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Все про:изнасилование (606) Путин (23522)

 "Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста. ВИДЕО

Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин рассказал президенту РФ Владимиру Путину анекдот об идее изнасиловать тракториста на съезде российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин выслушал анекдот от Лисина и заявил, что лучше бы он рассказал анекдот о доярке.

"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - сказал Путин.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Или пусть на мне женится, или я пишу заявление на групповое изнасилование, - российская проститутка об олигархе Дерипаско и замглаве правительства Приходько. ВИДЕО

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3049603
 
 
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Це песик підмінює згвалтованого тракториста "Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста - Цензор.НЕТ 6844
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он потом на ней женился, междупрочим ))
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красивый тракторист.
такого бы точно трахнули на съезде российского союза промышленников и предпринимателей
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Типа про бабушку, дедушку и их органы было верхом остроумия..."Дебил, бля".
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Сборище педрил во главе с педофилом. Скрепно.😄
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Гниль кацапської верхівки вилазить назовні через їх жарти.
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А рассказал бы про мальчика лет 12 Вальдемару бы понравилось
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Вот она рюськая ЫЛИТА с с корнями татаро- монгол !
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В Москве при виде свой олимпийской сборной, наверное, приспустили флаги. Такого жалкого зрелища трудно себе представить. Такого унижения не испытывала ни одна страна.
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Вот так выглядит команда изгоев-рашистов на Олимпиаде.

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Теперь я знаю как выглядит унылое говно (УГ)
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Хорошие костюмчики серого мышиного цвета, не маркие
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Таак.. значит, кого-то в кремлевском колхозе будут насиловать - дела то у них швах. Надо бы с кузнеца плешивого начинать.
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Володя,ну что ты всю хату палишь,сьехал бы на какую то женщину-доярку,а так все поймут что к чему)))---Спалился педрило лишнехромное)))
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Лаврова "кашляння" дуже доречно до цих.... не підберу слів, вибачайте.
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Путин педофил он мальчика Никитку в животик целовал!!!
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"Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста" - бедный Кацапстан, если у них такая элита, во главе с бесом путлером, то какие претензии могут быть к биомассе.
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***
И если всё козлу прощать,
Могу вам твёрдо обещать:
Он будет вечно вас... любить!
Зачем куда-то уходить...
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Как куда его тянет? Ты мальчиков в животы целуешь, у тебя половина АП пидары. Туда и тянет его, к власти вашей "Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста - Цензор.НЕТ 1333 На доярках у вас не выедешь. Только если, как тракторист из анекдота, под всеми спину гнуть "Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста - Цензор.НЕТ 1206
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Александр Сотник: Вранье и вранье


Три путинских «кита» - Страх, Невежество, Нищета - продолжают свое плавание в океане пост-советской обреченности. Под страхом смерти или увольнения с работы стыдливо помалкивает население; от невежества оно же приветствует победы прошлого века, восславляя почему-то нынешних бандитов, а от нищеты - бьет поклоны и пишет челобитные «царю»: «лишь бы войны не было».
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Під авіаційний удар коаліції на чолі зі США у Сирії 7 лютого потрапили російські найманці. Про це повідомляє CBS з посиланням на джерело в Пентагоні.

Співрозмовник журналістів заявив, що причиною зіткнення між сторонами став конфлікт через нафтові родовища.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) вважає, що під авіаудару потрапили найманці з військової групи "Вагнера", яка діє на родовищах корисних копалин в долині Євфрату.

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Своєю чергою міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що не думає, що росіяни постраждали в результаті удару.

Про те, що під авіаудари потрапили саме російські найманці раніше писав колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).

"Під виглядом сирійців", втрати яких оцінюються аж в 100 осіб убитих, ударам американської авіації піддалися два тактичних підрозділи "Вагнера". Один -практично повністю знищено, другий - розгромлено "в мотлох". Втрати, цілком ймовірно, дуже близькі до зазначеної цифри", - писав він.
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Это хуло от дерипаски внимание отвлекает. А задуматься есть над чем. На яхте дерипаски отдыхали западные политики. Если на них есть компромат, то лобби у раши в ЕС есть
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Шо видим, видим кат один рабский долбоеб решил заехать на поле другого, детка, это раССия.
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Это была их грубая и низкая проза. А вот их высокая поэзия (ЭТО НЕ ФОТОШОП !!!):
"Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста - Цензор.НЕТ 8153
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Поправка: эта картинка как раз фотошоп, НО! Он сделан на основе РЕАЛЬНО существующего ада.
Ознакомиться и е*ануться
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Вот страничка этого "поэта" кто не поверил. "Наслаждайтесь": https://ink361.ru/app/users/ig-1415114382/ebekkuev_hanapi/photos "Ну, розповів би хоч про доярку. Куди вас тягне?" - Путін - власнику меткомбінату після анекдоту про зґвалтування тракториста - Цензор.НЕТ 882
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Желающим увидеть новые уровни днища посоветую духовно обогатиться поэзией расейского вояки (предположительно прапорщика) Эдуарда Шляпникова. Там тоже феерия редчайшая.
Осторожно, моск!

Яркий пример, отдающий каким-то ядерным постапокалипсисом. Дочка, превратившаяся в нечто вроде пси-собаки из Сталкера (внушающая галлюцинации в виде копий себя), горло в коме (жуть какая-то), транспортировка воды в коромысле, стрекочущие инсектомутанты-псевдосветлячки (или псевдосверчки?) и жена-мутант с сиськами на морде... - жесть, в общем.

Если вдруг займеться сердце рано по утру
Есть проверенное средство как унять хандру
Про родимую станицу вспоминаю я
Где красавица, девица ждет меня моя

Я вернусь, сверкая бляшкой на своем ремне
Даже встречная дворняжка улыбнется мне
Путь укажет дым печурки над моей избой
В ноги кинеться дочурка шумною гурьбой

Хоть и плакать не серьезно в возрасте моем
Горлом в коме встанут слезы, видя отчий дом
Нет родимее пената, чем где рос, мужал
Дом родной меня в солдаты стоном провожал

Все осталось как и было, все как у людей
Только крышу покосило от косых дождей
То что крышу покосило - это не беда
Все путем мужская сила в доме есть когда

Попрошу смолы у ели, заберусь на верх
И смолой замажу щели, станет лучше всех
И красавица, девица за мои труды
Поднесет мне коромысло, полное воды

А когда наступит ночька, сядем у реки
Будем слушать , как стрекочат в чаще светлячки
И домой вернувшись вместе , стоя на крыльце
Я найду губами перси на твоем лице.
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Вялика РАБссия,а Посрать негде,позади Моськва... "Ну, розповів би хоч про доярку. Куди вас тягне?" - Путін - власнику меткомбінату після анекдоту про зґвалтування тракториста - Цензор.НЕТ 185
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Ну, сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?", - Путин - владельцу меткомбината после анекдота об изнасиловании тракториста. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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