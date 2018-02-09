 "Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин выслушал анекдот от Лисина и заявил, что лучше бы он рассказал анекдот о доярке.

"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - сказал Путин.

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