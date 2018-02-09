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Все про:журналистика (2166) НБУ (4320) Порошенко (14256) 1+1 (58)

 Любые действия, связанные с вмешательством в журналистскую деятельность, являются недопустимыми, - Порошенко о ситуации с журналистами "1+1"

Президент Украины Петр Порошенко считает "недопустимой" ситуацию, когда совершаются действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "После возвращения из Австрии обсудил с Президентом ситуацию вокруг журналистов канала 1+1.

Позиция Президента однозначна: любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Медиахолдинг 1+1 медиа заявил, что Национальный банк Украины хочет получить доступ к счетам сотрудников телеканала.

Позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) по результатам форензик аудита "Приватбанка" компанией Kroll запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тыс. физлиц, около 50 из которых – это акционеры и руководители разного уровня медиахолдинга "1+1", принадлежащего экс-собственникам "Приватбанка".

Также читайте: НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3049601
 
 
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Після "дєятельность" і перед "являются" потрібно поставити кому
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Лучше бы Лола-Мальдивская рассказала бы нам, как он тварь за...л Савика Шустера, а то лохотронит тут опять всех. Будь-які дії, пов'язані з втручанням у журналістську діяльність, неприпустимі, - Порошенко про ситуацію з журналістами "1+1" - Цензор.НЕТ 4514
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ну допустим если допустили "недопустимое" кто отвечать будет за допущенное.вы такое допускаете???? Любые действия, связанные с вмешательством в журналистскую деятельность, являются недопустимыми, - Порошенко о ситуации с журналистами "1+1" - Цензор.НЕТ 8734
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Любые действия, связанные с вмешательством в журналистскую деятельность, являются допустимыми по моей команде - Потрошенко !
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Кому? Ватнице Томошевской? Будь-які дії, пов'язані з втручанням у журналістську діяльність, неприпустимі, - Порошенко про ситуацію з журналістами "1+1" - Цензор.НЕТ 6187 Я тебя умоляю.
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Не понимаю, получил оплеуху от Бени, или как всегда лукавит？
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Это на перекуре на балу в Пейсбуке накатал?
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дурака клеит ,да Грицак ,Югик тем более карманный НБУ без спроса в АП и не пукнут самостоятельно
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Багато чого правильного говорить інкогніто.. Й про Шустера він колись говорив.. Оцінюймо не слова інкогніто - а його дії на найвищому посту в Україні..
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Врет как дышит , цинизм просто зашкаливает как таран уничтожает в стране свободные СМИ верным путем Путина идет выкормыш совкового менталитета
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Чего так прямо и сказал.Участникам Майдана это должно понравиться.
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Я вам сейчас напедел, но это не пердеж и это не я!!
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Конечно недопустимы, при соблюдении журналистами професиональной этики, достаточного професионализма, обьективизма, элементарной порядочности, преданности стране в которой работаешь, недопустимости публикации непроверенных фактов. К сожалению у журналистов это не всегда принято. А так завсигда пожалуйста.
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Всем известно, что журналисты народец продажный. Потому так и возбудились относительно своих доходов.
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чи хтось того порошенка питає можна чи не можна.. таке враження шо гарант постійно на мальдівах або на балах а в Україну приїзжає шоб лєнточкі перерізати
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Имеется интересный вопрос , на засыпку ,, если журналист действительно не чист на руку ( не могу поверить что все они святоши и кристально чисты перед законом и обществом ) , и в связи с этим к нему проявляют интерес правоохранительные органы , это считается вмешательством в журналистскую деятельность и давлением на журналистику в целом .??? Будь-які дії, пов'язані з втручанням у журналістську діяльність, неприпустимі, - Порошенко про ситуацію з журналістами "1+1" - Цензор.НЕТ 3734 .

И как отличить , справедливый или нет " наезд " силовиков на журналиста .!?
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А хто ж тоді віддавав команди на репресії проти львівської газети "Експрес", яка пише правду про баригу та його банду?
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Сначала закажет очередную жертву, а потом из себя праведника строит, все знают цену его словам и действиям. Лучше бы молчал.
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"Вот вам сверстали дорогие мои информационный блок и вы его читаете. Вам не нравится то что читать - пищите заявление и идите нахер... У меня своя информационная програма на моем канале за который я плачу бабки бл...ь...", - и и мата достаточно. Так Порошенко разговаривает с журналистами 5-го канала. Видео 3 мин.

https://www.youtube.com/watch?v=kENAATHwm2c
Видео старое (там он в принципе пытался поддержать Ющенко) но все таки "методы работы" со СМИ налицо...
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"любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность" - это херня, поскольку ЛЮБЫЕ действия при желании могут "восприниматься как вмешательство"!
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Вспоминается - что Хитрожопый говорил про Шустера...
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Почему то у меня, электромонтера завода, сведения про зарплату подают в налоговую и не срашвают, а тут, что особая каста? Почему их зарплаты такая большая тайна и как тогда налоги они платят? Приватбанк такой большой конверт получается.
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Щось Порошенко заплутався...фінансова діяльність та журналістська це різні речі...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛюбые действия, связанные с вмешательством в журналистскую деятельность, являются недопустимыми, - Порошенко о ситуации с журналистами "1+1"
 
 
 
 
 
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