 Любые действия, связанные с вмешательством в журналистскую деятельность, являются недопустимыми, - Порошенко о ситуации с журналистами "1+1"

Позиция Президента однозначна: любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Медиахолдинг 1+1 медиа заявил, что Национальный банк Украины хочет получить доступ к счетам сотрудников телеканала.
Позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) по результатам форензик аудита "Приватбанка" компанией Kroll запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тыс. физлиц, около 50 из которых – это акционеры и руководители разного уровня медиахолдинга "1+1", принадлежащего экс-собственникам "Приватбанка".
И как отличить , справедливый или нет " наезд " силовиков на журналиста .!?
https://www.youtube.com/watch?v=kENAATHwm2c
Видео старое (там он в принципе пытался поддержать Ющенко) но все таки "методы работы" со СМИ налицо...