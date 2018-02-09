 "Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин выслушал анекдот от Лисина и заявил, что лучше бы он рассказал анекдот о доярке.
"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - сказал Путин.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин выслушал анекдот от Лисина и заявил, что лучше бы он рассказал анекдот о доярке.
"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - сказал Путин.
такого бы точно трахнули на съезде российского союза промышленников и предпринимателей
И если всё козлу прощать,
Могу вам твёрдо обещать:
Он будет вечно вас... любить!
Зачем куда-то уходить...
Три путинских «кита» - Страх, Невежество, Нищета - продолжают свое плавание в океане пост-советской обреченности. Под страхом смерти или увольнения с работы стыдливо помалкивает население; от невежества оно же приветствует победы прошлого века, восславляя почему-то нынешних бандитов, а от нищеты - бьет поклоны и пишет челобитные «царю»: «лишь бы войны не было».
Співрозмовник журналістів заявив, що причиною зіткнення між сторонами став конфлікт через нафтові родовища.
Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) вважає, що під авіаудару потрапили найманці з військової групи "Вагнера", яка діє на родовищах корисних копалин в долині Євфрату.
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Своєю чергою міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що не думає, що росіяни постраждали в результаті удару.
Про те, що під авіаудари потрапили саме російські найманці раніше писав колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).
"Під виглядом сирійців", втрати яких оцінюються аж в 100 осіб убитих, ударам американської авіації піддалися два тактичних підрозділи "Вагнера". Один -практично повністю знищено, другий - розгромлено "в мотлох". Втрати, цілком ймовірно, дуже близькі до зазначеної цифри", - писав він.
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Осторожно, моск!
Яркий пример, отдающий каким-то ядерным постапокалипсисом. Дочка, превратившаяся в нечто вроде пси-собаки из Сталкера (внушающая галлюцинации в виде копий себя), горло в коме (жуть какая-то), транспортировка воды в коромысле, стрекочущие инсектомутанты-псевдосветлячки (или псевдосверчки?) и жена-мутант с сиськами на морде... - жесть, в общем.
Если вдруг займеться сердце рано по утру
Есть проверенное средство как унять хандру
Про родимую станицу вспоминаю я
Где красавица, девица ждет меня моя
Я вернусь, сверкая бляшкой на своем ремне
Даже встречная дворняжка улыбнется мне
Путь укажет дым печурки над моей избой
В ноги кинеться дочурка шумною гурьбой
Хоть и плакать не серьезно в возрасте моем
Горлом в коме встанут слезы, видя отчий дом
Нет родимее пената, чем где рос, мужал
Дом родной меня в солдаты стоном провожал
Все осталось как и было, все как у людей
Только крышу покосило от косых дождей
То что крышу покосило - это не беда
Все путем мужская сила в доме есть когда
Попрошу смолы у ели, заберусь на верх
И смолой замажу щели, станет лучше всех
И красавица, девица за мои труды
Поднесет мне коромысло, полное воды
А когда наступит ночька, сядем у реки
Будем слушать , как стрекочат в чаще светлячки
И домой вернувшись вместе , стоя на крыльце
Я найду губами перси на твоем лице.