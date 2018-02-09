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 "От меня требовали информацию о представителях действующей власти и били", - Шепелев. ВИДЕО

Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что представители военной прокуратуры задержали его несколько дней назад и пытались выбить из него информацию о представителях действующей власти.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в ожидании возвращения судьи из совещательной комнаты, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали. Украли можно сказать – мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел. Держали два дня непонятно где, непонятно в каком гараже", - сказал он.

"От меня требовали информацию на действующую власть по Порошенко, Тимошенко, Турчинову, по олигархам известным всем действующим. При этом меня сильно били", - сказал Шепелев и добавил, что после этого его "помыли, подштопали, переодели в другую одежду" и вывезли в лес, где его по анонимному звонку обнаружила СБУ и привезла на Аскольдов переулок.

Он также сказал, что задержавшие его люди, которые представились военной прокуратурой, задавая ему вопросы, постоянно созванивались с кем-то по телефону и называли фамилии: Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков.

8 февраля 2018 года Шепелев задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3049602
 
 
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О чем это он ? Какая информация о действующей власти?
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о действующей власти на даунбасе.
значит правильно били.
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И главное, кто мог требовать: военная прокуратура ? Так это же орган действующей власти, которую эта самая власть держит на прикорме ?
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...знаєте, а я йому вірю... вірю в те, що в нього запитували чи є в нього якийсь компромат на діючу владу... а це вже досить таки цікава тема... ну не сама діюча влада на себе компромат збирає?
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...але це вже відгуки виборів, тобто хто кого перекомпроматує... "От меня требовали информацию о представителях действующей власти и били", - Шепелев - Цензор.НЕТ 604
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Информация ? О действующей власти ? А разве,кто-то не знает,что ныне у власти в Украине исключительно воры ???
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так покажите всем доказательства.
ааа, прнимаю, вы русский! "От меня требовали информацию о представителях действующей власти и били", - Шепелев - Цензор.НЕТ 1721
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нiчого, навiть для такого лайна на Батькiвщинi cидiти набагато краще, нiж у гебнi пiд Магаданом, Воркутою чи Читою-дрiтою на рашi-паРашi.)
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Цьому покидьку Україна не Батьківщина, а йому "тамбовський вовк" товариш.
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то вiн так собi може й думає, але, насправдi, якщо дiйсно ця сволота з Донбасу, то таки Батькiвщина, навiть якщо воно так i не вважає.
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За бабу Юлю, наверное, спрашивали....шо да как - связи, явки, пароли. Но шевелев бабку не продал "От меня требовали информацию о представителях действующей власти и били", - Шепелев - Цензор.НЕТ 905
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аж сльози горохом від жалю до розповідей цього виродка...і чому б не пристрелити при затриманні??? чистіше б повітря стало ...
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а всi рашистьськi консерви дивiться, дивiться добре, чим для вас закiчиться зрада та спiвробiтництво з рашистською сволотою.
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Не стал сдавать действующую власть, сдал бы пАпИредников. Может, фингалы не были бы такими яркими. А может, это грим?
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мабуть за БоХiню питалися, хотiли взнати ii та пуйла улюблений фасон бiлизни.)
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Какую ерунду он несет, следователи прокуратуры били, это какая то фантастическая история, из серии следователь прокуратуры бегает с пистолетом за преступником.
Нормальных оперов вызвали бы с розыска, за два дня он бы рассказал все что знает.
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он же не говорил, что "я ничего не сказал...", наверняка все и выложил
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а удостоверение дырляндии тебе подкинули?
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походу да ... фотки то с одного снимка, и главное с Верховной рады, то есть в полном доступе спецов.
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а печать дырляндии в интернете взяли?
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какая проблема сейчас печати? вон каждый день находят фирмы которые имеют по 50 печатей разных, для уклонения от налогов. А уж спецам ... да в наше время что угодно сделают
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та не вопрос- спецы могут сделать все что угодно, даже запуск ракеты Маска нарисовать в павильоне, а потом сказать что это была прямая трансляция

Но единственного, что не могут сделать спецы- это отменить тенденцию, когда у нас задерживают кого либо, то сразу начинаются сопли- "йа не виноват, йа болен, йа честный, йа не крал, йа не нарушал... "- нет виновных.... вообще, никто ни в чем не виноват... вишня, вишня, Зимняя вишня)
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ааа, то получается, какая то третья сила его поимала, немношко физически поимела, потом выкинула и СБУ его задержали, хм, то Украинская сторона не при чём - это всё третья сила, говорят они получленцов тоже косит, коварные какие - однако.
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Птенцы Йули Тимошенко... лозинский...шепелев....а сколько еще не раскрытых скотов протащила в Верховную раду Йуля..
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Раньше аккуратней били.Ну там валенком по почкам или уголовным кодексом по голове.А сейчас после революции гидности не стесняются бьют куда попало и где попало.
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Так мусора озверели еще тогда - на Майдане .И били и стреляли.....
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komu vy verite? vse nosyat udostoverenie dnr,flag rossii,i portret putina?
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похоже на "третью силу"
выпытали, а потом сдали СБУ
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Прямо как перед второй мировой- сотрудничество ГЕСТАПО и НКВД. "Від мене вимагали інформацію про представників діючої влади і били", - Шепелєв - Цензор.НЕТ 7707
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" ОН сам себя высек!".---- Гоголь. " Ревизор"....
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Какие гуманные похитители!! - Очко ему подштопали, переодели, сообщили СБУ его координаты в лесу... А моглибы - дать по голове лопатой и за 3 минуты закопать....Использованный гандон уже не нужен.....
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маленький как его жалко, а когда был депутатом все о народе думал
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А де доказ, що його били, хто це бачив. Те що під очима, так це він спішив здаться з повиною.
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а ви розказуєте -поліція -поліція ...
як було НКВС і ВЧК так і залишилося іще років на 20...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"От меня требовали информацию о представителях действующей власти и били", - Шепелев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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