 Министр обороны США Мэттис призвал Раду скорее принять закон "О Национальной безопасности"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте посольства США в Украине в соцсети Твиттер.
"Так как Верховная Рада готовится к обсуждению закона о национальной езопасности, министр обороны США Мэттис призывает к быстрому принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины", - отмечается в тексте.
А РАДА в основном на завтраке у Трампа.
мудполитик, ты нам это, вот это всё, это...короче не раскачивай, нам есть чем заняться, на Мальдивах и в Вене не стреляют, а ты лучше иди будку построй что ли, короче - не путайся под ногами, не то агентом Кремля станешь
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Да на... нам таой закон? У нас в приоритете - отдрючить неплательщиков алиментов.
щоб задовольнити кремлять воно готове голосувати навiть пiд дощем з лайна.
а за безпеку України...навiщо iм це?