 Любые действия, связанные с вмешательством в журналистскую деятельность, являются недопустимыми, - Порошенко о ситуации с журналистами "1+1"

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "После возвращения из Австрии обсудил с Президентом ситуацию вокруг журналистов канала 1+1.

Позиция Президента однозначна: любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Медиахолдинг 1+1 медиа заявил, что Национальный банк Украины хочет получить доступ к счетам сотрудников телеканала.

Позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) по результатам форензик аудита "Приватбанка" компанией Kroll запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тыс. физлиц, около 50 из которых – это акционеры и руководители разного уровня медиахолдинга "1+1", принадлежащего экс-собственникам "Приватбанка".

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