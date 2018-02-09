 "От меня требовали информацию о представителях действующей власти и били", - Шепелев. ВИДЕО

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в ожидании возвращения судьи из совещательной комнаты, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали. Украли можно сказать – мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел. Держали два дня непонятно где, непонятно в каком гараже", - сказал он.

"От меня требовали информацию на действующую власть по Порошенко, Тимошенко, Турчинову, по олигархам известным всем действующим. При этом меня сильно били", - сказал Шепелев и добавил, что после этого его "помыли, подштопали, переодели в другую одежду" и вывезли в лес, где его по анонимному звонку обнаружила СБУ и привезла на Аскольдов переулок.

Он также сказал, что задержавшие его люди, которые представились военной прокуратурой, задавая ему вопросы, постоянно созванивались с кем-то по телефону и называли фамилии: Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков.

8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.