому принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины", - отмечается в тексте. 

Также читайте: Порошенко ввел в действие решение СНБО "О проекте закона Украины "О национальной безопасности Украины"

Источник: https://censor.net.ua/n3049605
 
 
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Складається враження, що керманичі США більш піклуються про безпеку України, ніж українські керманичі.. Наші - то на Мальдівах, то на віденському балі..
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Призвал РАДУ!!!

А РАДА в основном на завтраке у Трампа.
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І "коаліція потужних реформаторів" - теж вся на сніданку в Трампа в повному складі? І розенблятт, і поляков з кононенко?
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Розенблятт щось мекав в кулуарах Ради, не поїхав, бо мабуть начищає біжутерію, щоб краще блищала.
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Ну я ж і кажу. РАДА у Трампа на сніданку. Метіс міг їм там особисто це сказати.
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а он сказал тем нищебродам, что дома остались - типа работайте уже... задрали...
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...то на молитовному сніданку, за місце на якому треба сплачувати чималі гроші. Просто сором, що про національну безпеку України нам нагадують Штати.
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Национальная безопасность когда население имеет на руках оружие.А так одни разговоры.
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Але не населення,а свідомі і відповідальні громадяни.
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Мэттис, старый ты муд политик, ты нам это, вот это всё, это...короче не раскачивай, нам есть чем заняться, на Мальдивах и в Вене не стреляют, а ты лучше иди будку построй что ли, короче - не путайся под ногами, не то агентом Кремля станешь
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Но денежки все же давай, чем больше тем лучше.
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Да куда нашим "избранникам" торопиться,Джеймс? Раз в неделю зайдут в зал,гениталии почухают да по банькам с девчатами. Война? Да какая война? У них попил идёт по плану,да и свои жопы вывезти из Украины всегда успеют. Подонки.
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Дело не в законах... дело в их исполнении...
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Это реакция США на сегодняшнюю попытку Альфы арестовать Саакашвили. СБУ занимается оппозицией гораздо больше чем гос. безопасностью. Уроды.
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Появились данные о том, что под авиаудар США в Сирии попали россияне
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА «ВЗГЛЯД» Далее:
https://news.rambler.ru/army/39107596/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Без .ru жити не можеш? Міністерство Оборони Сполучених Штатів дало вичерпний коментар щодо цієї чудової новини,Сирійські Демократичні Сили мають ,що сказати -навіщо сюди непотріб тягнеш ?!
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Министр обороны США Мэттис призвал Раду скорее принять закон "О Национальной безопасности" Цензор.
Да на... нам таой закон? У нас в приоритете - отдрючить неплательщиков алиментов. Министр обороны США Мэттис призвал Раду скорее принять закон "О Национальной безопасности" - Цензор.НЕТ 4006
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та там таке в Радi сидить, що бiльше прислуховуеться до команд з Орди.
щоб задовольнити кремлять воно готове голосувати навiть пiд дощем з лайна.
а за безпеку України...навiщо iм це?


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Надюха сказала у нас гражданская война?)
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Шо-та не видно ее, она не в монастырь ушла паломничать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр обороны США Мэттис призвал Раду скорее принять закон "О Национальной безопасности"
 
 
 
 
 
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